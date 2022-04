Deshalb gelang den „Red Devils“ die Revanche gegen Milbertshofen so beeindruckend

Von: Roland Halmel

Kein Durchkommen: Die Weilheimer (in weißen Trikots, hier Alex Thumser, Nummer 7, und Miljan Grujic) boten in der Defensive eine bärenstarke Leistung. © Roland Halmel

Nur wenige Tage nach der Auswärtspleite gegen die MIL Baskets ist den „Red Devils“ aus Weilheim die Revanche gelungen. Ausschlaggebend war ein Aspekt im TSV-Spiel.

Weilheim – Den Gegner im Basketball unter 60 Punkten zu halten, ist eine gute Grundlage für einen Sieg. Wenn dem Konkurrenten nicht mal 50 Zähler gelingen, brennt in der Regel gar nichts mehr an. Den Basketballern der Weilheim Red Devils gelang letzteres, eher seltenes Kunststück in der 2. Regionalliga Süd beim Heimspiel gegen die MIL Baskets Milbertshofen.

Dank einer bärenstarken Abwehrleistung betrieben die Mannen von Coach Darryl Millwood keine Woche nach der 71:84-Niederlage in Milbertshofen durch einen 63:46 (32:26)-Erfolg umgehend Wiedergutmachung. „Ich war schon froh, als wir zur Halbzeit keine 20 Punkte zurückgelegen sind“, scherzte der sichtlich gut gelaunte Millwood.

TSV Weilheim agiert in der Defensive bärenstark

Den Sechs-Punkte-Vorsprung zum Seitenwechsel baute seine konzentriert zu Werke gehende Mannschaft nach der Pause aber schnell aus. Im Schlussviertel waren die Gäste aus der Landeshauptstadt angesichts 13 Zählern Rückstand (38:51) derart frustriert, dass sie nur noch acht weitere Punkte sammelten. „Milbertshofen war eigentlich stärker aufgestellt als in der Vorwoche“, bemerkte Millwood nach dem deutlichen Heimerfolg verwundert. In der Tabelle verbesserten sich die Weilheimer vom siebten auf den sechsten Platz. Mit dem Drittplatzierten, den Baskets München, sind sie jetzt sogar punktgleich. Allerdings haben die Münchner fünf Spiele weniger als das Millwood-Ensemble ausgetragen.

Wie die Gäste standen auch die Weilheimer personell besser da als zuletzt. Sebastian Niederreiter, Raphael Sedlmayr und Andreas Brem kehrten nach längerer Pause ins Team zurück, sodass Millwood über mehr Wechseloptionen verfügte. Allerdings fehlten mit Milan Keser, Andy Thumser und Philipp Brenner immer noch drei Stammkräfte. Im ersten Viertel war die Trefferquote auf beiden Seiten überschaubar (11:11). Im zweiten Viertel lief es für die Hausherren offensiv besser. Zwei Dreier von Alex Thumser und weitere Körbe von Milan Grujic sowie Niederreiter bescherten den Weilheimern beim Seitenwechsel ein kleines Polster.

Nach der Pause kauften die TSV-Männer den Milbertshofenern mit ihrer aggressiven Deckung immer mehr den Schneid ab. Auch was die Reboundquote betraf, lagen die Hausherren deutlich vorn. Nach 30 Minuten lagen die Weilheimer mit 13 Zählern vorn. Im Schlussviertel vergaben die Weilheimer zwar sechs Freiwürfe, die Milbertshofener trafen aus dem Spiel heraus aber auch nur noch viermal. Dadurch stand am Ende ein deutlicher Heimerfolg der TSV-Basketballer zu Buche.

Statistik: Weilheims Spieler und Punkte: Alex Thumser 25/3 Dreier, Alex Brem 12/1, Miljan Grujic 5, Sebastian Niederreiter 5, Matthias Modrok 5/1, Johnny Millwood 5/1, Andreas Brem 3, Raphael Sedlmayr 3, Philip Merkl.