Monsterlauf bergauf: Streicher und Engel am Heimgarten in den Top Ten

Von: Paul Hopp

Gehörten bei der Siegerehrung zu den Ausgezeichneten: Josef Streicher (gelbe Jacke) und Franz Engel (3. von links) belegten in der M55 die Ränge eins und zwei. © Rupert Stredele/SC Murnau

Der Berglauf auf den Heimgarten hat es in sich. Auf der anspruchsvollen Strecke zeigten Athleten aus dem Landkreis starke Leistungen - allen voran zwei Peißenberger.

Ohlstadt – Wer beim Heimgarten-Berglauf oben ankommt, der hat wahrlich etwas geschafft. Auf den 5,2 Kilometern von Ohlstadt aus über Bärenfleck und Feichtel sind 1000 Höhenmeter zu überwinden. Eine gigantische Herausforderung, die aber mehrere Frauen und Männer aus dem Landkreis bei der 35. Auflage exzellent lösten. Zwei der hiesigen Athleten schafften es bei der Veranstaltung des SC Murnau gar unter die Top Ten von insgesamt 81 Startern.

Josef Streicher kam nach nur 49:30 Minuten als Gesamtsiebter im Ziel an. Der Läufer des TSV Peißenberg gewann damit die M55-Klasse. Erst kürzlich hatte Streicher bei der bayerischen Berglaufmeisterschaft am Tegelberg die Silbermedaille gewonnen. Beim Heimgartenlauf 2019 – danach verhinderte Corona eine Austragung – hatte Streicher 2:50 Minuten länger gebraucht. Allerdings war die Strecke damals rund 600 Meter länger; ein Murenabgang und Holzarbeiten hatten einen Umweg nötig gemacht.

Josef Streicher gewinnt die M55-Klasse

Nur zehn Sekunden hinter Streicher lief Franz Engel über die Ziellinie. Der Athlet vom Post SV Weilheim gehört zu den regelmäßigen Teilnehmern am Heimgarten-Berglauf. 49:40 Minuten bedeuteten für ihn den achten Gesamtrang und Platz zwei in der M55-Klasse. Unter die besten 15 der Gesamtwertung schafften es darüber hinaus Rupert Haseidl (51:53 Minuten/12. Platz) vom ESV Bad Bayersoien und Max Brugger (52:17/14. Platz) vom SC Huglfing.

Für die Topzeit des Tages sorgte Florian Zeisler. Der Mann aus Axams (Tirol) war mit 40:37 Minuten eine Klasse für sich. Als zweite und Dritte kamen Marcel Krieghoff (42:56) vom SC Impuls Erfurt und der Telfser Philipp Brugger (42:56) ins Ziel. Der Sieger von 2019, Andreas Posch (WSV Bad Tölz), belegte mit 44:49 Minuten den vierten Platz. Schnellste Frau war Britta Reid (Triathlon Club Nelson), die nach 51:34 Minuten als Gesamtelfte ankam. Die gebürtige Hannoveranerin Reid war früher als Triathletin erfolgreich und verbuchte zwischen 2012 und 2014 drei Ironman-Siege.

Franz Engel Zweiter in M55-Klasse

Einer derjenigen, welche die Strecke hinauf zum Heimgarten in weniger als 60 Minutern absolvierten, war Marcus Breier vom SC Huglfing. Die Zeit von 59:48 Minuten bescherten ihm den zweiten Platz in der M45-Klasse. Nur ganz knapp blieb der Obersöcheringer Andreas Kohlhund (60:08) über der Ein-Stunden-Marke – er wurde damit Vierter bei den M35-Athleten. Knapp hintereinander erreichten M60-Läufer Christof Wortmann (62:11/5. Platz) vom Post SV Weilheim und M55-Starter Helmut Stork (62:24/8. Platz) das Ziel.

Bei den Frauen belegte ein Duo des Post SV Weilheim in der W55-Klasse die Ränge zwei und drei: Petra Schanz (63:59) und Angelika Berchtold (66:28). Die Wildsteigerin Jacqueline Brans (69:00) blieb in der W50-Klasse nur 48 Sekunden hinter Siegerin Christine Schindler (MBB-SG Augsburg) zurück. Die Neusäßerin hatte 2015 und 2017 beim Weilheimer Aulauf das 10-Kilometer-Rennen gewonnen.

Stark am Berg präsentierte sich einmal mehr Ludwig Höfler (75) aus Burggen. Er bewältigte die Strecke zum Heimgarten in 85:31 Minuten. Den M75-Sieg gab es quasi „frei Haus“, da kein anderer Athlet in seiner Klasse gestartet war.