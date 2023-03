Starke Defense, laute Fans: TSV Weilheim nach drei Monaten wieder siegreich

Von: Roland Halmel

Die Basketballer des TSV Weilheim feuern sich nach einer Auszeit gegenseitig an. © Roland Halmel

Die Basketballer des TSV Weilheim haben in der 2. Regionalliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Bein den „MIL Baskets Milbertshofen“ beendeten sie eine lange Durststrecke.

Weilheim – Die Basketballer des TSV Weilheim haben ihre über drei Monate währende Durststrecke beendet. Nach sechs sieglosen Spielen in Folge kehrten die Mannen von Coach Max Kihm mit dem 87:71 (42:40)-Sieg bei den „MIL Baskets Milbertshofen“ in die Erfolgsspur zurück.

Trainer Kihm lobt das Team und die Fans

„Das war ein verdienter Sieg des ganzen Teams, der Trainer, der Bank und der extrem vielen Fans, die uns unterstützten“, strahlte Kihm nach dem Erfolg, mit dem sich seine Truppe auf Platz acht der 2. Regionalliga Süd verbesserte.

„Wir haben die Zone gut dichtgemacht“, lobte Kihm die Defensivarbeit der Weilheimer. Da spielten auch die zwölf Drei-Punkte-Würfe der Milbertshofener keine Rolle. „Die Abwehr war gut, es war extrem schwer, gegen uns einfache Punkte zu machen“, sagte der TSV-Coach. Unter der Woche hatte er die Leitung des Trainings noch anderen überlassen müssen, da er erkältet war. In Milbertshofen stand Kihm an der Seitenlinie. „Mein Dank gilt Martin Fernholz und dem Trainerteam, die die Mannschaft unter der Woche in meiner Abwesenheit trainierten und richtig einstellten.“

Max Kihm, Trainer der Basketballer des TSV Weilheim. © ANDREAS MAYR

Anders als im Vorfeld befürchtet, konnten die Weilheimer beim Tabellennachbarn mit einer ordentlichen Besetzung von elf Spielern antreten. Von denen bekamen einige nur wenig Spielzeit, was aber keine negativen Auswirkungen hatte. „Die komplette Bank hat die Spieler auf dem Platz unterstützt und gepusht“, berichtete Kihm. Im ersten Durchgang rannten die Weilheimer einem Rückstand hinterher, der beim Viertelende sieben Zähler betrug (16:23). Angeführt von Alex Thumser, Henning Ballhausen und Miljan Grujic, der unter dem Korb nicht zu bremsen war, gaben die Gäste im zweiten Spielabschnitt Gas. Belohnung dafür war eine kleine Führung beim Seitenwechsel (42:40).

Der Vorsprung wuchs nach der Pause schnell an, weil die TSV-Abwehr extrem gut stand. Das dritte Viertel entschieden die Weilheimer mit 23:9 für sich, was ihnen ein 16-Punkte-Polster vor dem letzten Durchgang bescherte. In dem ließen die Kreisstädter, von den mitgereisten Fans lautstark angefeuert, auch nichts mehr anbrennen. „Die Energie aus diesem Sieg müssen wir jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen und weitere Siege holen“, erklärte Kihm. Ihren nächsten Einsatz haben die Weilheimer am Samstag, 1. April. In der Jahnhalle (19 Uhr) geht es gegen den FC Bayern München III.

Statistik: Weilheimer Spieler und ihre Punkte: Alex Thumser (22 Punkte/2 Dreier), Miljan Grujic (18), Hennig Ballhausen (17/1), Andreas Brem 14/2, Alex Brem 11/1, Philip Merkl 5/1, Bennet Hain, Alexandros Chatziandronis, Pascal Eckert, Sebastian Niederreiter, Luis Dittmann.