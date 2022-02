Zu zurückhaltend: Tobias Tent Zwölfter bei Hallen-DM

Von: Ludwig Stuffer

Im hinteren Läuferfeld ordnete sich Tobias Tent (l.) zu Beginn des Rennens ein. © Ralf GörLITZ

Auf Platz zwölf gelaufen ist Tobias Tent bei der Hallen-DM über 3000 Meter - und das als 16-Jähriger in der U20.

Waakirchen – Auf den zwölften Platz gekämpft hat sich der Waakirchener Leichtathlet Tobias Tent bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften. Und das, obwohl er im Sindelfinger Glaspalast eine Altersklasse höher antrat.

Noch vor wenigen Wochen war Tent mit 8:58,37 Minuten bayerischer U18-Meister über 3000 Meter geworden und hatte so die DM-Qualifikationsleistung für die U20 erbracht. Außerdem startete er in der älteren Klasse, da es nach wie vor keine deutschen Titelkämpfe für die U18 in der Halle gibt. Und so hatte er nichts zu verlieren.

Auf der 3000 Meter-Strecke präsentierte sich der Waakirchner im Trikot der LG Stadtwerke München allerdings ein wenig zu respektvoll und fand im Feld der 15 Teilnehmer auch nicht in seinen gewohnten Rennrhythmus. Früh entwickelte sich ein strategischer Meisterschaftslauf mit Bummeleien und wenigen Initiativen. Tent ordnete sich als Letzter in das Läuferfeld ein und kam später auch nicht mehr an gleichwertige Läufer heran. Nach einem guten Endspurt sicherte sich der Gymnasiast als drittbester Bayer den zwölften Platz mit 9:17,17 Minuten. Deutscher Meister wurde Felix Ebel von der Emder Laufgemeinschaft mit 8:44,95 Minuten vor Robin Müller (LC Top Team Thüringen/8:44,99) und Moritz Kleesiek (Laufteam Kassel/8:52,14).

Mit seiner Bestzeit wäre Tent Siebter geworden, wenn er sein Leistungsvermögen abgerufen hätte und vielleicht temperamentvoller in der Spitze mitgelaufen wäre. Dennoch: Ganz klar im Vordergrund steht bei dem vielseitigen Läufer nun die Freiluft-Saison ab Ende April –und dann wird er vor allem gegen gleichaltrige U18-Athleten seine guten Chancen wahren. sl