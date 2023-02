Eigentlich hatte er das Finale verpasst - Doch dann sorgt Maximilian Ulbrich für eine Sensation

Von: Christian Heinrich

Gezeichnet: Der Luftgewehr-Wettbewerb hatte Maximilian Ulbrich viel Kraft gekostet. © ISSF

Im Lande der Pharaonen sorgte Maximilian Ulbrich für einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere. Doch dazu wäre beinahe nicht gekommen.

Wilzhofen – Es gab einmal eine Zeit, da reisten Heerscharen von Glücksrittern nach Ägypten, um nach dem Gold der Pharaonen zu graben. Maximilian Ulbrich besitzt zwar von Berufswegen eine Spürnase, doch der Polizeioberwachtmeister aus Wilzhofen suchte in Kairo nicht nach verborgen Schätzen. Fündig wurde er trotzdem bei seinem allerersten Weltcup als Erwachsener. Das Silber, das er mit dem Luftgewehr bei den Männern gewann, dürfte einer ähnlichen Sensation gleichkommen, wie einst die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun.

Wohl niemand hatte mit einem solchen Coup gerechnet - nicht einmal Maximilian Ulbrichs Vater

Kein Mensch hatte mit diesem Coup gerechnet, sieht man einmal von Alois Ulbrich ab, der irgendwie so ein Gefühl hatte, „dass der Maxi eine Medaille holen könnte“. Der Vater hatte nicht die Statistiken vor Augen, die seinen Sohn als ziemlich unbeschriebenes Blatt in der internationalen Szene auswiesen. Zwar hatte Ulbrich beim Worldcup in Suhl schon einmal Silber errungen, doch das war noch in seiner Zeit bei den Junioren und ist vier Jahre her. Was den Altvorderen so von seinem Filius überzeugte, waren die Leistungen, die er seit ungefähr einem Jahr erbrachte.

Seit etwa einem Jahr zeigt die Leistungskurve von Maximilian Ulbrich steil nach oben

Seit dem vergangenen Frühjahr wies die Formkurve des 22-Jährigen steil nach oben. Mit dem Luftgewehr holte er erst den Einzeltitel bei der Deutschen Meisterschaft, dann avancierte er zu einem der sichersten Schützen in der Bundesliga. Nach der souveränen Qualifikation für die Europameisterschaft schraubte er den deutschen Rekord im Luftgewehrschießen um fünf Ringe in ungeahnte Dimensionen. Schießen konnte Ulbrich schon immer. Warum er es seit einem Jahr in entfesselter Weise macht, lässt sich schwer feststellen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang nur, dass es vor ungefähr einem Jahr auch einen Wechsel auf den Posten des Bundestrainers und des Bayerischen Landestrainers gegeben hat. Das kann, muss aber nichts mit seiner Leistungsexplosion zu tun haben.

Ulbrich belegt Rang neun - und darf dennoch ins Finale der besten Acht

In Kairo demonstrierte Ulbrich all diejenigen Vorzüge, die es braucht, um als Schütze bei der Musik dabei zu sein: Glück, Nervenstärke und ein unerschütterlicher Glaube an sich selbst. 629,2 Ringe standen für ihn im Vorkampf nach den ersten sechs Serien zu Buche. Damit war er unter 74 Startern Neunter und hatte eigentlich das Finale der besten Acht um einen Atemhauch verpasst. Doch der zweitplatzierte Inder Shahu Tushar Mane war von seinem Verband nur als Ersatzmann gemeldet worden und fiel deshalb aus der offiziellen Wertung. „Es war ein Glücksfall“, gab Alois Ulbrich zu. Sein Sohn durfte als Nachrücker im Finale mitmachen. Allerdings war seine Leistung nicht viel schlechter als die der Konkurrenz. Selbst der Dritte, Jon-Hermann Hegg aus Norwegen, wies mit exakt 630 Zählern nur 0,8 Ringe mehr als Ulbrich auf. Auch sonst trennte das Feld nur Nuancen. „In der letzten Serie ist er ständig zwischen Platz zwei und Platz 15 hin und her geschwenkt“, so Alois Ulbrich.

Stolz und glücklich: Maximilian Ulbrich mit seiner Silbermedaille. © ISSF

Im Finale arbeitet sich Maximilian Ulbrich kontinuierlich nach vorn

Dass der Sohnemann seine Nerven in den Griff bekommt, wenn es wirklich zählt, demonstrierte er in der Ausscheidungsrunde der besten Acht. Nach der ersten von fünf Serien von je fünf Schüssen lag er noch ganz hinten. „Ich hoffte, dass ich nicht Letzter werde“, räumte er ein. Aber Ulbrich war schon immer ein ausgezeichneter Final-Schütze, der eine Außenseiterposition zu Gold machen kann. Kontinuierlich arbeitete er sich nach vorn und übernahm zwischenzeitlich sogar die Führung. Mit dem letzten Schuss hatte er alles selbst in der Hand: Guter Vierter, Bronze oder das Finale um Gold.

Nur im Finale gegen den Inder Patil ist Ulbrich chancenlos

Weil Maximilian Ulbrich seine Programme für Schützenverhältnisse im Schneckentempo absolviert, waren wieder einmal alle Augen auf ihn gerichtet. Als er seinen letzten Schuss löste, war es mucksmäuschenstill in der Halle. Dann brandete bei seinen deutschen Teamgefährten Beifall auf. Mit einer 10,6 hatte er das Maximum erreicht. Im Finale gegen den indischen Weltmeister Rudrankksh Balasaheb Patil fehlten ihm die präzisen Zehner, die er zuvor noch haufenweise seinem Gewehrlauf entlockt hatte. Im Duell der beiden Jüngsten hielt der Oberbayer trotzdem lange dagegen. Mit dem ersten Schuss ging sein Kontrahent in Führung und gab diese nicht mehr her. Ulbrich konnte zwar immer wieder kontern und ausgleichen, doch irgendwann konnte er Patil nicht mehr folgen. Der Rückstand wurde immer größer. Doch schlussendlich hatte er nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. „Es macht mir nichts aus, das Finale verloren zu haben“, gab er zu. „Die Silbermedaille ist auch ganz schön.“

Maxi hat jetzt auch beim Deutschen Schützenbund einen Stellenwert erreicht, der mit einem Routinier gleichzusetzen ist.

Vielleicht ahnte Ulbrich, dass er mit dieser Leistung mehr als nur Edelmetall ergattert hatte. Zuhause in Wilzhofen war seinem Vater die Dimension seines Abschneidens voll bewusst. „Maxi hat jetzt auch beim Deutschen Schützenbund einen Stellenwert erreicht, der mit einem Routinier gleichzusetzen ist“, stellte sein Vater fest. In den vergangenen Monaten war sein Sohn der kühne Herausforderer, der die Etablierten aus dem Nationalkader kräftig in die Bredouille gebracht hatte. Seit dem Faschingsdienstag ist er der Athlet, der dem in den vergangenen Jahren nicht gerade erfolgsverwöhnten Verband auch bei den Männern internationale Medaillen bescheren kann. „Maxi ist der Zweite in der Welt“, sagt sein Vater. „Ich hoffe, noch mehr Finals zu schießen“, sagt der Filius. Vielleicht hat im alten Ägypten ein neues Märchen begonnen.