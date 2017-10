Weilheims Handballer haben keine Probleme gegen den Tabellenletzten

36:23 gegen Pullach

Gegen Schlusslicht SV Pullach fuhren die Handballer des TSV Weilheim mit einem 36:23 (18:12) problemlos den den fünften Sieg in Folge ein. Damit verteidigten sie ihren zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga.

Weilheim – „13 Tore Vorsprung sind in Ordnung, da gibt es eigentlich keinen Grund zum klagen“, bilanzierte TSV-Trainer Carsten Rösler.

Das eine oder andere Haar in der Suppe fand er aber doch: „Die Chancenauswertung in der ersten Hälfte hätte besser sein können, da waren wir etwas zu hektisch“, monierte Rösler den einen oder anderen zu überhasteten Abschluss. Dadurch ließen sich die noch immer punktlosen Gäste bis zum 11:8 (21.) auch nicht so recht abschütteln. Vier Tore von Andreas Rohmer in der Schlussphase der ersten Hälfte verschafften den Hausherren dann aber doch noch ein komfortables Polster.

Nach dem Wechsel ließen sich die Weilheimer nicht viel Zeit, um den Vorsprung weiter auszubauen. Mit Gegenstoßtreffern und flüssigen Angriffen, setzten sich die Gastgeber deutlich ab. Torhüter Alex Porst, der seinen gut haltenden Teamkameraden Andreas Böhm ablöste, sowie die stabile TSV-Abwehr gestatteten den Pullacher Angreifern kaum noch Erfolgserlebnisse, die Trefferquote der Gäste nahm ab. Beim 24:14 (38.) hatten sich die Weilheimer erstmals einen Vorsprung in zweistelliger Höhe erkämpft. Rösler nutzte danach die Gelegenheit, seine Leistungsträger zu schonen. „Die Saison ist noch lang, deshalb habe ich kräftig rotiert“, so der TSV-Coach. Auch der zweite Anzug der Weilheimer hatte den Gegner gut im Griff. Bis zum Schlusspfiff bauten sie ihre Führung sogar noch leicht aus.

Spieler und Tore:

Lukas Schwendele (7/1 Siebenmeter), Andreas Rohmer (6/1), Max Osthöver (5), Nicolas Beinlich (3), Julius Krause (3), Philipp Bauer (3), David Killing (2), Moritz Krause (2), Josef Rohmer (2), Tobias Strutz (1), Timo Weinmann (1), Adrian Rangnick (1); Torhüter: Andreas Böhm, Alex Porst.

Roland Halmel