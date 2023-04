Niveau „unwahrscheinlich hoch“: Spannende Duelle und High Finishes beim Dartturnier in Marnbach

Von: Paul Hopp

Teilen

Siegerehrung beim Doppelturnier in Marnbach: Das Foto zeigt (v.l.) Patrick Martin (Abteilungsleiter des SSV Marnbach-Deutenhausen), Christian Reiter/Alex Striegel (3. Platz), Fabian Maier (4. Platz), die Sieger Michael Helbig/Markus Schneider sowie das zweitplatzierte Duo mit Spielerin „Silvi“ und Michael Unterbuchner. © Privat/SSV Marnbach-D.

Beim Darts-Turnier des SSV Marnbach-Deutenhausen lieferten sich 32 Zweier-Teams spannende Duelle. Das Niveau war hoch, für die Titelverteidiger blieb diesmal Rang vier.

Marnbach – Der Pokal, um den es ging, hat schon fast die Ausmaße der gewaltigen Sid-Waddell-Memorial-Trophy, die der Sieger der PDC-Weltmeisterschaft in die Luft stemmen darf. Ein wenig „Ally Pally“-Flair herrschte ja auch tatsächlich beim Doppelturnier, das die Darts-Abteilung des SSV Marnbach-Deutenhausen jüngst ausgerichtet hatte.

32 Zweier-Teams, also 64 Frauen und Männer, waren am Start – deutlich mehr als bei der letzten Austragung vor Corona, im Jahr 2019. Spieler kamen aus Kelheim, Augsburg und München. Ein Gast stammt gar aus Nordrhein-Westfalen. Als „sehr stark“ bezeichnete Patrick Martin, Abteilungsleiter beim SSV, die Beteiligung.

32 Zweier-Teams bei Darts-Turnier in Marnbach

Beeindruckt war er aber vor allem vom Niveau, das die Teilnehmer an den Tag legten. „Das war unwahrscheinlich hoch“, berichtete Martin. „Es war mit das stärkste Teilnehmerfeld, das wir bislang hatten.“ Es gab nach Auskunft Martins einige 180er und sogenannte High Finishes. Einmal sei gar ein Rest von 164 Punkten ausgecheckt worden. Als es um die Top-Plätze ging, sei jedes einzelne Spiel in der fünften, sechsten Runde zu Ende gewesen. Das bedeutet, nach 15 geworfenen Darts war ein Leg entschieden – ein beachtlicher Wert.

Gespielt wurde im Modus „501 Double out“. Die Kontrahenten begannen also jeweils bei 501 Punkten und mussten auf Null herunterspielen. Um einen Satz (Leg) zu beenden, musste zwingend ein zur entsprechenden Punktzahl passendes Doppelfeld getroffen werden. Dieses Format kommt auch bei der WM des Verbands PDC in London zur Anwendung. Anders aber als im „Alexandra Palace“ wurden nicht Steeldarts, sondern Softdarts verwendet, da auf elektronische Scheiben geworfen wurde.

Spannende Duelle auf acht E-Darts-Automaten

Acht derartige Automaten waren im Gemeindehaus aufgebaut. Runde sieben Stunden lang herrschte Hochbetrieb. Wer früh im Wettbewerb ausschied, musste sich nicht grämen: Für diese Teams gab es eine Lucky-Looser-Runde. Dort hieß es „501 Master out“; ein Spiel wird entweder mit einem Triple- oder einem Doppelfeld beendet.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Den Sieg bei der fünften Auflage holte letztlich nach einem hoch spannenden Finale das Duo Michael Helbig und Markus Schneider. Damit lösten sie die Sieger der beiden vergangenen Turniere ab, das Duo Franz Rötzsch (Spielername „Destroyer“) und Fabian Maier. Ein Umstand, über den Spartenchef Martin gar nicht so unglücklich war, denn so muss er fürs Erste keinen neuen Wanderpokal besorgen, wie er schmunzelnd sagte.

Rötzsch und Maier belegten bei der jüngsten Austragung den vierten Rang. Im Herbst 2020 sorgte der in Langweid/Lech wohnende Rötzsch beim PDC-Turnier in Riesa für ein Highlight, als er erst Brendan Dollan und dann Rob Cross (PDC-Weltmeister 2018) aus dem Turnier warf. „Der kann also Spickern“, so Martin lakonisch. 2022 kam Rötzsch bei der Super League Darts Germany ins Viertelfinale.

Michael Helbig/Markus Schneider gewinnen großen Pokal

Der zweite Platz in Marnbach ging an ein Doppel, das aus einer Spielerin, die ausschließlich als „Silvi“ bekannt ist, und Michael Unterbuchner bestand. Der in Landsberg beheimatete Unterbuchner (Spitzname „T-Rex“) gehört auch zu denen, die schon auf größerer Bühne in Aktion waren. Im Verband BDO erreichte er bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2019 jeweils das Halbfinale. Bei der PDC erreichte er 2018 beim Grand Slam of Darts das Viertelfinale, spielte dort unter anderem gegen die Szene-Größen Gary Anderson und James Wade.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Das Vorderfeld in Marnbach komplettierten noch das drittplatzierte Duo Christian Reiter und Alex Striegel sowie die Fünften, Stefan Schiegg und Marcus Stähler. Die Besten in der Lucky-Looser-Runde waren Florian Zitzler (als Sieger), Christian Heiss und Markus Stiegerle. Die Turnierleistung hatten Bernhard Horn und Stefanie Jung inne.

In der Darts-Abteilung des SSV Marnbach-Deutenhausen gehen dem Spartenleiter zufolge um die 25 Frauen und Männer regelmäßig dem Präzisionssport nach. Sie nehmen auch an Ligen-Wettkämpfen teil. Unter anderem sind die Marnbacher im DSAB (Deutscher Sportautomatenbund) am Start. In der Ligagruppe „Bavaria“ liegt der SSV derzeit mit seinen Mannschaften auf Platz eins (B-Klasse 4) und auf Rang zwei (Bezirksliga 2). Die aktuell laufende Saison dauert noch bis Juli.