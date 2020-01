Der Knoten ist geplatzt: Klug/Härtl erstmals auf dem Podest

SKI NORDISCH

Der Start in die Weltcup-Saison verlief holprig für Clara Klug und Martin Härtl. Doch nun hat das paralympische Duo den ersten Podestplatz geholt - in seiner Paradedisziplin „Biathlon“.

Altenberg – Die ersten Rennen im Biathlon-Weltcup waren für Clara Klug nicht nach Wunsch gelaufen, doch nun hat es für die paralympische Sportlerin mit dem ersten Podestplatz der Saison geklappt: Mit ihrem Guide, dem Weilheimer Martin Härtl, belegte die Münchnerin im gestrigen Sprint in Altenberg den zweiten Platz. Bedingt durch den Schneemangel wurde ein verkürzter Wettbewerb absolviert, die Läuferinnen mit Sehbeeinträchtigung absolvierten 3 x 1400 Meter inklusive zweier Schießeinlagen.

Klug/Härtl: Fehlerlos im Schießen

Klug blieb im Schießen fehlerlos und kam gemeinsam mit Härtl nach 13:48,6 Minuten im Ziel an. Damit lag sie nur ganz knapp hinter der Siegerin, Oksana Shyshkova aus der Ukraine, die (ebenfalls ohne Schießfehler) 2,6 Sekunden schneller war. Dritte wurde die Russin Vera Khlyzova (14:15,9), die sich einen Fehlschuss leistete. Pro fehlschuss bekamen die Athletinnen 20 Sekunden auf ihre Laufzeit aufgeschlagen. Zweitbeste Deutsche war Johanna Recktenwald (14:48,6) als Vierte.

Klug/Härtl: Sturz zum Saisonstart

Die sehbehinderten Biathleten schießen mit einem Lasergewehr, der Abstand zur Trefferfläche wird ihnen über Kopfhörer mittels verschiedener Töne angezeigt. Insgesamt waren in Klugs Klasse acht Athletinnen am Start. In AFür kommenden Sonntag ist noch ein Mitteldistanz-Rennen geplant. Klug und Härtl hatten zum Saisonstart in Lillehammer Pech: Im Einzel-Rennen (15 Kilometer) musste das Duo nach einem schweren Sturz aufgeben, im Sprint (7,5 Kilometer) reichte es für die dreifachen Weltmeister von 2019 in Kanada nur zum neunten Rang. Zuletzt hatte das Duo aber ansteigende Form bewiesen. Bei den Langlaufrennen in Dresden (Sprint) und Altenberg (Kurzdistanz) belegten die Bayern jeweils Rang vier.

