Bischl bei EM im Sprint auf Rang 46

Für ein Spitzenergebnis hat es nicht gereicht: Beim Sprint im Rahmen der Biathlon-EM landete Matthias Bischl lediglich im Mittelfeld.

Obersöchering - Der 28-Jährige war aufgrund einer Erkältung, die einen Start am Mittwoch im Einzel verhindert hatte (wir berichteten), nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und das wirkte sich auch im Sprint über 10 Kilometer aus. Am Ende belegte Bischl den 46. Rang unter 122 Startern. Im Liegendschießen unterliefen ihm zwei Fehler, im Stehendschießen traf er alle fünf Scheiben. Mit 1:48,2 Minuten Rückstand auf den Sieger, den Bulgaren Vladimir Iliev (24:26,9 Minuten/1 Fehler), kam der Obersöcheringer ins Ziel. Iliev hatte heuer im Weltcup schon mit einem fünften Platz im Sprint in Nove Mesto geglänzt.

Auf den Top-Plätzen rangierten im polnischen Duszniki Zdroj erneut die Athleten aus dem Osten Europas. Hinter Iliev belegten der Russe Alexander Loginov (+4,9 Sekunden zurück/0 Fehler) und der Bulgare Krasimir Anev (+16,7 Sekunden zurück/0 Fehler) die weiteren Podestplätze. Unter den Top-Sechs befanden sich zwei Bulgaren, zwei Russen, ein Tscheche und ein Lette. Bester Deutscher war Philipp Nawrath (+31,7 Sekunden zurück/1 Fehler) auf Rang sieben. Am Samstag, 28. Januar, 10 Uhr findet bei der EM die Verfolgung über 12,5 Kilometer statt.

