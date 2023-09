Gut gezielt bei 3D-Meisterschaft: Bogenschützen aus Sindelsdorf doppelt erfolgreich

Von: Paul Hopp

Zwei Medaillen holte der SV Sindelsdorf in Kadeltshofen mit dem traditionellen Bogen. Taina Jäkel (l.) gewann Silber, Helga Erika Lakosi (2.v.r.) holte Bronze. © Privat

Bei der 3D-Meisterschaft in Kadeltshofen waren die Bogenschützen des Sindelsdorf mit großem Aufgebot am Start. Zwei Schützinnen schafften es aufs Podest.

Sindelsdorf – Zwei Mitglieder des SV Sindelsdorf standen bei der jüngsten Landesmeisterschaft des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) auf dem Podest – und das sogar gemeinsam. Taina Jäkel und Helga Erika Lakosi waren in der Disziplin „3D“ mit dem traditionellen Recurvebogen erfolgreich.

Jäkel (332 Ringe) gewann die Silbermedaille, lag mit der Siegerin Monika Maier (FC Passau) nach Ringen gleichauf. In der Feinwertung hatte die Konkurrentin aus Niederbayern knapp die Nase vorn. Lakosi (317) holte Bronze, wobei ihr zwei Schützinnen Susanne Silbermann (316/Isartaler Bogenschützen) und Manuela Widmair (315/ TS Marktredwitz) eng im Nacken saßen.

Zwei Medaillen für SV Sindelsdorf bei 3D-Meisterschaft

Taina Jäkel und Lakosi „trotzten den widrigen Witterungsbedingungen am besten“, berichtete Florian Wimmer vom SVS. Insgesamt hatten sich elf Frauen und Männer von der Sindelsdorfer Bogensport-Sparte für die Wettkämpfe in Kadeltshofen (Nähe Neu-Ulm) qualifiziert.

Der Rest der Truppe „kam leider nicht so gut zurecht“, berichtete Wimmer. Er selbst landete mit 257 Ringen im Langbogen-Wettbewerb auf dem vierten Platz, der Abstand zur Bronzemedaille war allerdings schon beträchtlich.

Vom SV Dürnhausen-Habach erreichte Georg Hüttner in der Langbogen-Master-Klasse mit 260 Ringen (14. Platz) das beste Ergebnis. Die Bogenschützen Pfaffenwinkel hatten ebenfalls zwei Schützen in Kadeltshofen am Start. Angela Langhans (Traditioneller Bogen) landete als Beste mit 229 Ringen auf dem 13. Rang.

Die Bogensport-Sparte wurde bei Schützenverein Sindelsdorf im Jahr 2010 gegründet. Über die Zeit errangen die Schützen diverse Erfolge auf überregionaler Ebene.