Gespanntes Warten auf den Aulauf: Über 250 Sportler sind schon angemeldet

Von: Paul Hopp

So darf es wieder sein: Beim Aulauf des TSV Weilheim am kommenden Sonntag ist das gewohnte Format mit Massenstarts, Zuschauern und Bewirtung erlaubt. Das Foto zeigt eine Kinderlauf-Szene aus dem Jahr 2019. © Roland Halmel

Der 1. Mai ist traditionell der Tag des Aulaufs in Weilheim. Am kommendem Sonntag findet die Traditionsveranstaltung wieder statt - und das definitiv in gewohntem Format.

Weilheim – Die Erleichterung bei Michael Horstmann, dem Abteilungsleiter der TSV-Leichtathleten, ist groß. Der Weilheimer Aulauf, der am kommenden Sonntag, 1. Mai, stattfindet, kann in der Form über die Bühne gehen, „die wir aus 2019 und früher kennen“, so Horstmann. Das heißt: Es gibt Massenstarts, Anfeuerung durch Zuschauer, Siegerehrungen und die Möglichkeit für Besucher und Athleten, im Gastro-Bereich Essen und Getränke zu sich zu nehmen.

Aulauf 2022 in Weilheim in gewohntem Format

Bis vor Kurzem, so Horstmann, stand noch im Raum, eine Zutrittskontrolle oder 3G-Nachweise gewährleisten zu müssen. Auch war fraglich, ob überhaupt eine Bewirtung möglich ist. Auch wenn die Coronabeschränkungen weitgehend aufgehoben sind, gilt: „Das Sinnvolle was wir an Infektionsschutz durch Corona gelernt haben, werden wir auch beibehalten“, so Horstmann. So gibt es eine größere Anzahl an mobilen Toiletten als bisher. Es stehen weiter Desinfektionsmittel zur Verfügung. Größere Gruppenbildungen bei der Startnummernausgabe und bei der Bewirtung sollen durch ein spezielles Wege-System verhindert werden.

Die Online-Anmeldung für den Aulauf ist noch bis Donnerstag, 28. April, 23.59 Uhr, geöffnet. Mehrere Läufe stehen zur Auswahl. Da sind die 10 Kilometer (Start um 10 Uhr), die 5 Kilometer (12.40 Uhr) und das Nordic Walking über 5 Kilometer (12.50 Uhr). Es gilt die sogenannte Brutto-Zeit (mit dem Startschuss wird für alle die Zeit ausgelöst). Für Kinder und Jugendliche gibt es 800-Meter-Läufe (ab 10.10 Uhr); Mädchen und Buben starten in den verschiedenen Altersklassen getrennt.

Informationen zum Aulauf Weitere Informationen zur Online-Anmeldung, zur Nachmelde-Möglichkeit, zum zeitlichen Ablauf zu Streckenplänen und dergleichen gibt es unter www.tsv-weilheim.com/leichtathletik/aulauf/ sowie auf Instagram unter instagram.com/leichtathletik_tsv_weilheim.

Die „Zwergerl“ (Jahrgang 2015 und jünger) absolvieren eine 350-Meter-Runde um den Auweiher (12.10 Uhr). Den Abschluss bilden die Staffeln für Jugendliche (4 x 800 Meter/14.10 Uhr) und Erwachsene (4 x 1500 Meter/15 Uhr). Der Start und Zielbereich ist im Erholungsgebiet Au – zu erreichen über die Geistbühelstraße und die Straße „In der Au“.

Nach Stand gestern haben sich bis dato 227 Einzelstarter und neun Staffeln angemeldet. „Erfreulich“ nennt Horstmann die Zahlen. Plätze sind in allen Läufen noch frei. Es gelten aber Limits. Dank großzügiger Sponsoren gibt es heuer wieder Sach- und Geldpreise. Darüber hinaus gibt es Sonderwertungen fürs „größte Team“ und fürs „schnellste Team“ (bezogen auf 10 Kilometer, 5 Kilometer, Nordic Walking).