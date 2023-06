Im Finale waren sie Gegner, doch künftig sind sie Mannschaftskollegen

Von: Christian Heinrich

Ein strahlender Zweiter: Maximilian Ulbrich nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den European Games in Bresalu. © Deutscher Sportschützenbund

Trotz der Niederlage im Finale um Gold bei den European Games war bei Maximilian Ulbrich die Freude groß. Seinen siegreichen Kontrahenten wird er künftig öfter zu sehen bekommen.

Breslau – Die Schießhalle in Breslau war den Anforderungen nicht mehr gewachsen. Schalteten die Veranstalter der European Games die Klimaanlage an, brach die Elektronik der Schießanlage vollkommen zusammen. Hing der Stand am Netz, gab die Klimaanlage ihren Geist auf. Die Organisatoren entschieden sich schließlich dazu, nicht auf die altbewährten Pappscheiben zu schießen, sondern den Strom für den Stand einzuschalten. Das führte dazu, dass in der gesamten Halle Temperaturen wie im tropischen Urwald herrschten. „Es war verdammt heiß, ich habe so viel geschwitzt wie noch nie stöhnte Maximilian Ulbrich.

Wie mit einem Daunenmantel in der Sauna

Der Sportschütze aus Wilzhofen fühlte sich in seinem Schießgewand so warm eingepackt, als säße er im Daunenmantel und mit Wollschal in einer Sauna. Ulbrich war am Siedepunkt. Allein schon der Vorkampf, den er mit 630,9 Ringen als Dritter abschloss, hätte ausgereicht, um ihn garzukochen. Der 22-Jährige musste aber auch noch das Finale bis zum letzten Schuss auskosten. „Es war schwierig, das hohe Niveau zu halten“, berichtete Ulbrich. Er räumte ein, dass sein Körper in einem Grenzbereich ankam. Aber dann musste er noch das Gold Medal Match gegen Danilo Sollazzo durchstehen. Der Italiener gewann am Ende mit 17:9. „Ich habe nicht Gold verloren“, zog der Sportpolizist ein positives Fazit. „Er war stärker als ich und ich bin mit Silber sehr zufrieden und glücklich.“

Dritte Medaille bei internationalem Großereignis binnen weniger Monate

Es war die dritte Medaille, die Ulbrich innerhalb von nicht ganz fünf Monaten bei einem großen internationalen Wettbewerb einkassierte. Im Februar gewann er beim Worldcup in Kairo Silber, im März bei der Europameisterschaft in Tallinn Gold und nun bei den European Games wieder Silber. Inzwischen hat sich selbst seine Familie an den eifrigen Medaillensammler gewöhnt. „Er bringt immer etwas nach Hause mit“, so Alois Ulbrich. Der Vater des 22-Jährigen freut sich schon, das Souvenir aus Schlesien aus der Nähe zu betrachten. Der Vater erlebte seinen Filius mal wieder in seiner klassischen Rolle als Dramaturg, der den Seinen in Wilzhofen die Schweißperlen auf die Stirn zauberte.

Nach dem Vorkampf belegte Ulbrich Platz drei

Ulbrich absolvierte einen anspruchsvollen Vorkampf, bei dem nur der Tscheche Jiri Privatsky und der Franzose Brian Baudouin um einen einzigen Zehntelpunkt besser als der Wilzhofener waren. Der Oberbayer stand erneut im Finale. Was das bedeutet, hat die internationale Konkurrenz inzwischen mitgekriegt. Ulbrich schießt selbst unter größter Anspannung wie im Training und zeigt selbst zum Erstaunen seines Vaters zumindest nach außen hin keinerlei nervliche Schwäche. „Die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, sind einfach Siege. Und die erfüllt er“, ist Alois Ulbrich verblüfft. „Dass er dabei so routiniert wirkt, ist beeindruckend.“

Die meiste Zeit des Finales sah Ulbrich senior seinen Sohn im Hintertreffen. Das hatte weniger mit dessen Leistung, sondern mit dessen Tempo zu tun. Der Europameister scheint Ewigkeiten zu benötigen, bis er seinen Schuss löst. Bis es so weit ist, haben die Konkurrenten ihre Serien meist schon beendet. Doch dann kommt von hinten der Nachzügler aus dem Pfaffenwinkel und setzt cool wie ein Eisblock den Blinker zum Überholen. Mit 261,5 Ringen entschied Ulbrich das Finale für sich. Danilo Sollazzo war nur knappe drei Zehntel schlechter.

In der kommenden Saison schießen Ulbrich und Sollazzo gemeinsam für Dießen

Das Aufeinandertreffen der beiden Besten im Gold Medal Match barg besondere Brisanz. Es duellierte sich nicht nur der amtierende Europameister mit dem Vize-Weltmeister, sondern auch zwei Freunde, die in der kommenden Saison gemeinsam in der Luftgewehr-Bundesliga für die FSG Dießen anlegen werden. Ulbrich hielt das Geschehen bis zum siebten Schuss offen. Doch dann reklamierte Sollazzo drei Schüsse in Folge für sich. Der Auszeit, die Bundestrainer Achim Veelmann nahm, um den Rhythmus des Italieners zu brechen, blieb die Wirkung versagt. Das Gold wanderte auf den Apennin.

„Der Wettkampf war schwierig, es hat sich nicht so angefühlt, wie es sich hätte anfühlen müssen“, gab Ulbrich zu. Nicht alles habe bei ihm optimal funktioniert. Aber irgendwie schafft es Ulbrich dann doch, Leistungen abzurufen, die in diesem Moment keiner von ihm erwartet, vielleicht am wenigsten er selbst. „Du musst mit dem Leistungsdruck umgehen können“, weiß sein Vater, welche kniffligen Herausforderungen sich seinem Sohn stellen. Zumal die Ansprüche, die Ulbrich an seine Kunst stellt, noch unerforscht sind.

Platz sieben für Ulbrich und Co. im Teamwettbewerb

Das war im Teamwettbewerb nicht anders. Ulbrich erzielte im ersten Teil der Qualifikation mit 316,7 Ringen das drittbeste Ergebnis aller Teilnehmer. Da seine Mannschaftskollegen Maximilian Dallinger (315,3) und David Koenders (311,8) auch passabel trafen, wurden die Deutschen Zweite. Im Aufeinandertreffen der besten acht Mannschaften war Ulbrich (209,2) wieder bester Deutscher, doch die Ausbeute des Teams reichte nicht aus für eine Finalteilnahme. Am Ende landete es an siebter Stelle. „Maxi wollte schon in Richtung einer Medaille schauen“, bedauerte Alois Ulbrich den unglücklichen Ausgang des Wettbewerbs. Wegen eines zweiten Souvenirs aus Polen muss er sich noch gedulden.