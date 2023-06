Familie Streicher beim Blomberglauf in starker Form

Von: Paul Hopp

Zweiter in der M50: Josef Streicher (links) vom TSV Peißenberg bewies beim 38. Blomberglauf mit seiner Zeit von 27:45 Minuten einmal mehr gute Form. © Privat

Der Blomberglauf in Bad Tölz ist anspruchsvoll. Bei der jüngsten Auflage gab es wieder starke Leistungen zu sehen — auch und gerade von Vater und Sohn Streicher.

Bad Tölz - Das wäre was gewesen, hätten heuer tatsächlich exakt 100 Athleten am Blomberglauf teilgenommen. Immerhin feiert der Ausrichter, der Skiclub Bad Tölz, heuer sein 100-jähriges Bestehen. Letztlich tauchten in der Ergebnisliste 99 Klassierte auf. Diejenigen Athleten, die aus dem Landkreis Weilheim-Schongau kommen, landeten in ihren Altersklassen zumeist ganz weit vorn.

99 Teilnehmer bei Blomberglauf in Bad Tölz

Josef Streicher (Jg. 1967) aus Peißenberg, der Berglauf zu seinen Lieblingsdisziplinen zählt, sauste die steilen 4,7 Kilometer regelrecht nach oben. Nach 27:45 Minuten überquerte er die Ziellinie am Blomberghaus – bis dahin sind 500 Höhenmeter zu absolvieren. In der M50-Klasse war nur einer besser, und zwar der vier Jahre jüngere Franz Schweiger (27:32) vom SVO Germaringen. In der Gesamtwertung belegte der Peißenberger den elften Platz unter 65 Männern.

In der vorderen Hälfte der Ergebnisliste landete auch Simon Streicher (Jg. 2007). Der Sohn von Josef Streicher nahm als einziger Athlet der U20-Klasse die anspruchsvolle Strecke in Angriff und belegte mit der Zeit von 34:56 Minuten den 33. Gesamtplatz. Sehr beachtlich auch der Auftritt von Ludwig Höfler (Jg. 1947): Der Burggener kam nach 44:49 Minuten am Blomberghaus an, was ihm in der M70-Klasse den zweiten Platz und in der Gesamtwertung den 58. Rang bescherte. Bester M70-Läufer war Alfred Stadler (41:35) vom SVO Germaringen.

Bei den Frauen zeigte Katharina Wagner (Jg. 1989) vom ASV Habach, dass sie auch bergauf laufen kann. Für sie stoppte die Uhr bei 39:57 Minuten. Damit belegte Wagner den zwölften Gesamtplatz und war gut eine halbe Minute schneller als bei ihrem Auftritt 2019. Die Tagesbestzeiten liefen der Tiroler Florian Zeisler (23:36) und Lokalmatadorin Alexandra Grimbs (27:33).