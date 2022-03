Weilheimer Mini-Truppe spielt sich in einen Rausch

Von: Roland Halmel

Schwacher Start, überragendes Finale: Alex Thumser hatte mit seinen 31 Punkten wesentlichen Anteil am Sieg der Weilheimer gegen Schwabing II. © Roland Halmel

Die Chancen auf einen Heimsieg standen für Weilheims Basketballer denkbar schlecht: Nur sechs Spieler standen zur Verfügung. Die zeigten aber ein grandioses Comeback.

Weilheim – Was für ein Kraftakt: Fast das gesamte Spiel rannten die Basketballer der Red Devils Weilheim im Heimspiel der 2. Regionalliga Süd gegen den MTSV Schwabing II einem Rückstand hinterher. In den letzten Minuten schaffte das Miniaufgebot der Hausherren aber noch die nicht mehr für möglich gehaltene Wende und siegte am Ende mit 83:72 (29:44) Heimsieg gegen den Tabellenvierten aus der Landeshauptstadt.

Zwei Langbänke stehen in der Jahnhalle parat, um Trainer und Spielern beider Mannschaften eine Sitzgelegenheit zu bieten. Beim Heimspiel gegen die Schwabinger hätte bei den Weilheimern auch eine halbe Bank gereicht, um alle Personen, die gerade nicht auf dem Feld beschäftigt waren, unterzubringen. Neben Coach Darryl Millwood und Milan Keser, der selbst nicht spielen konnte, dafür aber das Coaching übernahm, nahm nur ein einziger Spieler Platz, da die Weilheimer gegen die Münchner gerade mal sechs fitte Akteure zusammengekratzt hatten.

TSV Weilheim hat nur sechs Spieler zur Verfügung

„Corona hat uns ganz schön erwischt“, bekannte Millwood, der einen weitgehend entspannten Abend erlebte, da ihn Keser als Trainer würdig vertrat. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Millwood. Das erhaltene Lob gab sein Vertreter umgehend an das Team weiter. „Die Jungs haben alles gemacht, was ich ihnen gesagt habe“, so Keser.

Dabei war der Auftritt in der ersten Hälfte, vor allem im zweiten Viertel, vorsichtig formuliert stark ausbaufähig. Nachdem die Weilheimer das erste Viertel gegen die MTSV-Jungspunde, die im Schnitt 17 und 18 Jahre alt waren, noch völlig ausgeglichen gestaltet hatten, ging im zweiten fast gar nichts mehr. Nur magere zehn Punkte gab es in zehn Minuten. Das reichte nicht, um mitzuhalten. Dadurch ging es mit einem deutlichen Rückstand von 15 Zählern in die Kabine.

TSV Weilheim mit bärenstarkem Finish

Die Rückkehr aufs Spielfeld war für Alex Thumser schmerzhaft, da ihm ein gegnerischer Ellenbogen im Zweikampf an der Stirn traf, der eine ordentliche Beule bei dem Weilheimer zur Folge hatte. „Das hat mich aber scheinbar wachgerüttelt“, scherzte der TSV-Routinier. In der ersten Hälfte hatte er nur zwei magere Zähler gesammelt, nach dem Wechsel erlebte man bei Thumser eine wahre Leistungsexplosion. „Alex war der Wahnsinn“, sagte der staunende Millwood. Thumser traf plötzlich in Serie von der Freiwurflinie, unterm Korb oder aus der Distanz.

Zusammen mit Miljan Grujic, der von der MTSV-Abwehr über 40 Minuten nicht zu bremsen war, startete Thumser eine Aufholjagd der Hausherren, die sie nach einem 14:0-Lauf wieder dicht heranbrachte. In der 28. Minute lagen die Weilheimer dann erstmals in Führung (55:54). Die Gäste fingen sich danach wieder, weil sie einige Drei-Punkte-Würfe erfolgreich abschlossen.

Bis sechs Minuten vor dem Ende wogte die Partie hin und her. Dann brachte Thumser die Fans mit zwei Dreiern innerhalb kürzester Zeit erst in Wallung und wenig später zur Ekstase. Die MTSV-Bubis wurden dagegen immer fahriger und nervöser. Selbst einfachste Bälle brachten sie nicht mehr im Korb unter. Das abgezockte halbe Dutzend der Hausherren spielte sich dagegen in einen Rausch und machte mit einer 12:4-Serie in der Schlussphase den nicht mehr für möglich gehaltenen Heimsieg perfekt.

Statistik: Weilheims Spieler und Punkte: Alex Thumser 31/2 Dreier, Miljan Grujic 29, Alex Brem 13/1, Philip Merkl 8, Philipp Brenner 3, Rivaldo Domingos.