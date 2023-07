Carla Hahn: Das Abitur in der Tasche, eine Medaille im Visier

Teilen

Die Konkurrenz fährt hinterher: Beim Bundesligarennen im hessischen Gedern demonstrierte Carla Hahn einmal mehr eindrucksvoll, dass sie auf nationaler Ebene in einer eigenen Liga fährt. © EGO Promotion/Küstenbrück

Das Abitur hat sie geschafft, jetzt konzentriert sich Carla Hahn auf die sportlichen Ziele: für die Junioren-EM in Portugal hat sie sich ehrgezige Ziele gesteckt.

Sindelsdorf – National fährt sie in einer anderen Liga, international in der UCI Junior Series ist sie eine feste Anwärterin auf einen Platz auf dem Stockerl Nun stellt sich Carla Hahn in Anadia (Portugal) bei den Europameisterschaften der Juniorinnen neuen Aufgaben. Die Sindelsdorferin wird in drei Rennen – Short Track, Cross Country und Staffel – an den Start gehen.

Seitdem sie ihr Abitur hat, fällt Carla Hahn Vieles leichter

Ihr Ziel ist eine Medaille, doch die Konkurrenz ist hart. Seitdem sie das Abitur hat, fühlt sich die Sindelsdorferin wie befreit. „Es macht Spaß, endlich so viel Fahrrad fahren zu können“, schwärmt die 18-Jährige. „Eigentlich war mir der Stress gar nicht so bewusst. Aber ich hab’ sofort gemerkt, wie frei der Kopf jetzt ist.“ Vieles falle ihr leichter, angefangen beim Schlaf, der sich enorm verbessert hat.

Top-Plätze für Hahn bei Rennen in Italien und in der Schweiz

Kein Wunder also, dass sich auch die Leistungen auf dem Mountainbike entsprechen verbessert haben. Fuhr sie während der Abiturprüfungen bei der Junior Series in Nove Mesto (Tschechien) noch auf Rang 13, ging es seither stets aufs Stockerl. Sowohl bei der Junior Series in La Thuile (Italien) als auch beim Swiss Bike Cup in Savognin musste sich Hahn jeweils nur Valentina Corvi aus Italien geschlagen geben. Und gerade in der Schweiz fehlten zuletzt nur wenige Meter auf die Konkurrentin.

Auf nationale Ebene ist die Sindelsdorferin eine Klasse für sich

Auf nationaler Ebene fährt die Sindelsdorferin ohnehin in einer eigenen Liga. Die Bundesliga-Rennen von Gedern (Hessen) und Saalhausen (Nordrhein-Westfalen) entschied sie mit je rund fünf Minuten Vorsprung für sich und hielt dabei auch locker mit den Fahrerinnen der „Elite Damen“ mit. In Saalhausen holte sie gar den Gesamtsieg mit einer Minute Vorsprung auf die schnellste Fahrerin der Eliteklasse.

Bei EM können auch Tagesform und das Glück von entscheidender Bedeutung sein

Es scheint also alles angerichtet für die EM. „Ich freue mich drauf, ich kenn’ die Strecke vom vergangenen Jahr und sie ist sehr cool.“ Eine Medaille ist daher schon das Ziel und durchaus auch in Reichweite. „Aber die Konkurrenz ist stark, ungefähr acht Mädchen fahren auf demselben Niveau“, so Hahn. Daher werden wohl Tagesform und auch Glück entscheidend sein. Wie gravierend sich der Faktor „Glück“ auswirken kann, hat sich zuletzt auch in der Schweiz gezeigt. „Corvi und ich sind relativ schnell auf die vor uns gestarteten Damen aufgefahren und mussten überholen“, berichtete Hahn über den Verlauf dieses Rennens. „Dabei hatte sie mehr Glück als ich und konnte so einen Vorsprung herausholen.“ Bis Hahn alle Starterinnen der Damen-Klasse überholt hatte, war Corvi schon um 24 Sekunden enteilt. Die Sindelsdorferin fuhr die Lücke zur Konkurrentin zwar fast zu, aber bis zum Ziel fehlten dann doch ein paar Meter. „Manches Mal bestimmen einfach auch die anderen oder die Umstände dein Ergebnis“, so Hahn.

Bei der EM in Portugal startet Carla Hahn in drei Wettbewerben

In Portugal hat Hahn nun drei Chancen, um die heiß ersehnte Medaille zu holen. Chance eins bietet sich bereits heute im Short Track. In diesem Wettbewerb rechnet sie sich am meisten aus, hat sie in dieser Disziplin im Jugendbereich doch schon den EM-Titel geholt. „Die Staffel kann ich noch gar nicht einschätzen“, gibt sie offen zu. Am Freitag (7. Juli) wird sich dann zeigen, welche Nation die Nase vorn hat. Das Cross-Country-Rennen geht am Samstag, 8. Juli, über die Bühne. Der Kampf um die Medaillen wird wohl zwischen den Österreicherinnen, allen voran Katrin Embacher, den Norwegerinnen, den Holländerinnen, der Italienerin Corvi, der Polin Natalia Grzegorzwska und Hahn entbrennen. Doch ganz egal, wie es in Portugal ausgeht: „Das Wichtigste ist, dass ich Spaß habe und Vollgas geben kann“, sagt Hahn und strahlt. Die neue Freiheit im Kopf tut ihr gut und hat zumindest von einer Schulter schon mal viel Druck genommen. KATHRIN EBENHOCH