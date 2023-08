Vom Nachrücker zum Zweitligisten: EC Antdorf jetzt auf ganz großer Bayern-Tour

Von: Paul Hopp

Da war die Freude groß: Im Rückrundenturnier in Mitterskirchen machten die Spieler des EC Antdorf (von links Harry Baumann, Andreas Luidl, Leonhard Zisler, Martin Lackinger, Martin Luidl) als Vizemeister den Aufstieg von der Bayernliga Süd in die 1. Bundesliga perfekt. © Privat /EC Antdorf

Sie wollten den Klassenerhalt und schafften den Aufstieg: Die Stockschützen des EC Antdorf spielen im nächsten Sommer in der 2. Liga und lernen ein neues Format kennen.

Antdorf – Im Falle von Untertraubenbach war es mit den Geografie-Kenntnissen von Martin Luidl dann doch vorbei. Bei diesem Ort „musste ich auch erst einmal nachschauen, wo das liegt“, berichtet der Stockschütze des EC Antdorf.

Eine erste Ahnung führte ihn noch auf die falsche Fährte, doch schnell stellte sich heraus: Gemeint ist ein Ort in unmittelbarer Nähe von Cham. Dorthin, rund 230 Kilometer von Antdorf entfernt, geht für die Stockschützen aus dem Oberland im kommenden Jahr die Reise, wenn sie – nach ihrem überraschenden Aufstieg – die Vorrunde in der 2. Bundesliga bestreiten. Das ergab die Auslosung am vergangenen Wochenende. Weitere Destinationen in der Vorrunde sind Passau (rund 250 Kilometer) und Garching an der Alz (rund 160 Kilometer).

EC Antdorf schafft Aufstieg in die 2. Bundesliga

In der zweithöchsten deutschen Klasse befanden sich die Antdorfer, was das Spiel auf Sommerbahnen angeht, zumindest in der jüngeren Vergangenheit des Klubs noch nie. Und gerechnet hatten die EC-Spieler mit dem Sprung nach oben auch nicht. Der Aufstieg „ist wirklich top“, sagt Martin Luidl. Denn im Jahr davor beendeten sie die Bayernliga Süd auf dem zehnten Rang.

Das war damals in der 15 Teams umfassenden Spielklasse der erste Absteiger-Platz. Als Nachrücker blieben die Antdorfer in der Bayernliga – und hatten sich für heuer vorrangig den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Doch der EC sorgte für Furore, am Ende stand mit 34:22 Punkten der Vize-Titel zu Buche. „Es ist einfach super gelaufen“, sagt Martin Luidl rückblickend.

Starke Leistung im Vorrundenturnier

Den Grundstein zum Erfolg legten er und seine Mitspieler, Harry Baumann, Andreas Luidl, Leonhard Zisler und Martin Lackinger, im Vorrundenturnier. In der Stockhalle in Hallbergmoos setzten sie sich mit 21:7 Punkten an die Spitze des Feldes. Eine eindeutige Erklärung, warum sie so durchstarteten, fand sich nicht. Ein wenig habe man schon „das Training intensiviert“, sagt Martin Luidl. Die Mannschaft hingegen war dieselbe wie im Jahr davor. Lediglich die Formation sei „ein bisserl geändert“ worden.

Letztlich ist’s ja auch egal – der EC befand sich vor der Rückrunde in einer hervorragenden Position. Die verteidigten die Antdorfer in Mitterskirchen, wenngleich es nicht mehr ganz so rund lief. Die Bahnen erwiesen sich als schwer zu bespielen, was vielen Teams zu schaffen machte. So musste sich der gastgebende ESV Mitterskirchen letztlich mit Rang fünf (32:24) begnügen. Die Antdorfer wurden letztlich aber nur vom SSC Gachenbach II (39:15) überholt. „Es hat doch noch gereicht“, stellt Martin Luidl zufrieden fest.

Die Einteilung der 2. Liga Gruppe A: SV Oberbergkirchen, ESC Rattenbach, SV Pilgramsberg, ASC Griesbach. Gruppe B: FC Penzing, TSV Breitbrunn, SSC Gachenbach, EC Haslangkreit. Gruppe C: EC Passau-Neustift II, FC Untertraubenbach, TuS Alztal Garching, EC Antdorf. Gruppe D: EC Passau-Neustift, TSV Buchbach, TSV Ismaning, ESV Nürnberg Rbf. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die Sieger daraus bestreiten ein Final-Four-Turnier. In der Saison 2023 stiegen die vier Letzten jeder Gruppe ab. Die Drittplatzierten ermittelten in Play-down-Duellen noch zwei Absteiger.

Den Aufstieg packte auch noch der EC Haslangkreit (34:20) als Dritter. Der SV Weichs (32:24) verpasste hingegen als Vierter den Sprung in die 2. Liga. Während der Rückrunde fanden intensive Materialkontrollen statt. Den Grund dafür „kenne ich nicht“, sagt der EC-Schriftführer. Acht Teams erhielten einen Abzug von je zwei Pluspunkten – die Antdorfer befanden sich nicht darunter.

Modus in 2. Liga ist für den EC Antdorf Neuland

Die 2. Liga und vor allem der Modus mit Vorrundengruppen, Hin- und Rückspielen etc. ist für die Antdorfer Neuland. „Für uns ist das eine Umstellung und auch eine Herausforderung“, sagt Martin Luidl. Gleichwohl freut er sich auf die Spielzeit: „Man lernt andere Orte und Mannschaften kennen.“ Das Spielformat findet er interessant: „Das hat Zukunft“, ist er überzeugt.

Bis zum Liga-Start Ende April haben die Antdorfer noch einiges zu organisieren. Da wäre zunächst die Spielstätte: Die muss laut Ausschreibung überdacht sein. Da die Antdorfer keine derartige Bahn haben, müssen sie ausweichen – in Königsdorf steht eine derartige Anlage, in Huglfing wird eine Stockhalle errichtet. Ziel ist, in der Nähe zu bleiben, „damit wir auch wirkliche Heimspiele haben“, sagt Martin Luidl. In Schaftlach gäbe es auch eine Halle, „aber die ist fast zu weit weg“.

Klar ist schon jetzt, dass auf den kleinen Klub höhere Kosten zukommen werden. Stadionmiete, Startgelder, Kosten für die pro Heimspiel eingeteilten Schiedsrichter und die weiten Fahrten – all das ist einzubeziehen. Neu zudem für den EC Antdorf: Er muss sich einen zweiten Trikotsatz anschaffen, da zwei verschiedenfarbige Sätze vorgeschrieben sind. Es gebe also noch „ein paar Dinge auf die Reihe zu bringen“, so Martin Luidl. Er ist optimistisch: „Das wird ein gute Erfahrung.“