Penzberger U12 feiert Derbysieg genau zur richtigen Zeit

Von: Paul Hopp

Meister – und das nach einem Derbysieg: Die Freude bei der U12-Basketballmannschaft des TSV Penzberg beim Kreisliga-Finalturnier war groß. © TSV Penzberg

Die U12-Basketballer des TSV Penzberg sind ins Finalturnier der Kreisligen eingezogen. Dort gelang dann ein Derbysieg genau zum richtigen Zeitpunkt.

Penzberg - Neben der U16 (wir berichteten) haben auch die U12-Basketballer TSV Penzberg einen Meistertitel geholt. In der heimischen Josef-Boos-Halle gewannen die jungen Penzberger das Playoff-Turnier um den Kreisliga-Titel im Kreis Oberbayern-West.

Penzberger U12 holt Meistertitel der Kreisligen

In einem spannungsgeladenen Endspiel setzte sich die Heim-Mannschaft mit 41:38 gegen den Dauerrivalen ESV Staffelsee durch. Während die Murnauer „durch eine tolle Defense überzeugten“, so eine Mitteilung, präsentierten sich die Penzberger als ein in der Offensive breit aufgestelltes Team. Jeder Spieler konnte zum Sieg beitragen. Zum Kader gehörten: Milo Heyse, Jan Muschen, Fabian Gehrke, Paul Biniek, Johannes Schwagerick, Jonathan Ciazynski, Willam Merz, Niklas Gericke, Matthias Zach und Robin Drenckhahn.

Die Kreisliga B schlossen die Penzberger (12 Punkte/665:401 Körbe) hinter dem ESV Staffelsee auf dem zweiten Platz ab. Das Trainerteam (Gero Heyse, Simon Sodbat, Kolya Moheysen-Zadeh, Andreas Lotz, Matthias Wiese und Florian Stapelfeldt) habe es geschafft, das Team „durch die Saison immer stärker zu machen“, so der TSV. Ging das erste Duell mit Staffelsee noch klar verloren (59:92), so verlief das Rückspiel schon deutlich knapper (68:69). Als souveräner Zweiter – der Vorsprung auf die DJK Landsberg betrug vier Punkte – zogen die Penzberger ins Playoff-Finalturnier ein.

Dafür hatten sich die jeweils Erstplatzierten der Kreisligen A (ESV Staffelsee, TSV Penzberg) und B (Slama Jama Gröbenzell, TSV Gräfelfing) qualifiziert. Ihr Halbfinale gewannen die gastgebenden Penzberger klar mit 48:25 gegen Gröbenzell. Dabei zeigte der TSV immer wieder durch schnelles Passspiel nach vorne seine Qualitäten. Da auch der ESV Staffelsee sein Halbfinale gewann, war alles fürs Derby angerichtet.