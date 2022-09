Thomas Barnsdorf übergibt Vorsitz des VC Tegernseer Tal nach 16 Jahren an Maximilian Pitschi

Von: Sebastian Schuch

Teilen

In vertrauenswürdige Hände übergibt Thomas Barnstorf (l.), den Ball übergeben an Maximilian Pitschi. © Privat

Nach 16 Jahren hat der Volleyballclub Tegernseer Tal einen neuen Vorsitzenden: Thomas Barnstorf übergibt an seinen bisherigen Zweiten Maximilian Pitschi.

Tegernsee – Von Beginn an hat Thomas Barnstorf die Geschicke des Volleyballclubs Tegernseer Tal mitgestaltet. Er war seit der Gründung Teil des Vorstands, die vergangenen 16 Jahre als Erster Vorsitzender. „Alles hat seine Zeit“, sagt der 64-Jährige und lacht. Und deshalb hat er den Vorsitz nun an Maximilian Pitschi weitergegeben. Beim bisherigen Zweiten Vorsitzenden weiß Barnstorf seine Nachfolge in guten Händen. Er ist ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins, der sich 1999 vom TV Tegernsee abgespalten hat. Und, das ist Barnstorf wichtig, über zehn Jahre jünger. „Ich bin sehr glücklich“, sagt der 64-Jährige über seinen Nachfolger.

Barnstorfs größtes Projekt in 22 Jahren Vorstandsarbeit dürfte der dritte Platz an der Point gewesen sein. „Neun Jahre habe ich damit verbracht“, erinnert er sich. Die Unterstützer könne man an zwei Händen abzählen. Pünktlich zum 20-Jährigen des Vereins 2019 war er fertig. „Die Feier hat es bei fünf Grad plus ordentlich verregnet“, sagt Barnstorf schmunzelnd. „Den Beachplatz haben wir trotzdem eingeweiht.“ Ziel sei es, irgendwann die Bayerischen Jugend-Meisterschaften an den Tegernsee zu holen. Dafür braucht es mindestens drei Plätze. „Die Basis habe ich noch geschaffen“, sagt der 64-Jährige durchaus stolz.

Schon lange etabliert hat er sein Steckenpferd, die E-Werk-Serie. „Ich war derjenige, der sich von Anfang an drum gekümmert hat.“ Durch Corona liegt die bislang letzte Auflage zwar schon drei Jahre zurück, es soll aber weitergehen. „Die E-Werk-Geschäftsleitung ist weiter begeistert“, weiß Barnstorf. Nach einigen für die bayerische Rangliste relevanten Turnieren findet heuer noch das Vereinsturnier statt. Für Mitglieder und die, die es noch werden wollen. Vielleicht wartet auf die Teilnehmer ja auch ein Match gegen die Aushängeschilder des Vereins: die mehrfachen bayerischen Meister Dominik Richter und Hannes Buchner.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Neuer Vorsitzender dem Ligabetrieb zugetan

Das Duo zeigt, wohin die Jugendarbeit führen kann. Diese soll weiterhin das Hauptthema des Vereins bleiben. „Die Kids sind begeistert vom Sport“, berichtet Barnstorf. Im Sommer machen die Plätze an der Point einiges her – „Eine geile Location“ – und darüber hinaus bietet die Landkreis-Turnhalle in Tegernsee genügend Raum. „Wir haben einiges zu bieten“, ist der 64-Jährige überzeugt. Auch durch die Beteiligung am Waldfest, dem Schlossmarkt oder eben durch die E-Werk-Serie.

Mit Maximilian Pitschi und dem neuen Zweiten Vorsitzenden Maximilian Meindl dürfte zudem der Ligabetrieb in der Halle weiter an Fahrt aufnehmen. „Die neue Truppe legt noch was drauf. Sie sind sehr sportlich orientiert, das ist einfach toll“, freut sich Barnstorf. Er selbst kehrt nach längerer Verletzungspause auf den Platz zurück. Aber nicht im aktiven Spielbetrieb. „Ich bin Freizeitsportler“, stellt der 64-Jährige klar. Und natürlich wird er dem neuen Vorstandsteam mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Das ist schon noch eine Herzenssache“, sagt er.

Das Vereinsturnier mit gemeinsamen Grillen steigt – nur bei gutem Wetter – am Freitag, 23. September. Los geht’s um 16 Uhr. ses