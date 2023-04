Voll im Plan: So läuft die Reha von Marinus Sennhofer

Teilen

Positiv gestimmt: Marinus Sennhofer (M.) im Medical Park mit Markus Röckl und Theresa Stechhammer. © Privat

Nach seinem Kreuzbandriss verläuft die Reha von Marinus Sennhofer nach Plan. Das normale Training rückt bereits in Griffweite.

Kreuth – Es geht aufwärts bei Marinus Sennhofer. Die Deutschen Meisterschaften, bei denen er durchaus mit Chancen auf gute Platzierungen an den Start gegangen wäre, musste er zwar aus der Ferne beobachten. Doch die Genesung nach der Knieverletzung, die er sich im Februar bei einem Europacup-Rennen im Berner Oberland zugezogen hatte, läuft planmäßig. „Wenn alles gut geht, kann ich Ende Mai, Anfang Juni wieder normal mit meinen Kollegen trainieren“, gibt sich der 20-jährige Skifahrer zuversichtlich.

Aktuell hat er begonnen, bei der Bundespolizei in Bad Endorf mit Reha-Trainer Manuel Behr und den Physiotherapeuten vor Ort zu arbeiten. Grundsätzlich hat er sich Zeit gelassen. „Da muss man sich zammreißen“, sagt Sennhofer. „Lieber sechs Wochen staad tun, statt zu früh anzufangen.“

Zwölf Tage nach der Operation der Quadrizeps-Sehne durfte der Kreuther die Krücken wegstellen. In der dritten Woche konnte er im Medical Park in Bad Wiessee unter Anleitung von Theresa Stechhammer und Markus Röckl mit leichten Übungen beginnen, um die Muskeln langsam wieder zu aktivieren und den gesunden Oberkörper zu trainieren. Vormittags Behandlung, nachmittags Training daheim und hin und wieder Bewegungstherapie im Schwimmbad bestimmten den Rhythmus des Sportler-Alltags zuletzt. Fremd sei es anfangs gewesen, als er das Bein nicht bewegen konnte, ohne mit den Händen nachzuhelfen, meint Sennhofer, der positiv in die Zukunft schaut. sie