Red-Bull-Serie: Iris Schmidbauer nimmt wieder eine besondere Rolle ein

Von: Paul Hopp

Klippenspringerin Iris Schmidbauer beim Red-Bull-Cliff-Diving in Polignano a Mare (Italien) im September 2022. © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Zum 14. Mal findet das „Red Bull Cliff Diving“ statt. Heuer gibt es drei neue Wettkampforte. Iris Schmidbauer nimmt im Kreis der Besten wieder eine besondere Rolle ein.

Pähl – Die 14. Auflage der weltweiten „Red Bull Cliff Diving“-Serie wartet heuer mit drei neuen Wettkampforten auf: Erstmals stürzen sich die Männer und Frauen in Auckland (Neuseeland), Takachiho (Japan) und Stockholm (Schweden) ins Wasser. Insgesamt stehen sieben Springen auf dem Programm.

Iris Schmidbauer ist 2023 eine Fixstarterin

Wie in den vergangenen Jahren auch, gibt es bei den Männern und Frauen jeweils acht Fixstarter, pro Wettkampf werden dann immer noch je vier Wildcards vergeben. Zu den Athleten, die gesetzt sind, gehört heuer auch wieder Iris Schmidbauer.

Die Pählerin (27) hat sich nach 2021, als sie zum ersten Mal Fixstarterin war, wieder einen festen Platz im Kreis der weltbesten Frauen und Männer erkämpft. Eine Rolle spielten nicht zuletzt ihre guten Ergebnisse im vergangenen Jahr. Highlight war 2022 der Gewinn des EM-Titels in Rom. Erstmals fand das „High-Diving“ im Rahmen einer Europameisterschaft für Wassersportler statt.

Iris Schmidbauer, Klippenspringerin - hier nach ihrem EM-Sieg in Rom 2022. © IMAGO/Eibner-Pressefoto / Jo Kleindl

Bei der Red-Bull-Serie hat Schmidbauer in den vergangenen Jahren dreimal als Vierte das Podest nur ganz knapp verfehlt – zuletzt im September 2022 in Sisikon (Schweiz). Saisonbeginn heuer ist am 3. Juni in Boston, danach stehen Paris (18. Juni), Polignano a Mare (ITA/2. Juli), Takachiho (3. August), Stockholm (19. August,), Mostar (BIH/9. September) und Auckland (19. November) auf dem Programm. Die Männer springen aus 27 Metern Höhe, die Frauen aus 20 Metern. Beim Eintauchen ins Wasser sind die Athleten bis zu 85 km/h schnell.

Die „Red Bull Cliff Diving World Series“ fand erstmals im Jahr 2009 statt und markierte laute dem Veranstalter „den Beginn einer neuen Ära für diesen puren und fesselnden Sport“. Das Niveau der Leistungen ist immer weiter gestiegen. An jedem einzelnen Tourstopp zeigen jeweils zwölf Frauen und zwölf Männer ihre Künste in der Luft mit Salti, Schrauben und dergleichen. Gesprungen wird an zwei Tagen, es gibt vier Wertungsrunden. Der Gesamtsieger gewinnt am Ende der Saison die King Kahekili Trophäe.

Von abgelegenen Locations bis zu urbanen Hotspots, Meeren, Flüssen, ruhigen sowie tosenden Gewässern trägt die Besonderheit jedes Wettkampforts zur Magie dieser unvergleichlichen Sportwettkämpfe bei, die zumeist von tausenden Zuschauern verfolgt werden.

Iris Schmidbauer betreibt den Extremsport seit rund neun Jahren. Regelmäßig ist sie bei der „Red Bull Cliff Diving“-Serie in Aktion. Zweimal nahm sie an Weltmeisterschaften teil, auch beim World Cup war sie schon am Start. Die Pählerin startet seit heuer für den Dresdner SC. Am Vereinsstützpunkt absolviert sie auch ihr Training.