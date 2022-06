Schmidbauer mit „solidem Start“ und spektakulärer Überkopf-Premiere

Von: Paul Hopp

Da ist Gleichgewichtssinn gefragt: Beim „Red Bull Cliff Diving“ in Boston absolvierte Iris Schmidbauer einen Sprung aus dem Handstand heraus. Die Pählerin belegte am Ende der vier Runden den achten Platz unter zwölf Starterinnen. © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Iris Schmidbauer war beim Red-Bull-Cliff-Diving in Boston mit von der Partie. Die Pählerin wagte dabei einen Sprung, auf den sie schon lange hingearbeitet hat.

Boston – Mit beiden Händen formt Iris Schmidbauer ein Herz und zeigt das Symbol kurz in Richtung Publikum. Mehr Show gibt es nicht von der 27-Jährigen. Manch andere Athletinnen sind auf 20 Meter hohen Plattform über dem Hafenwasser von Boston aufgedrehter. Schmidbauer konzentriert sich vielmehr auf ihren vierten, den finalen Sprung.

Kurz setzt sie die Bewegung hin zum Plattformrand ab, schnauft durch, sammelt sich. So ein rückwärts gesprungener Dreifachsalto mit zwei Schrauben ist ja auch kein Pappenstiel. Der 27-Jährigen aus Pähl gelingt der Sprung, der mit einer Schwierigkeit von 4,3 im oberen Bereich der Skala angesiedelt ist. Als sie aus dem Wasser auftaucht, reckt Schmidbauer jubelnd – und erleichtert – den rechten Arm in die Höhe.

Iris Schmidbauer belegt bei Cliff-Diving in Boston Platz acht

Als „soliden Start“ bezeichnete Iris Schmidbauer ihre Performance beim Start der „Red Bull Cliff Diving“-Saison. Erstmals nach neun Jahren machte der Tross der Klippenspringer in Boston Station. Unter zwölf Teilnehmerinnen belegte sie als einzige Deutsche den achten Platz. In diesen Gefilden bewegte sie sich auch im vergangenen Jahr, als sie als permanente Starterin in der weltweiten Serie dabei war. Heuer ist Schmidbauer sogenannte Wildcard-Starterin.

Glücklich und stolz war sie, dass sie in Boston erstmals im Wettkampf einen Sprung aus dem Handstand heraus zeigte. Von dem „habe ich schon so lange geträumt und bin froh, dass ich ihn endlich komplettiert habe.“ Sprünge aus 20 Metern und höher sind physisch und psychisch sehr fordernd, die Athleten können sie nicht tagtäglich machen. Die Sprünge werden sozusagen in Einzelteilen zerlegt und die Teile aus niedrigeren Höhen trainiert. Allerdings ist es auch so, dass es in Deutschland bislang noch gar keine 20-Meter-Plattform gibt.

Klippenspringerin Iris Schmidbauer, heuer bei der Red-Bull-Serie als Wildcard-Starterin dabei. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Vor Boston hat Schmidbauer schon länger keine High-Dives gemacht. „Man muss sich erstmal wieder überwinden, da runterzuspringen“, sagte sie in einem Interview am Rande des Wettkampfs in den USA. Die Pählerin ist, was das Trainerumfeld und auch die finanzielle Situation betrifft, „ein bisserl eine Einzelkämpferin“. Zugleich war sie „super-happy, hier zu sein. Es ist echt eine Ehre.“ Schmidbauer hofft, dass sie demnächst Gelegenheit erhält, mehr aus 20 Metern trainieren zu können, „damit ich mich steigern kann“.

Iris Schmidbauer zeigt erstmals Sprung aus dem Handstand heraus

Ehrgeizig ist die 27-Jährige. Sie möchte, betonte sie, künftig gern wieder mehr an den Details feilen anstatt vor allem darauf zu achten, den Sprung „zu überleben“, wie sie sagt. Die Springer sind drei Sekunden in der Luft und tauchen mit bis zu 85 km/h ein. Im Wasser bremsen sie in weniger als einer Sekunde ab – daher ist es nötig, über entsprechend trainierte Muskeln zu verfügen.

Beim nächsten Stopp der Serie, am 18. Juni in Paris, ist Schmidbauer nach derzeitigem Stand nicht dabei. Schon sicher eine Wildcard hat Schmidbauer für den Wettkampf in Oslo (13. August).