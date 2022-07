Auch bei der U19 ist Carla Hahn schon europäische Spitze

Geraume Zeit vorneweg: Im Shortrace lag Carla Hahn lange in Führung, ehe sie von einigen Konkurrentinnen überholt wurde. Am Ende belegte sie den fünften Platz. Foto: ego-promotion/fkn © EGO-promotion/fkn

Die Gegnerinnen in ihrer Altersklasse waren fast alle erfahrener, doch dadurch war Carla Hahn nicht zu beeindrucken. Bei der EM in Portugal lieferte die Sindelsdorferin Top-Ergebnisse ab.

Sindelsdorf – Es war ihre Premiere bei den Europameisterschaften der Großen, und Carla Hahn hatte sich für zumindest eines ihrer zwei Rennen einen Top-Ten-Platz als Ziel gesetzt. Es kam noch besser: Am Ende fuhr sie in Anadia (Portugal) gleich zweimal unter die besten Zehn und zeigte mit Rang fünf im Shortrace eindrücklich, dass sie sich – obwohl noch zu den Jüngeren gehörend – mit Fug und Recht schon jetzt zur europäischen Elite der U19 zählt.

Carla Hahn beim Shortrace lange Zeit an der Spitze

Der erste EM-Start von Hahn war im Shortrace (XCC). „Das Format war komplett neu für mich, darum hab’ ich mir auch nicht viel ausgerechnet“, berichtete die 17-Jährige. Das Rennen wurde auf der verkürzten Strecke des olympischen Cross-Country-Rennens (XCO) gefahren. Die engen Stellen der XCO-Strecke wurden dabei ausgespart, um den Fahrerinnen ein schnelles Rennen Kopf an Kopf zu ermöglichen. Hahn, die aus Reihe zwei startete, setzte sich gleich zu Beginn an die Spitze des Feldes und konnte sich dort auch knapp fünf von sechs Runden behaupten. Mit ihr in der Spitzengruppe waren die Topfavoritinnen aus der Schweiz, Lea Huber und Monique Halter.

Carla Hahn mit Platz fünf durchaus zufrieden

Hahn versuchte, die beiden stets im Auge zu behalten und das Rennen zu kontrollieren. „Doch in Runde fünf haben sie dann zwei Attacken gefahren, die mir sehr wehgetan haben“, so Hahn. Die Folge war, dass sie die beiden Schweizerinnen sowie Simona Spesná (Tschechien) und Lucrezia Braida (Italien) ziehen lassen musste. Dieses Quartett machte dann auch den Sieg und die weiteren Podestplätze unter sich aus. Hahn kam als sehr gute Fünfte ins Ziel. „Damit bin ich sehr happy, auch wenn es mich ein wenig ärgert, wie dieser Rang entstanden ist“, gab die Sindelsdorferin zu. Ihr war durchaus bewusst, dass mit ein bisschen Glück auch mehr drin gewesen wäre.

Sturz im Cross-Country-Rennen verhindert eine bessere Platzierung

Auch im XCO-Rennen hätte womöglich mehr rausschauen können. Wichtig war Hahn aber vor allem ein Ergebnis unter den ersten Zehn. Dieses Vorhaben setzte sie auch diesmal erfolgreich um, am Ende wurde sie Achte. Auch in diesem Wettbewerb hatte Hahn einige Zeit in der Spitzengruppe mitgemischt. „Den Platz da vorn hab’ ich dann aber leider durch eine Unachtsamkeit, die mich in einer eigentlich leichten Kurve kurz zu Boden brachte, verspielt“, berichtete die Sindelsdorferin.

Nach diesem Sturz brauchte sie eine Weile, bis sie wieder in Tritt kam und hatte so den Anschluss und wichtige Zeit verloren. Trotzdem kann sich der achte Platz sehen lassen. „Eigentlich ist das ziemlich stark, und ich kann mehr als zufrieden sein“, so das Fazit der 17-Jährigen. So verließ sie Portugal letztlich zufrieden und begeistert „über einen echt coolen Event mit tollen Rennen und tollem Drumherum.“

Ende August geht‘s zur Weltmeisterschaft nach Frankreich

Nun steht zum Ende des Schuljahres eine etwas längere Rennpause an. Diese will Hahn nutzen, um sich schon auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten, die Ende August in Les Gets (Frankreich) stattfinden werden.