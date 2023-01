Weltcup: Toni Tremmel holt im Slalom den 13. Platz - 7000 Zuschauer in der Schweiz

Glänzendes Ergebnis: Toni Tremmel erzielte beim Weltcup im Schweizer Adelboden sein bisher bestes Saisonergebnis. Mit Rang 13 hat der Rottacher auch einen Teil der DSV-Norm für eine WM-Teilnahme erfüllt. © Fabrice COFFRINI/AFP

Der 28-Jährige Skirennläufer Toni Tremmel vom SC Rottach-Egern hat beim Slalom im schweizerischen Adelboden den 13. Platz geholt – und damit sein für diese Weltcup-Saison bestes Ergebnis erzielt.

Rottach-Egern – Was für ein Rennen für Toni Tremmel vom SC Rottach-Egern. Beim Slalom-Klassiker im schweizerischen Adelboden wurde der 28-Jährige gestern 13. und erzielte damit sein mit Abstand bestes Resultat dieser Weltcup-Saison.

Gleichzeitig schaffte er damit einen Teil der Qualifikations-Norm des deutschen Skiverbandes (DSV) für die Weltmeisterschaften, die Anfang Februar in Courchevel und Méribel ausgetragen werden. Vor 7000 lautstarken Zuschauern in der Arena am Chuenisbärgli hatte er es geschafft, sich trotz seiner hohen Startnummer mit einem beherzten ersten Durchgang als 29. für das Finale der besten 30 zu qualifizieren.

16 Plätze: Aufholjagd im zweiten Durchgang

Dort nutzte er die Gunst, früh auf die Piste zu gehen und legte als zweiter Starter im zweiten Lauf eine Bestzeit vor, die keiner mehr einstellen konnte. So durfte Tremmel nicht nur auf dem Thron des Führenden Platz nehmen, sondern dort auch geraume Zeit sitzen bleiben. Erst nachdem der neun Plätze vor ihm klassierte Österreicher Adrian Pertl ins Ziel kam, musste er diesen mit einem Schmunzeln räumen. „Es sitzt sich sehr gut“, erklärte er im anschließenden Fernsehinterview: „Entspannt nach einem guten Durchgang kann man schön den Kollegen zuschauen.“

Tremmels Erfolgsrezept: Es möglichst unkompliziert zu machen. Der Technik-Spezialist schob sich 16 Plätze nach vorn auf Rang 13. Sieger wurde der Norweger Lucas Brathen, der seine Führung aus dem ersten Durchgang verteidigte, vor Loic Meillard aus der Schweiz und dem Münchner Linus Strasser. TV-Experte Marco Büchl kommentierte: „Anton, grins’ ein bissl mehr, du hast allen Grund dazu!“ sie