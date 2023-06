„Heftiger Abflug“: Kees hat bei Riesen-Crash Pech und Glück zugleich — Nagl weiter Gesamtführender

Eine Holztrophäe nach der Fahrt auf dem „Waldkurs“: Max Nagl (li.) verteidigte mit seinem zweiten Rang hinter Tom Koch (Mi.) in Bielstein seine Spitzenposition in der MX-Masters-Gesamtwertung. © ADAC Motorsport/Bauerschmidt

Beim ADAC-MX-Masters zeigte Valentin Kees gute Fahrten — und erlebte dann einen Schreckmoment. Max Nagl hatte zu Beginn ein paar Probleme, drehte dann aber auf.

Bielstein – So, wie Valentin Kees auf dem Boden aufgekommen war, mit Rücken und Schulter voraus, war Schlimmstes zu befürchten. In hohem Bogen war der Schwabniederhofener im dritten Youngster-Cup-Rennen beim ADAC-MX-Masters in Bielstein (Nordrhein-Westfalen) über den Lenker seines Motorrads geflogen, nachdem es das Vorderrad in einer Spurrille verschlagen hatte.

Als „einen heftigen Abflug“ bezeichnete der 18-Jährige selbst die Situation, von der es eine kurze Videosequenz gibt. Immerhin konnte Kees Entwarnung geben: „Zum Glück ist nichts passiert.“

Valentin Kees mit spektakulärem Crash in Bielstein

Das hätte auch gerade noch gefehlt, dass sich Valentin Kees eine Verletzung zuzieht, nachdem er doch gerade erst eine wochenlange Rekonvaleszenz hinter sich hatte. Bei einem Trainingsunfall hatte sich der Fahrer vom „KTM Kosak Racing“-Team im April Hüfte und Schulter gebrochen. Die ADAC-Masters in Mölln und im dänischen Randers verpasste Kees dadurch. Erst kürzlich war er wieder aufs Motorrad zurückgekehrt.

Mit seiner Performance auf dem „Waldkurs“ war der Schwabniederhofener insgesamt zufrieden: „Speed und Starts waren gut“, teilte er mit. Im ersten Wertungslauf fuhr Kees in der ersten Rennhälfte zwei Runden lang an der fünften Stelle, die Zielflagge passierte er als Neunter. Tags darauf, im zweiten Wertungsrennen, bewegte er sich lange Zeit an der achten Stelle, abgewunken wurde der KTM-Pilot als Zehnter. Recht schnell beendet war dann der dritte Lauf – nach seinem kapitalen Crash in der dritten Runde war für Kees Schluss.

Gute Performance: Valentin Kees (Archivaufnahme) sammelte ordentlich Punkte, ehe er im dritten Wertungslauf stürzte. © Imago/Bauerschmidt

Übers Wochenende sammelte der Oberbayer 23 Punkte, das bescherte ihm den 14. Platz unter 41 Fahrern in der sogenannten Eventwertung. Bezogen auf die Teamkollegen landete Kees in der goldenen Mitte. Der Schwede Max Palsson (24 Punkte) belegte den 13. Rang, der Biberacher Paul Bloy (10 Punkte) landete an der 19. Stelle. Gesamtsieger im Youngster-Cup in Bielstein wurde der Spanier Oriol Oliver Vilar, der zwei Laufsiege holte und einmal als Vierter ins Ziel kam.

Max Nagl mit zwei Laufsiegen in Bielstein

In der Masters-Klasse belegte Max Nagl, wie schon bei der Veranstaltung in Randers, in der Eventwertung den zweiten Platz. „Auch hier hatte ich am Samstag noch Probleme, wie schon bei den Rennen zuvor. Ich denke aber, dass ich nun eine Lösung dafür gefunden habe und bei den verbleibenden Rennen bereits am ersten Tag stark sein werde“, wird der Routinier aus Weilheim in einer ADAC-Mitteilung zitiert.

Der Honda-Fahrer stürzte in der Startphase des ersten Rennens, musste bei seiner folgenden Aufholjagd einen weiteren Ausrutscher hinnehmen und belegte den sechsten Platz.

Max Nagl weiter mit der „Red Plate“ bei ADAC-MX-Masters

Am Sonntag zeigte der ehemalige Vizeweltmeister seine Klasse und holte sich durch Start-Ziel-Siege zweimal die Optimalzahl von 25 Punkten. Mit insgesamt 65 Punkten belegte er hinter dem Deutschen Tom Koch (66) vom „KTM Kosak Racing“-Team den zweiten Rang. Dritter wurde der Franzose Jordi Tixier: Dieser hatte wie Nagl 65 Zähler, lag aber im dritten Rennen hinter dem Weilheimer. Dem Reglement gemäß wurde Tixier im Tableau hinter Nagl gesetzt. Dem Veranstalter sprach er „ein großes Kompliment für gute Rennbedingungen“ aus.

Das nächste Rennen der ADAC-MX-Masters steigt erst wieder am 5./6. August. Dann stehen die Rennen „Auf der Wacht“ an, so heißt die Rennstrecke in Gaildorf (Baden-Württemberg). „Die Sommerpause werde ich zunächst zur Erholung und dann für die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte nutzen“, sagte Nagl. Er geht immerhin in der komfortablen Position des Spitzenreiters in die zweite Saisonhälfte.

In der Gesamtwertung liegt der Weilheimer mit 270 Punkten aus zwölf Wertungsrennen klar vor Koch (234) und dem Briten Adam Sterry (209) an der ersten Stelle. Im Schnitt holte Nagl 22,5 Punkte – das heißt, statistisch gesehen fuhr er in jedem der bisherigen Läufe als Zweiter über die Ziellinie. Der Lauf-Zweite bekommt 22 Punkte.