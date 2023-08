„University Games“: Erst Schrecksekunde — aber dann legt Nick Jäger so richtig los

Leichtathletik: University Games in Chengdu

Auf regennasser Bahn gingen die Hindernis-Vorläufe bei der Universiade vonstatten. Nick Jäger aus Penzberg agierte — nach einer Schrecksekunde — ganz souverän.

Chengdu – Ein kleiner Stolperer, wenige Meter nach dem Start, blieb der einzige Aufreger, den Nick Jäger bei seinem Start in die „University Games“ zu verarbeiten hatte. Am Ende hatte der Penzberger (23) im Vorlauf am Mittwochnachmittag über die 3000 Meter Hindernis alles im Griff.

Nick Jäger gelingt Start in die „University Games“

Als Dritter qualifizierte sich der Biologie-Student im regnerischen Chengdu souverän für den Endlauf, der am Donnerstag (13.25 Uhr deutsche Zeit) über die Bühne geht. Die Laufzeit? Sie war letztlich egal, denn es galt lediglich, unter die besten sieben zu kommen, um im Endlauf dabei zu sein.

Nick Jäger überquerte nach einem kontrollierten Auftritt nach 9:03,86 Minuten die Ziellinie. Der Penzberger war die Distanz heuer schon 8:29,26 Minuten gelaufen, was ihm letztlich das Ticket für die Weltspiele der Studenten bescherte.

Letztlich schafften alle Klassierten aus Jägers Vorlauf den Sprung ins Finale, da zwei der neun Athleten im Rennen ausschieden. Es gewann der Algerier Omar Seraiche (8:58,89) vor dem Chinesen Yue Zhang (9:01,40). Der zweite Deutsche, Jens Mergenthaler, schaffte als Dritter (9:02,73) des zweiten Vorlaufs auch locker den Finaleinzug.

Taekwondoka Emily Hörmann am Mittwoch in Aktion

Am Mittwoch, 2. August, startet Taekwondo-Kämpferin Emily Hörmann aus Raisting ins Geschehen. In der Klasse bis 62 Kilo trifft sie auf die US-Amerikanerin Danica Deaton.

Bei den „University Games“ China nehmen studentische Spitzensportlerinnen und -sportler im Alter von 18 bis 27 Jahren – bedingt durch die coronabedingte Verschiebung des Events (2021 geplant) wurde die Altersgrenze um zwei Jahre erweitert – messen sich mit Aktiven aus 119 Ländern. Insgesamt nehmen knapp 9200 Sportlerinnen, Sportler und Offizielle am größten Multisport-Event nach den Olympischen und Paralympischen Spielen in Chengdu teil.

Die Deutsche Studierenden-Nationalmannschaft ist in den 14 Sportarten Badminton, Bogenschießen, Fechten, Gerätturnen, Judo, Leichtathletik, Rudern, Sportschießen, Schwimmen, Taekwondo, Tischtennis, Volleyball, Wasserball und Wasserspringen vertreten. Mit 160 Aktiven und 75 Offiziellen entsendet Deutschland die historisch größte Delegation zu FISU World University Games.

Ergebnis: 3000 Meter Hindernis: Vorlauf 1: 1. Omar Seraiche (ALG) 8:58.89 Minuten, 2. Yue Zhang (CHN) 9:01.40, 3. Nick Jäger (GER) 9:03.86, 4. Atsushi Shobui (JPN) 9:04.54, 5. Loris Pellaz (SUI) 9:05.37, 6. Wonbeen Park (KOR) 9:27.77, 7. Lovro Nedeljkovic (CRO) 9:45.92, DNF: Shubham Shridhar Bhandare (IND); DNS: Abdelhakim Abouzouhirmar (MAR). Vorlauf 2: 1. Liam Peter Cashin (AUS) 8:59.90, 2. Fudong Wang (CHN) 9:00.24, 3. Jens Mergenthaler (GER) 9:02.73, 4. Damian Vich (CZE) 9:04.73, 5. Baptiste Guyon (FRA) 9:04.97, 6. Matthew Forrster (RSA) 9:07.49, 7. Abdullah Tugluk (TUR) 9:10.48, 8. Siddhant Pujari (IND) 9:14.76, 9. Klemen Vilhar (SLO) 9:40.98.