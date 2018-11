Zum Start eine ausgeglichene Bilanz

TSV Weilheim: Badminton

von Paul Hopp schließen

Zwei Siege, zwei Niederlagen - die Badminton-Spieler des TSV Weilheim sind gut in die Saison gestartet. Gegen den BC München ging es spannend zu.

Weilheim – Mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen stehen die Badminton-Spieler des TSV Weilheim in der Bezirksklasse A Süd da. Das Team liegt damit in der Tabelle unter neun Mannschaften auf dem fünften Rang. An diesem Samstag sind die Weilheimer wieder im Einsatz, und zwar in München. Erst geht es gegen den MTV München (9. Platz), danach gegen den TSV Haar (6. Platz).

Ihren Saisonauftakt haben die Weilheimer, die in der zweitniedrigsten Liga in Oberbayern antreten, in der heimischen Turnhalle der Röntgenschule absolviert. Nach einer Niederlage (3:5 gegen ESV München IV) gab es einen Sieg (6:2 gegen den TSV Murnau). Am vergangenen Spieltag lief es ähnlich: Erst verloren die Weilheimer gegen den gastgebenden Spitzenreiter, den TuS Geretsried IV, mit 1:7. In der zweiten Partie behielten sie dann mit 5:3 gegen den BC München II die Oberhand. Dabei gewann das erste Herren-Doppel, Stefan Mader/Helmut Kolahsa, mit 2:1 (19:21, 21:19, 21:19). Sarah Herbst und Babet Lecker entschieden das Damen-Doppel ebenfalls in drei Sätzen für sich (12:21, 21:10, 21:19). In den Einzeln siegten Mader (21:16, 13:21, 21:17), Kolahsa (21:10, 21:12) und Herbst (21:17, 15:21, 21:17).

Die Weilheimer Badmintonspieler trainieren immer montags (18.30 bis 20 Uhr Jugend, 20 bis 22.30 Uhr Erwachsene) und donnerstags (20 bis 22.30 Uhr Erwachsene) in der Turnhalle der Röntgenschule. Die Jugend absolviert ihre Ligaspiele in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Murnau. Weitere Infos gibt es unter www.badminton-weilheim.de.