Weilheim erhält Lehrstunde vom Titelanwärter - Trainer lobt die Fans

Von: Roland Halmel

Basketballspieler Andreas Brem (re., in Weiß) vom TSV Weilheim im Regionalliga-Heimspiel gegen die TS Jahn München. © Roland Halmel

Das war deutlich: Die Weilheimer Basketballer haben das Heimspiel in der 2. Regionalliga gegen TS München mit 69:113 verloren. Vom Trainer gab es ein Lob für die Fans.

Weilheim – Eine echte Lehrstunde hat die Turnerschaft (TS) Jahn München den Weilheimer Basketballern bei deren zweitem Heimspiel in der 2. Regionalliga Süd erteilt. Die TSV-Männer standen gegen den Titelanwärter aus der Landeshauptstadt von Beginn an auf verlorenem Posten und kassierten eine deutliche 69:113 (36:66)- Niederlage.

„Aus dem Spiel können wir nur lernen“, nahm Weilheims Coach Max Kihm das mehr als deutliche Resultat relativ gelassen hin. „Jahn war extrem gut und einfach reifer“, lobte Kihm den Gegner, der seiner in Bestbesetzung angetretener Truppe deutlich die Grenzen aufzeigte.

TSV Weilheim verliert Heimspiel gegen TS München deutlich

Die traumwandlerische Sicherheit, mit denen die Münchner unter anderem ihre Drei-Punkte-Würfe reihenweise versenkten, war eindrucksvoll. Allein die „erste Fünf“ der Gäste (Mateo Jukic, Moritz Trieb, Billy Bessoir, Peter Pauli, Jakob Sperber) kam am Ende auf satte 73 Punkte.

Auf der Gegenseite versuchten es die Weilheimer zu oft mit der Brechstange: „Die Jungs sind etwas hektisch geworden, als es nicht mehr so lief“, sagte Kihm. „Wobei sich die Mannschaft nicht aufgab.“ Auch die rund 150 Zuschauer in der Jahnhalle ließen sich nicht bremsen und unterstützten die Weilheimer, was Kihm beeindruckte: „Das war toll, wie die uns gepusht haben, auch als es nicht lief.“

Keine Chance auf den Ball: Im Heimspiel gegen die TS Jahn München waren Sebastian Niederreiter (weißes Trikot/2.v.l.) und die Weilheimer in diversen Situationen weit davon entfernt, Akzente zu setzen. © Roland Halmel

Offensiv lief es bei den Weilheimern im ersten Viertel mit 17 Punkten recht ordentlich. Im Vergleich zu den Gästen war die Punktausbeute allerdings gering: Die Münchner trafen nach Belieben und sammelten im Startviertel bereits 39 Zähler. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich nicht viel. Die Gäste versenkten Ball um Ball, wohingegen die Weilheimer um jeden Korberfolg hart kämpfen mussten. Die Folge war ein 30-Punkte-Rückstand der Hausherren beim Seitenwechsel.

TSV Weilheim bis zum Schluss bemüht

Nach der Pause fiel das Offensivfeuerwerk der Münchner etwas kleiner aus – auch, weil die Gäste mehr durchwechselten. Im dritten Durchgang gelangen ihnen nur verhältnismäßig bescheidene 20 Punkte, sodass die TSV-Männer den Abstand weitgehend konstant hielten. Im Schlussabschnitt zeigten sich die Weilheimer weiterhin bemüht. Philipp Merkl gelang auch eine starke Serie von sieben Punkten in Folge. Gegen die bärenstarken Münchner war aber letztlich kein Kraut gewachsen. Bereits einige Minuten vor der Sirene stand schließlich die dreistellige Niederlage der Weilheimer fest.

Statistk: Weilheims Spieler und ihre Punkte: Andreas Brem (14 Punkte/2 Dreier), Philip Merkl (14/4), Alex Thumser (13/1), Henning Ballhausen (11/1), Alex Brem (5/1), Matthias Modrok (5), Sebastian Niederreiter (5), Pascal Eckert (2), Sebastian Jungwirth, Martin Fernholz, Miljan Grujic.