Auch das Ende ist verkorkst

Biathlon

von Christian Heinrich

Wegen einer erneuten Erkältung sagte Matthias Bischl bei der Europameisterschaft in Polen seinen Start in der Verfolgung und mit der Staffel ab

Obersöchering/Duszniki Zdroj – Irgendwie spürte Matthias Bischl, dass es keinen Sinn mehr hatte, noch länger in Duszniki Zdroj zu bleiben. Viele Menschen fahren in das ehemalige Bad Reinerz, um von ihren Leiden zu gesunden, der Biathlet vom SV Söchering wurde in Niederschlesien eher krank. Am Samstagmorgen wachte er mit Schnupfen und Halsschmerzen auf, nachdem der er am Freitag noch der felsenfesten Überzeugung war, seine Erkältung auskuriert zu haben. Nach Absprache mit seinen Trainern entschied er sich dafür, den Start in der Verfolgung kurzfristig abzusagen und stattdessen die Koffer zu packen. „Es hätte keinen Sinn gemacht, das Rennen zu laufen“, so der Obersöcheringer. Genauso wenig hätte er seiner Mannschaft einen Gefallen getan, wenn er noch bis zum Sonntag geblieben wäre. „Dann stecke ich vielleicht noch jemanden an“, so Bschl.

Mit seiner verfrühten Abreise nahm die Europameisterschaft in Polen für Bischl ein unschönes Ende. Eigentlich war er nach Duszniki Zdroj gekommen, um seine Form wieder zu finden und neues Selbstvertrauen für den Weltcup zu tanken. Aber während der EM merkte der 28-Jährige, dass sein Formverlust weniger ein mentales Problem war, sondern ein physisches. Offenbar hatte er über den Jahreswechsel eine Grippe verschleppt. Ab dem Weltcup in Ruhpolding begann er sich müde zu fühlen. Dieses Gefühl ließ ihn weder in Antholz noch jetzt in Polen wieder los. Der 46. Platz im Sprint machte ihm bewusst, dass sein Körper einfach nicht mehr konnte. „Ich bin mit ganz anderen Erwartungen hierhergekommen“, lautete sein persönliches Fazit, das identisch sein dürfte mit der Gesamtbilanz des Deutschen Ski-Verbandes.

Auch bei den Staffel-Wettbewerben am gestrigen Sonntag gingen die Biathleten des DSV leer aus und verließen Bad Reinerz damit ohne eine einzige Medaille. „Es geht jetzt erst einmal für mich darum, gesund zu werden“, so Bischl. Er hofft, sich in den nächsten Wochen wieder zu erholen. Bevor er das Training wieder aufnimmt, steht zunächst ein Besuch beim Arzt auf dem Programm, um die genauen Ursachen seiner Erkrankung zu bestimmen. Wie die Saison dann weitergeht, ist erst einmal sekundär für ihn. „Da mache ich mir keinen Kopf.“

Zur Weltmeisterschaft in Hochfilzen bekam er von Bundestrainer Mark Kirchner ohnehin kein Ticket, was bei seiner aktuellen Verfassung auch überhaupt keinen Sinn gehabt hätte. Im Terminkalender stehen Ende Februar und Anfang März nur noch drei Weltcups oder zwei IBU-Cup-Rennen. Vielleicht ist er bis dahin wieder fit.