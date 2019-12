Herbstlauf bei Top-Wetter: Zwei Klassensiege, viele Podestplätze

Leichtathletik

Der Eibsee-Herbstlauf ist ein Klassiker in der Region. Regelmäßig sind auch Landkreis-Athleten am Start. Heuer gab es gleich in mehreren Klassen Spitzenplätze.

Grainau – Rüdiger Brand hat schon diverse Wettbewerbe im In- und Ausland absolviert. Beim Eibsee-Herbstlauf war der Athlet des SC Huglfing bis dato noch nie. Bei der 38. Auflage nahm er nun zum ersten Mal teil – und es ist gut möglich, dass weitere Starts folgen werden. „Ich bin von der familiären Atmosphäre und der tollen Strecke begeistert“, teilte Brand nach seinem Debüt mit. Mit seiner Zeit war er obendrein zufrieden: Die 12,2 Kilometer inklusive 370 Höhenmeter absolvierte Brand in 1:05:22 Stunden, was ihm in der M-50-Klasse den achten Platz bescherte.

Bei bestem Laufwetter nahmen rund 180 Frauen und Männer die Strecke vom Grainauer Schwimmbad über Badersee und Christlhütte bis zum Eibsee-Pavillon in Angriff. „So viele Läufer wie heuer hatten wir schon lange nicht mehr da“, sagte Organisator Wolfgang Plümpe.

Eibsee-Herbstlauf: Thiede und Brans feiern Klassensiege

Neben Brand waren auch andere Landkreis-Athleten angereist und sorgten für Top-Plätze. So gewann der Weilheimer Martin Thiede (Volllast Tri-Team Schongau) mit der Zeit von 49:36 Minuten die Klasse der Athleten zwischen 40 und 44 Jahren vor Bernhard Höldrich (SC Ingenried/50:45). Insgesamt waren nur acht Athleten schneller als Thiede. Ebenfalls einen Klassensieg erreichte Jacqueline Brans (SV Wildsteig), die mit 1:03:35 Stunden in der W-45 gewann. Die Tagesbestzeit lief bei den Männern der Biathlet Sven Lohschmidt (SC Willingen) mit 46:44 Minuten. Schnellste Frau war Lisa Madlener in 53:25 Minuten. „Zwei sehr gute Zeiten“, sagte Plümpe. Insgesamt sei das Niveau hoch gewesen.

Eibsee-Herbstlauf: Ralf Kaufmann nach 53:28 Minuten im Ziel

Zu denjenigen, die sehr flott die anspruchsvolle Strecke meisterten, gehörte auch Ralf Kaufmann. Der Huglfinger kam nach 53:28 Minuten im Ziel an und wurde damit Zweiter der M-55, die mit 20 Teilnehmern die größte Altersklasse war. Sieben Athleten in dieser Kategorie liefen die Distanz unter 60 Minuten. Deutlich unter einer Stunde blieb auch der Pollinger Markus Strauß (Post SV Weilheim), der mit 57:59 Minuten in der M-40-Klasse auf dem fünften Platz landete. Der Böbinger Youngster Aaron Schohn wurde in 59:42 Minuten Sechster bei den Jugendlichen.

Beachtlich waren auch die Auftritte der älteren Athleten aus dem Landkreis. Marianne Grünebach (1:20:27) wurde in der W-65 -Klasse ebenso Zweite wie ihr Ehemann Peter Grünebach (1:09:59) bei den Männern über 70 Jahre. Letzterer war eigenem Bekunden nach sogar zwei Minuten schneller als bei seiner Eibsee-Lauf-Teilnahme vor zwei Jahren. Der Peißenberger Wolfgang Roth absolvierte die Strecke in 1:13:37 Stunden; damit landete er in der M-65-Klasse auf dem dritten Rang.

