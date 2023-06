Maximilian Rath und sein beeindruckendes Solo zum süddeutschen Titel

Von: Paul Hopp

Allen anderen weit voraus: Maximilian Rath gewann in Aichach die 3000 Meter in der M14 mit rund 22 Sekunden Vorsprung. Der Penzberger überrundete dabei sogar einige Kontrahenten. © Theo Kiefner

Bei der süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaft waren drei Penzberger in Aktion. Maximilian Rath beeindruckte auf der 3000-Meter-Strecke mit einem tollen Solo.

Aichach – Der große, spannungsgeladene Kampf mit der Konkurrenz auf der Zielgeraden war ausgeblieben, aber Maximilian Rath freute sich auch so sehr über seinen süddeutschen Meistertitel.

Mit in einer Jubelpose nach oben gereckter Hand überquerte der 14-jährige Penzberger die Ziellinie im 3000-Meter-Rennen. Raths Tempo war für den Rest des 21 Teilnehmer umfassenden Feldes der M14-Burschen einfach zu hoch.

Maximilian Rath gewinnt Gold über 3000 Meter

Nach 9:30,59 Minuten überquerte der Athlet der LG Stadtwerke München die Ziellinie im Aichacher Stadion – der Zweitplatzierte kam knapp 22 Sekunden später an. Und doch war Emil Oppelt (9:52,11) von der LG Sempt aus dem Münchner Osten keineswegs schlecht unterwegs gewesen. Er und seine direkten Verfolger, Yannis Wagner (9:52,98/LG Karlsruhe) und Sebastian Henne (9:54,37/LG Rhein-Wied), kamen allesamt mit einer persönlichen Bestzeit ins Ziel.

Von einer solchen war Rath weit entfernt. Beim Abendsportfest in München war er die siebeneinhalb Stadionrunden in 9:20,86 Minuten gelaufen. Doch damals waren die Temperaturen weit niedriger, zudem musste der Penzberger auch nicht komplett allein an der Spitze laufen. Die Zeit war für Rath beim Rennen in Aichach von vorneherein nebensächlich. Es ging, darum, die Goldmedaille zu holen.

Maximilian Rath dominiert von Beginn an das Rennen

Die süddeutsche Meisterschaft ist für die M14 die höchstmögliche Kategorie. Eine deutsche Meisterschaft gibt es erst ab der M15-Klasse. Es ist 14-jährigen laut Reglement auch nicht erlaubt, bei einer Jugend-DM in der M15 zu starten. Ansonsten geht es bei Wettkämpfen schon, sich freiwillig mit Älteren zu messen.

In Aichach war schon bald nach dem Start klar, dass Rath die Goldmedaille nur durch ein etwaiges Missgeschick oder eine Verletzung verwehrt bleiben würde. Vom Start weg setzte sich der 14-Jährige an die Spitze des großen Feldes. Schon ab der zweiten Runde konnte ihm kein anderer Läufer mehr folfen. Sein Tempo zog er trotz schwülwarmer Witterung bis zum Schluss durch. Die 1000 Meter passierte er nach 3:06 Minuten, die 2000 Meter hatte er nach 6:18 Minuten erreicht.

Lauf zum persönlichen Rekord: Julia Rath (in Blau) absolvierte bei den U23-Frauen die 1500 Meter. Links die spätere Siegerin, Valerie Koppler. © Claus Habermann

Mit seiner in München erzielten Bestleistung über die 3000 Meter steht Maximilian Rath in der Bestenliste des DLV in der M14 mit großem Abstand an der ersten Stelle. Der Nächstplatzierte hat eine Zeit von 9:48,86 Minuten zu Buche stehen. In der darüber liegenden M15 rangiert der Penzberger an der vierten Stelle.

Julia Rath bleibt unter Viereinhalb-Minuten-Marke

Julia Rath, die ältere Schwester von Maximilian, nutzte die süddeutsche Meisterschaft, um mal wieder auf einer für sie kürzeren Distanz ein schnelles Rennen laufen zu können. Die 18-Jährige, vor allem über 3000 Meter Hindernis unterwegs, lief in Aichach die 1500 Meter, und das auch noch in der für sie höheren Altersklasse U23. Am Ende holte die Penzbergerin, die für den LAC Quelle Fürth antritt und dem Bundeskader angehört, die Silbermedaille. Mit 4:28,86 Minuten blieb Julia Rath erstmals unter der Viereinhalb-Minuten-Marke.

Gemeinsam mit Valerie Koppler (LG Stadtwerke München) bestimmte die Penzbergerin, die kürzlich ihr Abitur abgeschlossen hat, das Geschehen an der Spitze. Zunächst blieb noch eine Athletin, Karla Hiss (LG Telis Finanz Regensburg), am Führungsduo dran. Nach der ersten Tempoverschärfung, nach 400 Metern, musste sie abreißen lassen. Im weiteren Verlauf setzte sich Koppler auch von Rath ab. Die Penzbergerin teilte sich ihr Rennen aber so gut ein, dass sie mit persönlicher Bestzeit über die Ziellinie lief. Deutschlandweit liegt sie bei den U20-Frauen in der DLV-Bestenliste auf Rang zehn. Koppler (20) blieb mit ihrer Siegerzeit (4:25,31) nur knapp eine Sekunde über ihrem Hausrekord. Bronze ging an die Baden-Württembergerin Nina Miletic (4:38,82).

Demnächst ist Julia Rath wieder international gefordert. Bei der „Bauhaus Junioren-Gala“ in Mannheim stehen für sie die 3000 Meter Hindernis auf dem Programm. Der Wettkampf dort, respektive eine Top-Platzierung, ist wichtig, um letztlich für die U20-EM in Jerusalem nominiert zu werden. Die DLV-Norm dafür hatte Rath beim Meeting in Osterode unterboten.

Corinna Braun absolviert 400 Meter Hürden

Vom TSV Penzberg war in Aichach Corinna Braun am Start. Die 400 Meter Hürden lief die Athletin aus Benediktbeuern in 66,47 Sekunden – im Feld der U23-Frauen belegte sie den achten Rang.

Es gewann Lotta Mage (VfL Sindelfingen/60,02). Eine Woche vor der süddeutschen Meisterschaft hatte Braun bei den oberbayerischen Titelkämpfen in Wasserburg/Inn mit 66,16 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt und wurde Dritte bei den Frauen. Darüber hinaus holte Braun in Wasserburg Gold über die 800 Meter (2:22,18).