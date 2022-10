Ulbrich-Brüder starten mit Dießen in die Bundesliga: Diesmal bitte keine Relegation

Von: Paul Hopp

Himmlischer Beistand kann nie schaden: Das Dießener Luftgewehr-Team für die Saison in der 1. Bundesliga Süd mit (v.l.) Stephan Sanktjohanser, Silvia Rachl, Eva Stainer, Johannes Ulbrich, Maximilian Ulbrich und Nele Grimm samt Team Maskottchen „Hermann“. © FSG Dießen

Die beiden Wilzhofener Maximilian und Johannes Ulbrich starten mit der FSG Dießen in die Luftgewehr-Bundesliga. Im Kader steht heuer eine Verstärkung aus einem anderen Erdteil.

Dießen – Der Saison-Wettkampf vor heimischem Publikum „ist der, auf den man das ganze Jahr hinfiebert“, sagt Johannes Ulbrich. „Da hat man auch den meisten Druck.“ So gesehen geht es für das Luftgewehr-Team der FSG Dießen in der 1. Bundesliga Süd gleich richtig in die Vollen. Ihren Saison-Auftakt bestreitet die Mannschaft, der die Wilzhofener Brüder Johannes und Maximilian Ulbrich angehören, nämlich vor heimischem Publikum.

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, treffen die Dießener in der Mehrzweckhalle auf Germania Prittelbach und die SSVG Brigachtal. Darüber hinaus sind noch der SV Fenken, die SG Coburg und die FSG „Der Bund“ München (mit der Premerin Kerstin Fahl im Kader) am Start.

FSG Dießen startet am 15./16. Oktober in die Saison

In der vergangenen Saison mussten die Dießener, als Aufsteiger angetreten, lange um den Klassenerhalt kämpfen und zittern. Als Vorletzter ging es in die Relegation mit den besten Zweitligisten. In ihr schaffte das Team vom Ammersee, noch dazu in einem überaus dramatischen Finish, den Verbleib im Oberhaus. So eine Nervenschlacht muss nicht wieder sein, der zehnte Platz im zwölf Mannschaften umfassenden Feld wäre durchaus okay – er würde den direkten Klassenerhalt bedeuten. Auf einen Platz im Vorderfeld zu schielen, „ist nicht unser Anspruch“, betont Johannes Ulbrich. Der 23-Jährige findet es angenehm, dass von Funktionärsseite „keinerlei Druck“ aufs Team ausgeübt wird, dies oder das erreichen zu müssen.

Überhaupt ist die FSG im Vergleich mit den Branchengrößen ein spezieller Verein. „Bei uns kriegt man nix“, sagt Ulbrich mit Blick auf etwaige finanzielle Entlohnung. Umso schwerer ist es, für die Ausländerposition jemanden zu finden, der noch dazu ein gewisses Leistungsniveau hat. Apropos Ausländer: Der Ungar Marton Istvan Klenczner (20) steht den Dießenern nicht mehr zur Verfügung. Auch auf Nationalkader-Schützin Amelie Anton muss die FSG künftig verzichten. Die 20-Jährige wechselte zu ihrem Heimatverein FSG Marktoberdorf in die Schwabenliga. Lisa Marie Höpp (22) steht zwar weiterhin im Kader, ist derzeit aber wegen eines Auslandssemesters in den USA nicht einsatzbereit. Daher waren Neuzugänge nötig – vier Schützinnen sind hinzugekommen.

Heimkampf in der Dießener Mehrzweckhalle

Die erfahrenste von ihnen ist Silvia Rachl (36), die selbst angibt, Schützin „seit anno dazumal“ zu sein. Die Traunsteinerin, mehrfache bayerische und deutsche Meisterin und EM-Zweite 2017, verfügt „über extrem viel Erfahrungswerte“, sagt Johannes Ulbrich. „Davon profitieren wir alle.“ Der Gegenpart dazu ist Nele Grimm (18) aus Karlskron – „unser Youngster“, wie Ulbrich sagt. Die Schützin, die aus der Bayernliga kommt, soll bei der FSG die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln.

Bundesliga-Auftakt Die 1. Bundesliga Süd in der Disziplin Luftgewehr umfasst zwölf Vereine. Die besten vier qualifizieren sich fürs Finale mit den Top-Teams der Staffel Nord. Der Letzte steigt ab, der Vorletzte geht in die Relegation mit den Teams der zweiten Ligen. Zum Saisonstart ist die FSG Dießen Gastgeber. Geschossen wird in der Mehrzweckhalle, der Eintritt ist frei. Samstag, 15. Oktober: Fenken - Coburg (15:00 Uhr); Brigachtal - München (16:30); Dießen - Prittlbach (18:00).

Sonntag, 16. Oktober: Fenken - Prittlbach (10:00); München - Coburg (11:30); Dießen - Brigachtal (13:00).

Setzliste FSG Dießen: Shreya Agrawal (IND), Stefan Waldlegger (AUT), Silvia Rachl, Maximilian Ulbrich, Nicole Gabrielli (ITA), Stephan Sanktjohanser, Nele Grimm, Lisa Marie Höpp, Ines Maierhofer, Johannes Ullbrich.



Hinzu kommen zwei Athletinnen, die für die Ausländerposition vorgesehen sind: die Inderin Shreya Agrawal (22) und die Italienerin Nicole Gabrielli (22), beide im Nationalkader ihres Landes. Agrawal hat heuer beim Weltcup in Baku im Team-Wettbewerb gewonnen. Mit ihren indischen Mitstreiterinnen besiegte sie im Gold-Match Dänemark mit 17:5. In der Qualifikation kam sie damals erst auf 313,7 Ringe (drei Serien) und danach auf 210,5 Ringe (zwei Serien). Die Inderin wird zum Bundesliga-Auftakt für die FSG an den Stand treten. Als dritter Ausländer gehört der Österreicher Stefan Wadlegger (22) dem Team an, der seit 2019 mit dabei ist.

Die „Dauerbrenner“ bei der FSG sind die Wilzhofener Maximilian Ulbrich (21) und sein Bruder Johannes Ulbrich (23), der Schöffeldinger Stephan Sanktjohanser (27) sowie die Dießenerin Eva Maria Stainer (28), die als Ersatzschützin zur Verfügung steht. Die Mannschaft komplettiert Ines Maierhofer (23) aus Triftern.

Die FSG tritt heuer immerhin mit dem amtierenden deutschen Meister in der Herren-Klasse an. Maximilian Ulbrich hat heuer im August den Coup geschafft. Er befindet sich nach Auskunft seines Bruders weiter in sehr starker Form. Auch Johannes Ulbrich ist mit seinem Trainingsstand zufrieden, hat aber – bedingt durch die derzeit laufende Weiterbildung vom Chemielaboranten zum Biotechniker – eine Zusatzbelastung zu stemmen. Ausgerechnet am kommenden Samstag, dem ersten Tag des Auftaktwochenendes, steht eine Prüfung an.

Gegen Germania Prittelbach (in der vergangenen Saison Zweiter der Süd-Staffel) „sind wir nicht der Favorit“, sagt Johannes Ulbrich. Das Team aus der Region Dachau ist noch breiter aufgestellt als zuletzt. Dennoch ist er zuversichtlich: Bringen alle Dießener ihre Leistung, „können wir sie gut ärgern“.

Am Sonntag steht das Duell mit der SSVG Brigachtal aus dem Schwarzwald an. Dort ist der Ungar Peter Sidi, mehrfacher Olympia-Teilnehmer, der Top-Schütze. Das Team dahinter befindet sich auf einem Niveau, auf dem sich auch die Dießener bewegen können. „Das ist eines von den Matches, die für uns wichtig sind“, sagt Johannes Ulbrich mit Blick auf den Klassenerhalt. Ein wichtiges Duell im wichtigen Heimkampf – die Saison beginnt für die FSG wahrlich mit einem Knalleffekt.