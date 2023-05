SG Antdorf: Schock beim Aufwärmen, Jubel beim Abpfiff — Kinsau muss wieder nach hinten blicken

Von: Paul Hopp

In Feierlaune: Das Foto zeigt Antdorfs Nicola Spasic (re.) nach seinem Tor zum 3:1. Die Vorarbeit hatte Alexander Michl (l.) geleistet. Am Ende gewann die SG das Heimspiel gegen Kinsau mit 5:1. © Emanuel Gronau

In der Abstiegsrunde der Kreisklasse hatten die SG Antdorf/Iffeldorf und der SV Kinsau ein wichtiges Duell zu absolvieren. Es fand letztlich einen klaren Sieger.

Antdorf/Kinsau – Der Gesichtsausdruck von Aleksandar Simic, während er vor dem Anpfiff über den Platz zur Spielerbank ging, verriet Genervtheit. Zugleich nörgelte der Trainer der SG Antdorf/Iffeldorf vernehmlich. Zwei nominelle Stürmer hatten sich beim Aufwärmen verletzt – und das vor einer Partie, die Simic als „absolutes Finale“ bezeichnet hatte.

Eine Niederlage im Heimspiel der Quali-Gruppe K am Sonntag gegen den SV Kinsau, und die SG hätte mit der Relegation gegen den Abstieg aus der Kreisklasse „planen müssen“, wie es Simic formulierte. Doch das Horror-Szenario trat nicht ein – die SG schaffte, obwohl kurz vor dem Anpfiff zum personellen Improvisieren gezwungen, einen 5:1-Heimsieg.

Bei SG Antdorf verletzen sich zwei Spieler beim Aufwärmen

Mit zwölf Punkten dürfen die Antdorfer und Iffeldorfer wieder verstärkt auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Im Gegenzug müssen nun Uffing (16 Punkte), Bernbeuren (13) und Kinsau (13) wieder bangen. Im Saisonendspurt „wird’s nochmals scharf“, sagte Kinsaus Coach Christopher Resch.

Für den SVK war es das zweite Mal – nach dem 0:4 in Benediktbeuern –, dass die weite Reise in den östlichen Teil des Landkreises Weilheim-Schongau unerfreulich endete. Speziell gestern wäre ein Sieg „sehr wichtig“ gewesen, sagte Resch. „Wir hatten uns auch viel mehr vorgenommen“. Dass die Kinsauer nicht wie gewünscht zum Zug kamen, lag Resch zufolge auch an der SG: Die habe vor allem in der ersten Hälfte „überragend gespielt“. Beim eigenen Team „kam im Spiel von hinten raus kein Pass an“. Den Gästen fehlte mit Thomas Rid ein wichtiger Spieler, der auch Tore schießen kann. „Der Ausfall tut weh, darf aber keine Ausrede sein“, betonte Resch.

Der Gegner war schneller: Kinsaus Valentin Erhard (l.) im Zweikampf mit dem zweifachen Torschützen der SG Antdorf/Iffeldorf, Nicola Spasic. © EMANUEL GRONAU

Die Kinsauer starteten wunschgemäß. Mit ihrer ersten Aktion gingen sie in Führung – Luca Friedel setzte sich gut gegen seinen Bewacher durch und ließ auch Keeper Michael Kölbl keine Chance (3.). Die Aktion passte zur Antdorfer Situation. „Wir geraten immer unnötig in Rückstand“, ärgerte sich Trainer Simic. Überhaupt lief es zuletzt oftmals unglücklich. Bis dato in der Abstiegsrunde „waren wir nie die schlechtere Mannschaft“. Gleichwohl standen bis gestern erst zwei Siege zu Buche.

SV Kinsau bekommt nach Gegentor zum 1:1 keinen Zugriff mehr

Immerhin antwortete seine Elf schnell: Nach einem abgefangenen Freistoß spielten die Platzherren schnell nach vorn; Erduyan Abdyli setzte Nicola Spasic in Szene, der zum 1:1 traf (8.). Der Treffer zeigte eindrucksvoll, dass die SG das schnelle Umschaltspiel beherrscht. Und er war eine Blaupause für zwei weitere SG-Tore. Die Gäste brachte der schnelle Ausgleich aus der Spur. Nach dem 1:1 „ist es dahin gegangen“, sagte Trainer Resch. Die Kinsauer kamen im ersten Durchgang nur noch einmal gefährlich vors Tor: Nach einer missglückten SG-Aktion schoss Friedel knapp vorbei (17.). Ansonsten gaben die Platzherren den Ton an.

Eine Kombination über Luca Buchner und Christos Tsigouriotis schloss Dominik Kühberger mit dem 2:1 ab (30.). Wenig später lenkte Spasic einen scharfen Flankenball von Alexander Michl so ab, dass er als Bogenlampe zum 3:1 ins Tor flog (37.). In der Folge gab’s diverse sehenswerte Aktionen. „Das schaut ja fast nach Fußball aus“, sagte Markus Winkler schmunzelnd am Spielfeldrand. Der Routinier war einer der Stürmer, die kurzfristig ausfielen. Buchner vergab kurz vor der Pause aus kurzer Distanz noch das vierte Tor (42.); vorausgegangen war einmal mehr ein schneller Spielzug.

Nach der Pause hatte Kinsau vermehrt Ballbesitz, blieb aber harmlos. Ein Distanzschuss von Julian Schoeber flog knapp am SG-Tor vorbei (55.). Im Gegenzug, und nach schnell ausgeführtem Freistoß, erzielte Florian Calliari das 4:1 (58.). Mit dem 5:1 durch Buchner, im Anschluss an eine gute Kombination, war die Partie entschieden.

Mit der Leistung „ab der 20. Minute war ich einverstanden“, sagte SG-Coach Simic. Nach dem Ausgleich „war’s ein dominanter Auftritt“. Simic sah bei den Seinen zudem „gute Ballstafetten“. In der zweiten Hälfte hätte er sich ein konsequenteres Auftreten gewünscht: „Da war mir zu viel Geplätschere und manches arrogante Spiel mit der Hacke.“

Statistik:

SG Antdorf/Iffeldorf 5

SV Kinsau 1

Tore: 0:1 (3.) Friedel, 1:1 (8.) Spasic, 2:1 (30.) Kühberger, 3:1 (39.) Spasic, 4:1 (58.) Calliari, 5:1 (61.) Buchner. Gelbe Karten: Antdorf/Iffeldorf 2, Kinsau 1. Gelb-rote Karte: Antdorf/Iffeldorf: Wolf (88.). Schiedsrichter: Florian Zweckinger. Zuschauer: 70.