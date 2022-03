Markus Brennauer läuft mit schweren Beinen auf Rang drei

Von: Paul Hopp

Lauf aufs Podest: Markus Brennauer vom TSV Penzberg beim Halbmarathon-Wettbewerb im Unterallgäu. © Lechner-Brennauer

Aus dem vollen Training heraus ging Markus Brennauer in Ottobeuren an den Start. Der Penzberger zeigte dabei, dass er im Halbmarathon immer für ein Top-Ergebnis gut ist.

Ottobeuren – Wellig war der Rundkurs, auf dem die Athleten beim zehnten „Ottobeurer Halbmarathon“ unterwegs waren. Ein persönliches Auf und Ab erlebte, eigenem Bekunden nach, Markus Brennauer über die 21,1 Kilometer. Am Ende sprang für den 42-Jährigen vom TSV Penzberg dennoch ein Spitzenergebnis heraus.

Mit der Zeit von 1:15:28 Stunden belegte Brennauer den dritten Platz hinter Simon Pulfer (Allgäu Outlet Racing Team/1:14:24) und Markus Kaiser (TSG Biberach/1:14:58). Angesichts des Terrains war der Penzberger mit der Zeit „ganz zufrieden“. Ihm zufolge waren ein gehöriger Trail-Anteil und circa 200 Höhenmeter zu absolvieren.

Zu Beginn des Rennens lief Brennauer in der Spitzengruppe, die sowohl aus Halbmarathonis als auch aus parallel gestarteten 10-Kilometer-Läufern bestand. „Das Tempo war relativ hoch. Doch aufgrund des leichten Windes wollte ich nicht alleine laufen und habe mich an die anderen Läufer gehängt“, berichtete Brennauer.

Strecke in Ottobeuren mit Trail-Anteil

Bis zum Wendepunkt, nach fünf Kilometern, der nach 16:35 Minuten erreicht wurde, blieb der Penzberger in der aus fünf Athleten bestehenden Spitzengruppe. Danach ging es vom asphaltierten, leicht bergab führenden Radweg in den Wald. Dort erwarteten die Läufer Feldwege und einige Wiesenpassagen, die ständig bergauf und bergab verliefen.

„Am ersten Anstieg habe ich drei Läufer davonziehen lassen müssen, da mir das Tempo eindeutig zu hoch war“, so Brennauer. Einer der Läufer war der spätere Sieger der 10-Kilometer-Distanz, die anderen beiden waren Halbmarathonläufer. Als die Strecke nach acht Kilometern wieder auf den Radweg führte, lag der Penzberger knapp eine Minute hinter dem Führungsduo im Halbmarathon. „Ich war eigentlich schon völlig am Ende, da ich das Rennen aus einer vollen Belastungswoche heraus bestritt“, sagte Brennauer nach dem Rennen.

Auf dem Weg hinauf zu Start und Ziel im Ottobeurener Stadion wurde der Penzberger von Markus Kaiser (TG Biberach) überholt. Nach eineinhalb Runden im Stadion führte die Strecke wieder hinaus auf den asphaltierten Radweg. Mittlerweile hatte sich Brennauer ein wenig erholt und fand einigermaßen in seinen Rhythmus. „Als ich sah, dass ich auf die beiden Läufer vor mir wieder aufholte, versuchte ich mein Tempo zu halten.“ So gelang es dem Penzberger, die große Lücke bis Kilometer 16 wieder zu schließen.

Markus Brennauer schließt Lücke nach vorn

Eingangs des Waldes überholte er dann Jonas Haiss (TSG Zwiefalten) und war gleichauf mit Kaiser. Doch der Läufer aus Biberach zog im Wald wieder davon und näherte sich im Verlauf des Rennens noch bis auf 34 Sekunden an den Führenden Pulfer, der zum Ende hin sehr zu kämpfen hatte, aber trotzdem mit Streckenrekord siegte. Die Besten in den Jahren davor hatten Zeiten um die 1:18 Stunden herum zu Buche stehen. Für Markus Brennauer diente der Wettkampf in Ottobeuren nicht zuletzt auch als Vorbereitung auf die deutsche Marathon-Meisterschaft, die am 3. April in Hannover stattfindet. Dort möchte der Penzberger seine fünf Jahre alte Bestzeit (2:27:15/gelaufen bei der DM in Frankfurt) unterbieten.

Die Top-Zeit bei den Frauen in Ottobeuren lief Susanne Pflügl (1:32:01) aus Bad Wörishofen. In die Top-Ten der Frauen schaffte es Verena Kögel aus Burggen. Mit der Zeit von 1:53:48 Stunden wurde sie Gesamt-Neunte. In der W30-Klasse belegte Kögel den zweiten Platz.

Bei dem Wettbewerb in Ottobeuren kamen 345 Frauen und Männer ins Ziel. Angeboten waren auch ein 10-Kilometer-Lauf und ein 6-Kilometer-Rennen. Über die zehn Kilometer erzielten Thomas Nuber (34:20 Minuten) von der SG Niederwangen und Charlotte Heim (39:11) vom „Allgäu Outlet Race Team“ die besten Zeiten. Auf der kurzen Distanz sorgte Johannes Hillebrand (Allgäu Outlet Race Team) mit einer Zeit von 19:28 Minuten für einen neuen Streckenrekord. Bei den Frauen siegte Hannah Sassnink (LC Aichach) mit 23:53 Minuten und einem Vorsprung von zweieinhalb Minuten.