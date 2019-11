Alex Rigas vor seinem zehnten Profikampf: „Er wird versuchen, mich K.o.  zu schlagen

Noch einmal kurz entspannen: Alex Rigas erholte sich in den vergangenen Tagen zu Hause in Weilheim von der anstrengenden Vorbereitung auf den Kampf am Samstag gegen Alpay Yaman.

von Stefan Schnürer

Am Samstag kämpft der Weilheimer Profiboxer Alex Rigas in der Krefelder Yayla-Arena um den Continental-Gürtel des Weltboxverbandes IBO. Der 27-Jährige erwartet eine harte Auseinandersetzung.

Weilheim – In den vergangenen Tagen hatte Rigas noch einmal ein wenig Zeit, sich von der intensiven Vorbereitung auf den Kampf gegen Alpay Yaman ein wenig zu erholen. Ein bisschen Anschwitzen im Training, ein wenig Techniktraining standen auf dem Programm. Ansonsten ging’s noch einmal zum Physiotherapeuten, ebenso zum so genannten Mindset. Dort ging Rigas mit einem Boxcoach im Gedanken noch einmal die Szenarien durch, die den 27-Jährigen am Samstag im Krefeld erwarten können.

Boxen: Kampf gegen Alpay Yaman kommt für Alex Rigas eher überraschend

Es war sehr überraschend, dass es für Rigas überhaupt zu diesem Kampf kommt. Ursprünglich sollte Yaman bei dem Kampfsport-Spektakel in der Yayla-Arena mit Box-, MMA- (Mixed Martial Arts) und K1-Kämpfen (eine Kombination aus dem Boxen, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Kickboxen, Savate und vielen anderen Kampfsportarten) eigentlich gegen einen kanadischen Boxer um den Continental-Gürtel der „International Boxing Organisation“ (IBO kämpfen. Doch Yamans Kontrahent verletzte sich bei seiner jüngsten K.o.-Niederlage, sodass Rigas nun in der Halle, in der normalerweise das Eishockeyteam der Krefeld Pinguine in der DEL auf Punktejagd geht, zum Zug kommen konnte.

Boxen: Rigas geht für diesen Kampf in Krefeld eine Gewichtsklasse nach oben

Für diesen Kampf geht der Weilheimer vom Supermittelgewicht sogar eine Gewichtsklasse nach oben in das Halbschwergewicht (bis 79,3 Kilo). „Das wird eine große Herausforderung, aber ich scheue keine Hürden auf dem Weg nach oben“, sagt der Boxer, der bei den Boxern des TSV Peißenberg groß wurde und der bisher alle seine neun Profikämpfe für sich entschied (fünfmal durch K.o.). Die gleiche Bilanz wie Rigas weist auch sein Gegner auf. Yaman, der 25-jährige Lokalmatador aus Leverkusen, stand ebenfalls neunmal als Profi im Ring. Auch er gewann alle seine Kämpfe, ebenfalls fünfmal durch K.o..

Boxen: Rigas hat in Manchester Sparring mit zwei ehemaligen Weltklasseboxern

Etwa sechs Wochen hat sich der Weilheimer auf den Kampf gegen Yaman vorbereitet. Zwischenzeitlich reiste Rigas für drei Tage nach Manchester, wo er ein Sparring mit den ehemaligen WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht, Rocky Fielding, sowie mit Martin Murray, der einst im WM-Kampf gegen Felix Sturm ein Unentschieden erreichte. In diesen Sparring habe er erkannt, „was ich nicht machen sollte“, so Rigas. Von seinen beiden Sparringspartnern war er hellauf begeistert: „Das sind schon starke Jungs mit einer ungemeinen Ring-Erfahrung.“ Der Weilheimer, der bislang nur Sparrings in Deutschland hatte, machte auf der Insel eine neue Erfahrung: „Da wird beim Sparring richtig gekloppt, die wollen dich K.o. hauen.“ Doch wenn die Kontrahenten den Ring verlassen haben, „ist alles wieder freundschaftlich“.

Boxen: Genaue Kampfzeit von Rigas noch nicht bekannt

Am Donnerstag bricht Rigas nach Krefeld auf. Wann er bei der „KOK-FightNight“, so der offizelle Name der Veranstaltung, seinen Kampf bestreiten wird, weiß er selbst nicht so genau. Das Spektakel beginnt um 19 Uhr und wird bis etwa Mitternacht dauern. Nach Angaben des Veranstalters wird er Kampfabend in 120 Länder, zum Teil sogar live, übertragen. Im deutschen Fernsehen werden allerdings keine Bilder zu sehen sein.

Boxen: Rigas ist vor seinem Kampf gegen Yaman zuversichtlich

Dem Kampf gegen Yaman sieht der Weilheimer zuversichtlich entgegen. „Ich bin gut drauf, ich mache mir keine Sorgen.“ Seinen Kontrahenten hat er auf Video schon in Augenschein genommen. „Er hat harte Hände.“ Zudem habe Yaman keine klare Linie, „man muss sich bei ihm auf alles einstellen“, so Rigas. Geboxt wird mit Zehn-Unzen-Handschuhen: „Da musst du aufpassen“, so Rigas.

Boxen: Rigas hat in Krefeld Unterstützung aus der Heimat

In Krefeld hat Yaman quasi ein Heimspiel. „Daher wird er wohl alles geben und versuchen, mich K.o. zu schlagen“, mutmaßt Rigas. Völlig ohne Unterstützung wird der Weilheimer am Samstagabend aber nicht sein: Sein neuer Sponsor hat einen Bus für Fans organisiert. Die Familie, Freunde und etwa zwei Dutzend Fans werden den 27-Jährigen in der Krefelder Arena lautstark anfeuern.

