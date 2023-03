„Bavarian Airhawks“ organisieren große Meisterschaft —und richten den Blick auf die Jugend

Von: Paul Hopp

Präzisionssportart „Discgolf“: Nicht zuletzt auf eine gute Hand-Augen-Koordination kommt es an, soll der Putt-Versuch erfolgreich sein. Das zeigt Benedikt Heiß bei der „Geburtstags-Challenge“ der „Bavarian Airhawks“ 2022 auf dem Parcours am Gögerl. Spieler aus Deutschland und Österreich waren gekommen. © Gronau

Die Discgolfer der „Bavarian Airhawks“ haben heuer einiges vor. Auf dem Programm steht eine Landesmeisterschaft, eine Turnierpremiere in Peißenberg und noch mehr.

Weilheim – Wer am Weilheimer Gögerl derzeit spazieren geht und genau hinsieht, der bemerkt, dass etwas Prägnantes fehlt. Die Zielkörbe der Discgolfer sind verschwunden, die „Bavarian Airhawks“ haben sie abgebaut. Nun ist das kein Grund zur Sorge um den Verein – im Gegenteil.

Es zeigt, dass die Frisbee-Sportler sorgsam mit ihrem Parcours umgehen, der in einem naturschutzrechtlich sensiblen Gebiet liegt. Es soll verhindert werden, dass das Gelände nicht über Gebühr beansprucht werden soll, daher gibt’s „eine wohlverdiente Winterpause“, wie die „Airhawks“ auf ihrer Homepage mitteilen. Die Mitglieder selbst sind derweil fleißig in Aktion, denn heuer richten sie gleich drei Turniere aus.

Bavarian Airhawks richten bayerische Meisterschaft aus

Höhepunkt sind dabei ganz klar die bayerischen Meisterschaften, die am 29./30. Juli in der Kreisstadt über die Bühne gehen sollen. Im vergangenen Jahr gab es erstmals überhaupt eine Landesmeisterschaft. Bei der Premiere in Gößweinstein waren die „Airhawks“ durchaus erfolgreich: In der Open-Klasse holte Maximilian Lorenz Bronze, Stefan Kessler schaffte es als Neunter in die Top-Ten.

Auf heimischem Parcours wollen die „Airhawks“ ebenfalls vorn mitmischen. Dafür „werden wir sowas von trainieren“, sagt der 1. Vorsitzende, Alexander Hickisch, mit einem Schmunzeln. Dass die Weilheimer es – seit 2022 mit neuem Vorstandsteam – organisatorisch drauf haben, haben sie im vergangenen Jahr bei zwei größeren Events am Gögerl („Revival-Turnier“ und „Geburtstags-Challenge“) bewiesen. Für die bayerischen Titelkämpfe haben sich auch Vereine aus München und Bad Wörishofen beworben – den Zuschlag erhielten die „Airhawks“.

Im Herbst, am 23./24. September, geht am Gögerl ein weiterer überregionaler Wettbewerb über die Bühne. Die „Gögerl Open“ sind ein sogenanntes C-Turnier mit 72 Startplätzen. Auch die „Geburtstags-Challenge“ im vergangenen Jahr fiel darunter – es kamen Discgolfer aus ganz Deutschland und Österreich.

Bavarian Airhawks suchen weiteres Gelände für Ausweich-Parcours

Zum Start in die Saison gibt es Anfang April eine echte Premiere: die „1. Tiefstollen Open“. Die „Airhawks“ richten dabei auf dem Parcours in Peißenberg erstmals einen Wettbewerb aus. Die „Südstaaten-Tour“ am Samstag, 1. April, ist „zum Reinschnuppern“, wie Hickisch sagt. Dort können auch Spieler ohne Vereinszugehörigkeit teilnehmen.

Am Sonntag, 2. April, steigt ein C-Turnier. Der Parcours in Peißenberg umfasst neun Bahnen, ist daher für offizielle Turniere eigentlich nicht geeignet. Für das Wochenende 1./2. April „bauen wir mobile Körbe auf“, sagt Hickisch. So entstehen letztlich 18 Bahnen. Für alle Turniere läuft die Suche nach Sponsoren, Unterstützer sind jederzeit willkommen.

Infos und Anmeldung Weitere Informationen zu den Weilheimer Discgolfern gibt es online unter www.bavarianairhawks.de. Im Winter trainieren die Mitglieder sonntags (13 bis 15 Uhr) in der Turnhalle der Ammerschule. Die Möglichkeit zur Anmeldung für Turniere, auch das in Peißenberg, findet sich auf der Plattform www.turniere.discgolf.de sowie auf der „Airhawks“-Website.

Die Mitgliederzahl bei den „Airhawks“ stieg zuletzt kontinuierlich an, auf mittlerweile 67. Der Klub ist „fleißig an Planungen in Richtung Jugendtraining“, sagt Hickisch. Drei „Airhawks“ haben sich zu einem Lehrgang angemeldet, an dessen Ende der Übungsleiterschein steht.

Darüber hinaus gibt es den Willen, dem Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) beizutreten. Die Möglichkeit dazu besteht nun. „Wir wollen das aber ungern allein im Vorstand entscheiden“, betont Hickisch. Innerhalb des Vereins wolle man vorab mit den Mitgliedern Pro und Contra diskutieren. Hickisch zufolge bietet der Beitritt diverse Vorteile. So eröffnen sich Möglichkeiten, finanzielle Förderungen zu bekommen. Als offiziell anerkannte Sportart „haben wir dann auch ein gewisses Standing“, sagt der „Airhawks“-Vorsitzende.

Was ihren Parcours am Gögerl, seinerzeit in den 1980er Jahren der erste in dieser Art in Deutschland, betrifft, so wissen die „Airhawks“ ganz genau um die Besonderheiten in Sachen „Naturschutz“. In dem Gebiet „sind wir nur geduldet“, sagt Hickisch. Aufgrund seiner Herausforderungen ist der Kurs bei Spielern aus Nah und Fern beliebt und entsprechend frequentiert. Der Verein sucht daher einen Alternativparcours, „um die Spitzen abzufedern“, so Hickisch. Eine zweite 18-Bahnen-Anlage in unmittelbarer Nähe Weilheims – „das wäre cool“, sagt Hickisch.

