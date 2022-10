Streicher und Rath meisterhaft am Berg: „Fühlt sich immer noch wie ein Traum an“

Von: Paul Hopp

Mehr geht einfach nicht: Julia Rath aus Penzberg holte Gold in der U20-Klasse sowohl in der Einzelwertung als auch mit dem Team des LAC Quelle Fürth. © Christine Rath

Bei der DM im Berglauf am Königssee haben Julia Rath und Josef Streicher für Furore gesorgt. Streicher hatte auf eine ganz bestimmte Taktik gesetzt - die voll aufging.

Schönau – Der Jennerberglauf in Schönau am Königssee war in diesem Jahr Schauplatz der deutschen Berglauf-Meisterschaft. Die Strecke hatte es in sich: Auf 8,4 Kilometern waren 1190 Höhenmeter zu überwinden. Regen und daraus resultierende schlammige Wege machten die Sache nicht einfacher. Aus dem Landkreis standen am Ende drei Athleten in verschiedenen Klassen und Wertungen ganz oben.

Josef Streicher läuft in M55-Klasse zu Gold

Senioren: Auch Tage nach seinem Triumph konnte es Josef Streicher immer noch nicht recht fassen. Deutscher Meister zu sein, noch dazu in seiner Lieblingsdisziplin, dem Berglauf, „ fühlt sich für mich immer noch wie ein Traum an“, berichtet der Peißenberger. In der M55-Klasse hatte Streicher (Jg. 1967) mit der Zeit von 1:00:40 Stunden souverän die Goldmedaille gewonnen. Der Vorsprung auf seinen Dauerrivalen Thomas Blum (LG Allgäu) betrug 57 Sekunden. Für den Athleten vom TSV Peißenberg war es nach seinem sechsten Rang 2021 am Hörnle (damals noch in der M50) erst der zweite Start bei einer Berglauf-DM.

Mit einem Sieg am Jenner „habe ich überhaupt nicht gerechnet“, so Streicher. Von diversen Wettkämpfen davor kannte er lediglich die Top-Läufer aus der Region, die gemeldet hatten. Dazu gehörten Martin Sambale (ehemaliger Top-Bergläufer aus der Wolfratshausener Gegend), Thomas Blum (LG Allgäu) und der Peißenberger Franz Engel. „Mein Rückstand auf diese Läufer in Wettkämpfen beträgt normalerweise circa ein bis zwei Minuten“, erläutert Streicher.

Josef Streicher setzt auf eine besondere Taktik

Beim Tegelberglauf hatte er noch versucht, an Blum dranzubleiben, was misslang. Im oberen Streckenteil „bin ich eingebrochen“. Beim Heimgartenberglauf allerdings gelang es Streicher, vor Engel und Blum ins Ziel zu laufen. Da war er mit der Vorgabe angetreten, „einfach nur mein Tempo in meinem gewohnten Rhythmus zu laufen“. Das brachte Erfolg, auch wenn Blum zunächst wegzog. Im steileren oberen Teil konnte Streicher kontern. „Jeder Bergläufer hat wohl seine Stärken und Schwächen, je nach Wegbeschaffenheit und Steigung“, so Streicher. Angespornt durch das Erfolgserlebnis am Heimgarten, setzte Streicher erneut auf die Taktik, sich an seinem Tempo und seinem Leistungsvermögen zu orientieren.

Da er letztlich nur die bayerischen Teilnehmer aus seiner Klasse kannte, „hatte ich keinen Überblick, wie viele aus meiner Altersklasse vor mir laufen“. Streicher wusste allerdings, dass sich Blum und Engel hinter ihm befanden, „habe aber bewusst nicht umgeschaut“. Sambale war gar nicht am Start. Erst auf dem Serpentinenbergpfad, auf dem letzten Drittel der Strecke, sah Streicher dann tatsächlich, dass er sich circa 150 Meter vor Blum befand. Auf den letzten zwei Kilometern vergrößerte er den Abstand sogar noch.

Das ist ja echt der Gipfel: Josef Streicher (2.v.r.) gewann bei der Berglauf-DM die Goldmedaille in der M55-Klasse und freute sich bei der Siegerehrung darüber sichtlich. Links Thomas Blum, rechts Reyk Buch. © Christine Rath

Die Strecke am Jenner kannte der Peißenberger aus dem Vorjahr, „was sicherlich ein Vorteil war“. Er habe einen „sehr guten Tag erwischt und mich topfit gefühlt“, berichtete Streicher, der beruflich als Steuerberater tätig ist. Sein gutes Gefühl wurde auch statistisch untermauert: Gegenüber dem Auftritt beim Jennerberglauf 2021 verbesserte er sich um über zwei Minuten. Dass er den DM-Titel geholt hatte, erfuhr Streicher erst, „nachdem die Ergebnisliste vorlag“. Seine Freude war jedenfalls riesig: „Mein größter Erfolg.“

Ein starkes Resultat schaffte letztlich auch Franz Engel. Der Peißenberger (Jg. 1967), im Trikot des Post SV Weilheim unterwegs, belegte in der M55-Klasse den vierten Rang. Nach 1:05:40 Stunden überquerte er die Ziellinie. Im Vorfeld der DM, so war zu erfahren, hatte Engel mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt. Ansonsten wäre eine Medaille auf alle Fälle drin gewesen. Auf Bronze hatte er an diesem Tag 1:16 Minuten Rückstand.

Team-Gold für Christian Scholz

Mit einer Plakette reiste Christian Scholz heim. Der Peitinger (Jg. 1969) belegte in der M50-Klasse mit der Zeit von 1:01:31 Stunden den sechsten Platz. Mit der Mannschaft der LG Allgäu, zu der Franz Schweiger (57:51) und Blum (1:01:37) gehörten, holte Scholz in der M50/M55-Wertung die Goldmedaille. Deutscher Meister mit dem Team war er bereits 2021 am Hörnle geworden. Platz zwei am Jenner ging an die LG Allgäu II, Bronze gewann ein Trio vom SSC Hanau-Rodenbach.

Für Sabine Nagel, die Lebensgefährtin von Scholz sprang am Jenner in der DM-Wertung der W35-Klasse der sechste Platz heraus. Für die Peitingerin, ebenfalls für die LG Allgäu am Start, stoppte die Uhr bei 1:09:27 Stunden.

Julia Rath holt gleich zwei Goldmedaillen

Jugendliche: Mit einer Medaille hatte Julia Rath schon geliebäugelt. Immerhin hatte die Penzbergerin (18) im vergangenen Jahr am Hörnle in der U20-Klasse Silber geholt. Dass die Athletin des LAC Quelle Fürth am Ende aber gleich mit zwei Goldmedaillen heimreiste, machte die Sache für sie umso schöner.

Rath gewann am Jenner ganz überlegen den Einzeltitel in der U20 – und das mit einer Zeit, die Landestrainer Jörg Stäcker als „bärenstark“ bezeichnete. Nach 1:06:10 Stunden überquerte die Penzbergerin die Zielline, nur zehn Frauen waren klassenübergreifend schneller als die U20-Athletin. Hinzu kam für Rath auch noch Team-Gold mit Luisa Frehner (1:23:23) und Marie Krebelder (1:25:16). Für die 16-jährige Frehner und Krebelder, eine Spezialistin in der Disziplin „Gehen“, waren es die ersten Meisterschaften im Berglauf. Beide hatten laut Coach Stäcker „weniger vor den Höhenmetern Respekt als vor dem Zeitlimit“, das bei zwei Stunden lag. Letztlich war die Marke aber kein Problem.

Weit voraus in der U20-Klasse lief Rath, der auch die widrigen Bedingungen mit Temperaturen von nur knapp über Null Grad Celsius am Gipfel nichts anhaben konnten. Die Penzbergerin hatte vor vier Wochen beim „Drei-Zinnen-Lauf“ in Sexten (Südtirol) als neuntbeste Frau unter 178 Starterinnen geglänzt. Die 17,5 Kilometer mit 1333 Höhenmetern lief sie in 2:05:15 Stunden.

Für Rath war der DM-Titel laut Stäcker auch eine „Wiedergutmachung“. Denn bei zwei Highlights auf der Bahn in diesem Jahr war es für die LAC-Athletin nicht so gelaufen wie erhofft. So hatte die Hindernisspezialistin bei der deutschen Jugend-Meisterschaft krankheitsbedingt kurzfristig passen müssen. Die gesundheitlichen Probleme störten auch die Vorbereitung auf die U20-WM in Kolumbien. Dort konnte Rath bei tropischen Bedingungen nicht ihr Leistungsvermögen abrufen und schied im Vorlauf über die 3000 Meter Hindernis aus.