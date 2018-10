Dennis Helfers stressiges Saisonfinale

von Paul Hopp schließen

Bei der Langbahn-DM hat Dennis Helfer um einen Punkt das Podest verpasst. Dennoch war der Weilheimer zufrieden, denn das Motorrad machte Probleme.

Weilheim – Das hatte sich Dennis Helfer schön ausgedacht. Zum deutschen Langbahnpokal (gleichbedeutend mit der deutschen Meisterschaft) war der Weilheimer mit seinem Team – bestehend aus Vater Klaus und Freundin Marina Pollinger – extra einen Tag früher angereist, „um keinen Stress zu haben“, so der 28-Jährige. Doch dann wurde der Stress umso größer. Zwei Motorschäden sorgten dafür, dass Helfer nicht wusste, ob er überhaupt mitfahren kann. Am Ende schaffte es er ins Finale der Punktbesten und verpasste nur um einen Punkt den dritten Platz. „Unter diesen ganzen Umständen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Helfer. Auch ohne technische Probleme wäre es mit einem Podestplatz sehr schwer geworden. Die Norddeutschen „sind besonders auf ihren Bahnen schnell“.

Beim Langbahnpokal treten am Ende der Saison die (nach Punkten) besten Fahrer der norddeutschen und süddeutschen Meisterschaft an, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Der Austragungsort wechselt dabei. Das Finale in diesem Jahr fand auf der 686 Meter langen Sandbahn des MSC Lübbenau (Spreewald) statt. Dort war Helfer zuletzt 2016 gestartet. „Meine Kenntnis von der Bahn war praktisch null“, so Helfer.

Im ersten freien Training kam der Weilheimer gut zurecht, aber dann begannen die Probleme. Beim Weg ins Fahrerlager kamen vom Motor seltsame Geräusche. Ohnehin war Helfer mit dem Ersatzmotor unterwegs, da der stärkste Motor aufgrund eines Schadens in der Woche zuvor nicht einsatzfähig war. Nach kurzer Beratung wurde entschieden, den Motor zu wechseln – damit kam der dritte und letzte Antrieb zum Einsatz. Im zweiten Training „spürte ich, dass ich einfach zu langsam war“, so Helfer. Grund dafür war ein Kompressionsverlust, wie sich herausstellte, war die Ventileinstellschraube gebrochen – das Aus drohte.

Vater Klaus Helfer, als Zweiradmechaniker-Meister in derlei Dingen geübt, baute kurzerhand die Schraube vom einen in den anderen Motor ein, was technisch gar nicht so einfach ist. „Das ganze Spezialwerkzeug hatten wir daheim“, so Dennis Helfer. Obendrein drängte die Zeit, erst ganz kurz vor dem ersten Rennen war die Maschine fertig.

Im ersten Lauf misslang Helfer dann der Start, nur als Vierter bog er in die erste Kurve ein. Immerhin schaffte er es noch auf den dritten Platz. In den folgenden Läufen fuhr er zweite und dritte Ränge ein. Mit insgesamt zehn Punkten „hatte ich das Finale fast schon abgeschrieben“. Den finalen (Vor-)Lauf erlebte Helfer als Zuschauer – und musste bangen, dass keiner der Konkurrenten noch an ihm vorbeizieht. Punktgleich mit Teamkollege Julian Bielmeier (BBM München) zog Helfer ins Finale der besten Fünf ein.

Dort musste Helfer von ganz außen starten, ging aber mit den Favoriten, Fabian Wachs (MSC Werlte) und Sascha Stumpe (MSC Wagenfeld), in die erste Kurve. Helfer konnte das Tempo der beiden halten, hatte in der letzten Runde noch die Chance auf Platz zwei. Als Dritter holte er zwei Punkte. In der Gesamtwertung landete der Weilheimer (12) hinter Wachs (19), Stumpe (17) und Finn Lorheider (Osnabrück/13) auf Platz vier unter zwölf Teilnehmern.