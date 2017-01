Bischl mit zu vielen Fehlschüssen

Biathlon: Weltcup

von Paul Hopp schließen

Obersöchering - Gar nicht nach Wunsch lief das Einzelrennen in Antholz für Matthias Bischl. Sechs Fehlschüsse waren einfach zu viel.

Der 28-Jährige vom SV Söchering beendete das Weltcup-Rennen über die 20 Kilometer lediglich auf dem 81. Rang unter 105 Athleten. Auf den Sieger, de Russen Anton Shipulin (49:40,3 Minuten/1 Fehler) hatte Bischl 7:39,6 Minuten Rückstand.

Im ersten Schießen ging bei Bischl der letzte Schuss daneben. Im Einzelrennnen müssen die Athleten nicht in die Strafrunde, pro Fehlschuss wird eine Minute auf die gelaufene Zeit draufgerechnet. Auf der 28. Position verließ Bischl den Schießstand. Bei der zweiten Salve blieben gleich zwei Scheiben stehen, der Obersöcheringer fiel auf den 38. Rang zurück. Der Rückstand auf die Spitze betrug da schon 3:47 Minuten - an ein Spitzenresultat war nicht mehr zu denken. Bei den folgenden zwei Schießeinlagen kamen noch insgesamt drei Fehler hinzu. Als Bischl - mit der Nummer 44 gestartet - über die Ziellinie lief, lag er an der 39. Stelle. Zu diesem Zeitpunkt hatte Shipulin schon die Führung inne. Anschließend wurde Bischl von den nach ihm kommenden Athleten weiter zurückgereicht.

Neben Shipulin standen noch der Gesamtweltcup-Führende Martin Fourcade (FRA/+39,3 Sekunden/2 Fehler) und Serhij Semenov (UKR/54,4/1) auf dem Podest. Bester Deutscher war Simon Schempp auf Platz fünf (+1:09,7 Minuten/2 Fehler).

Rubriklistenbild: © dpa