TSV kann den Sekt kaltstellen

basketball: bezirksoberliga

Ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht wurden die Basketballer des TSV Weilheim im Auswärtsspiel beim TSV Milbertshofen II. Nach der Faschingspause ließ der Tabellenführer aus der Kreisstadt beim Kellerkind aus der Landeshauptstadt nichts anbrennen.

Weilheim – Obwohl Trainer Darryl Millwood auf die Routiniers Flo Willkomm und Florian Wiedenmann verzichten musste, kehrte sein Team mit einem ungefährdeten 105:70 (51:31)-Erfolg nach Hause zurück. „Jetzt fehlt uns nur noch ein Sieg zur Meisterschaft“, kommentierte Teamsprecher Willkomm den Pflichtsieg gegen den Tabellenzehnten. Nachdem Verfolger Unterhaching überraschend beim TSV München Ost mit 75:76 verlor, ist der Vorsprung der Weilheimer bei vier noch ausstehenden Spielen auf sechs Punkte angewachsen. Somit können die Korbjäger aus der Kreisstadt den Sekt für die Meisterfeier schon in den Kühlschrank stellen.

Herausragender Akteur der Weilheimer in Milbertshofen war Andreas Thumser, der siebenmal aus der Distanz traf und dafür jeweils drei Punkte gutgeschrieben bekam. Am Ende hatte Thumser 29 Zähler auf seinem Konto. Überhaupt war die Trefferquote des gesamten Weilheimer Teams aus der Distanz überragend. 16 Dreier, so viele wie noch in keinem einzigen Spiel, standen am Ende zu Buche. „Andy hatte einen wirklich guten Tag, aber auch die restlichen Jungs haben sehr gut getroffen“, lobte Millwood seine Schützlinge.

Die Treffsicherheit der Gäste war auch bedingt durch die Taktik der Milbertshofener, die sich quasi in der eigenen Zone einigelten. Davon ließen sich die Weilheimer aber nicht beirren. Sie bestimmten von der ersten Minute an das Geschehen. Nach dem ersten Viertel lagen sie bereits mit 19 Zählern in Front (33:14). Danach schlich sich hin und wieder der Schlendrian ein, wodurch die Hausherren bis zum Seitenwechsel einigermaßen mithielten. „Das kann ich den Jungs nicht übelnehmen, wenn sie sich angesichts der Überlegenheit ein wenig dem Gegner anpassen“, zeigte sich Millwood nachsichtig.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zogen seine Mannen die Zügel wieder an. Der Vorsprung wuchs so schnell deutlich an. Ende des dritten Durchgangs, mittlerweile stand es 88:50 für die Weilheimer, ein komplettes Debakel. Im Schlussviertel nahmen die Gäste aber wieder den Fuß vom Gas. „Wir hätten deutlicher gewinnen können“, sagte Millwood. Doch auch so reichte es – wie schon beim 100:48 im Hinspiel – zu einem weiteren dreistelligen Erfolg für die Kreisstädter. Aller Wahrscheinlichkeit nach können die Weilheimer bereits am kommenden Sonntag, 12. März, in der heimischen Jahnhalle den Bezirksoberliga-Titel feiern. Zu Gast ist der abgeschlagene Tabellenletzte und desgnierte Absteiger TuS Holzkirchen (15.30 Uhr). Alles andere als ein Sieg des TSV wäre eine Sensation.

Statistik Weilheim:

Andreas Thumser 29/7 Dreier, Andreas Brem 17/1, Raphael Sedlmayr 13, Alex Thumser 9/1, Matthias Albrecht 8/2, Philipp Brenner 8/2, Matthias Brenner 7, Alex Brem 7/2, Sebastian Jungwirth 4, Johnny Millwood 3/1.

Roland Halmel