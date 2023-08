„Unfassbar“: Nick Jäger macht bei University Games deutschen Leichtathletik-Triumph perfekt

Von: Paul Hopp

Teilen

Leichtathlet Nick Jäger (Dritter von links) im Vorlauf über die 3000 Meter Hindernis bei den World University Games in Chengdu. © Arndt Falter

Im Finale ging es zur Sache, runter und drüber, aber Nick Jäger behielt kühlen Kopf: Der Leichtathlet aus Penzberg machte so einen deutschen Triumph perfekt.

Chengdu – Lange Zeit ging in diesem Finale über 3000 Meter Hindernis alles gemächlich vonstatten. Die englischsprachigen Kommentatoren zogen, was die Durchgangszeiten und das Tempo betraf, schon Vergleiche mit Frauenrennen – was nicht despektierlich gemeint war, sondern zur Einordnung diente.

Doch auf den letzten zwei Runden explodierte an der Spitze das Geschehen regelrecht – und Nick Jäger war mittendrin. Zum Glück behielt der Penzberger in dem hochdramatischen Finish kühlen Kopf, zog sein Ding durch und holte so bei den „World University Games“ die Silbermedaille. Aus deutscher Sicht erfreulich: Gold ging an den zweiten DLV-Athleten im Feld, Jens Mergenthaler aus Baden-Württemberg.

Nick Jäger gewinnt Silber über 3000 Meter Hindernis

„Unfassbar“, so lautete ein erster Kommentar aus Jägers Trainingsgruppe, den „Running Gags“. Mit seiner persönlichen Bestzeit (8:29,26/gelaufen am 12. Juli in Lüttich) zählte Jäger in Chengdu zu den Mitfavoriten, aber bloße Zeiten sagen in einem Finale eben wenig aus. Noch dazu in einer Disziplin, bei der Gedränge im Pulk dazugehört und die 91,4 Zentimeter hohen Hindernisse spezielle Herausforderungen bieten.

Dramatisches Finish nach taktischem Beginn

Der Schweizer Loris Pellaz zum Beispiel machte nach gut vier Minuten einen „Bauchplatscher“, nachdem er auf dem Balken ausgeglitten war. Gut aus seiner Sicht: Das Feld war in dem Moment noch zusammen – er rappelte sich auf und schaffte am Ende als Siebter gar eine persönliche Bestzeit (8:49,06). Nick Jäger lief zu diesem Zeitpunkt voraus; er hatte sich von Beginn an an dritter, vierter Stelle positioniert und übernahm schließlich die Führung.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Rund 1200 Meter vor dem Ende ging der Franzose Baptiste Gyuon nach vorn, schön langsam nahm die Spannung zu. Die 2000-Meter-Marke wurde nach 5:59,17 Minuten passiert. Eingangs der vorletzten Runde kam Bewegung in die Spitzengruppe, urplötzlich lag Jäger nur noch an fünfter Stelle. Der Student der Zell- und Molekularbiologie kämpfte sich aber wieder nach vorn, lief am Algerier Omar Seraiche vorbei.

Nick Jäger urplötzlich nur noch Fünfter

Mit starker Technik am Wassergraben holte er sich gegenüber Atsushi Shobu den dritten Platz. In der finalen Runde legte der Japaner einen furiosen Zwischensprint hin – Jäger war nur noch Vierter. Doch in der Schlusskurve konterte der Penzberger, endgültig überholte er Shobu am Wassergraben.

Konzentriert und kontrolliert: Nick Jäger bestach über die 3000 Meter Hindernis sowohl im Vorlauf (siehe Foto) als auch im Finale beim Überqueren der 91,4 Zentimeter hohen Balken mit starker Technik. Urplötzlich nur noch Fünfter © Arndt Falter/ADH

Auf der Zielgeraden versuchte es der Japaner nochmals, doch Jäger hielt dagegen, ließ keinen Gegenkonter mehr zu. Auch das allerletzte Hindernis überquerte der 23-Jährige absolut souverän. Mit der Zeit von 8:40,53 Minuten lief er als Zweiter über die Ziellinie. Mergenthaler (8:38,42) hatte sich da schon längst abgesetzt und war einem sicheren Sieg entgegen gelaufen. Knapp hinter Jäger kam Shobu (8:40,84) ins Ziel. Die weiteren Ränge gingen an den Tschechen Damian Vich (8:41,50) und Seraiche (8:43,63).

Für Nick Jäger bedeutet die Silbermedaille bei den „World University Games“ einen seiner größten Erfolge. Der Penzberger war schon mehrmals im Nationaltrikot unterwegs. 2018 gewann er bei der Crosslauf-EM in Tilburg mit dem U20-Team die Bronzemedaille. Im März 2022 nahm der Penzberger an der Studenten-WM im Crosslauf in Aveiro (Portugal) teil. Im Einzel belegte er als zweitbester Deutscher den 13. Platz. Mit dem Team, zu dem Markus Görger, Tobias Ulbrich und Trainingskollege Brian Weisheit gehörten, holte er Bronze.

In der aktuellen Saison hat sich Jäger nicht nur auf seiner Spezialstrecke, sondern auch über 2000 Meter Hindernis (5:33,54) und 5000 Meter (13:58,84) deutlich gesteigert. Mit der Staffel des LSC Höchstadt holte er im Mai über 3 x 1000 Meter seinen ersten DM-Titel bei den Männern.