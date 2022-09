Die zweite Frisbee-Karriere des Henning von Bandemer

Von: Paul Hopp

Die besten drei der Vereinsmeisterschaft: (v.l.) Christian Oswald (3. Platz), Henning von Bandemer (1. Platz) und Günter Tanner (2. Platz) setzten sich im 23 Athleten umfassenden Feld durch. © Bavarian Airhawks

Training zahlt sich aus - das beweist Henning von Bandemer. Der Spieler der „Bavarian Airhawks“ feiert derzeit Erfolge im Discgolf, kommt aber aus der Ultimate-Szene.

Weilheim – Es ist jetzt nicht so, dass Discgolfer Henning von Bandemer groß auf den Putz haut, wenn er über seine Ergebnisse spricht. Doch für das, was er auf der zweiten Runde der „Albuch Classic“ in Söhnstetten abgezogen hatte, fiel ihm letztlich nur noch das Wort „magisch“ ein. Auf dem 18-Bahnen-Kurs im Landkreis Heidenheim, den die Veranstalter fürs Turnier noch ein wenig schwerer gemacht hatten, blieb der Spieler der „Bavarian Airhawks“ neun Würfe unter Par. Ein Resultat, das im gesamten Turnier nur drei andere Spieler knapp unterboten, und zwar die besten drei der Open-Klasse.

„Es ist unfassbar gut gelaufen. Ohne großes Nachdenken sind auch die schwierigen Würfe gelungen“, berichtete von Bandemer. Die Runde war schließlich ausschlaggebend dafür, dass der „Airhawk“ die Klasse „Master 50“ souverän für sich entschied. Nach drei Runden lag er mit acht unter Par deutlich vor dem Zweitplatzierten (fünf über Par).

Klassensieg für von Bandemer in Söhnstetten

Mit dem Klassensieg in Söhnstetten demonstrierte der 53-jährige Starnberger, dass er die Vereinsmeisterschaft der „Bavarian Airhawks“ einige Wochen davor nicht durch bloßen Zufall gewonnen hatte. Bei den internen Titelkämpfen hatte er – obgleich am Ende Sieger – allerdings nicht das abrufen können, was er eigentlich drauf hat. Von Bandemer siegte mit drei unter Par. „Das ist nichts, auf das ich stolz wäre. Bei mir ist es an diesem Tag weniger schlecht gelaufen als bei den anderen.“ Favoriten waren andere: „Wir haben so viele sehr gute Spieler im Verein“, sagt von Bandemer. Gleichwohl kam er an diesem Tag am besten mit den Verhältnissen auf dem Parcours am Gögerl zurecht. Und so einen Vereinstitel „nimmt man schon mit“, sagt der freiberuflich arbeitende Web-Developer mit einem Schmunzeln.

Die Spieler der Open-Klasse taten sich bei der Vereinsmeisterschaft überhaupt allesamt schwer. Ganz vorn landeten schließlich die Routiniers. Hinter von Bandemer belegten „Airhawks“-Urgestein Günter Tanner und Christian Oswald die Ränge zwei und drei. Beide hatten nach zwei 18er-Runden 108 Würfe auf dem Konto, was genau Par (im Jargon „even“) bedeutete. Auch wenn die Ergebnisse nicht überragend waren, so „hatten wir alle enorm viel Spaß auf den Runden“, so die „Airhawks“.

Der finale Schritt auf Bahn eins: Das Foto zeigt „Airhawks“-Spieler Michael Gschmeissner beim Putten. © Bavarian Airhawks

Am 24./25. September ist der Weilheimer Klub Gastgeber eines großen Turniers. Anlass der „Geburtstags-Challenge“ ist das 40-jährige Bestehen des Discgolf-Parcours am Gögerl. 72 Startplätze gibt es, angemeldet haben sich zahlreiche Top-Spieler aus Deutschland.

Mit am Start wird freilich auch Henninng von Bandemer sein. Der Starnberger ist schon lange Mitglied der „Bavarian Airhawks“, hat früher, bis 2008, aber vornehmlich die Disziplin „Ultimate“ betrieben. Dabei handelt es sich um ein Mannschaftsspiel, bei dem es darum geht, eine Scheibe in einer „Endzone“ zu platzieren. Im vergangenen Sommer nun absolvierte von Bandemer mit zwei früheren „Ultimate“-Kollegen und einem „Airhawks“-Discgolfer eine Runde in Weilheim. „Das hat mich so reingezogen“, berichtet der Starnberger – und fügt lachend hinzu: „Ich habe mich total reingesteigert.“

Henning von Bandemer holt Weilheimer Vereinstitel

Sitzt er zu Hause auf dem Sofa, dann blicke er auf „drei Regale mit 150 Scheiben“. Mit ziemlicher Sicherheit ist von Bandemer derjenige, der am Gögerl in den zurückliegenden 365 Tagen die meisten Runden absolviert hat. Rein statistisch gesehen „komme ich auf mehr als eine Runde pro Tag“. Das Training hat freilich Wirkung gezeigt, von Bandemer kann derzeit konstant „ordentliche Leistungen“, wie er sagt, abrufen. Die Praxiserfahrung, die er sich in Weilheim holt, „hilft mir auf anderen Kursen“. Denn der Parcours in der Kreisstadt – seinerzeit in seiner festen Ausgestaltung der erste in Deutschland – ist aufgrund seiner langen Bahnen ein gutes Übungsfeld. Von anderen Discgolfern hört von Bandemer immer wieder: „In Weilheim lernt man weit werfen.“

Um den sportlichen Ehrgeiz innerhalb des Klubs weiter zu erhöhen, wurde im Zuge der Vereinsmeisterschaft bei den „Bavarian Airhawks“ ein Ranglistensystem eingeführt. Dabei können sich die Mitglieder gegenseitig „Bag Tags“ abluchsen und sich so in einer Tabelle verbessern. Als Vereinsmeister war von Bandemer als erste Nummer eins gesetzt. Bis dato „habe ich die Position zweimal verteidigen können“. Die Duelle bieten eine gute Gelegenheit, auch im Training Turnieratmosphäre herzustellen. „Das macht schon einen Unterschied“, sagt von Bandemer. Er selbst hat aufs Discgolf einen ganz besonderen Blick: „Es hat etwas Ästhetisches, wenn eine Scheibe schön fliegt.“

Neue Körbe auf dem Parcours am Gögerl

Bei der „Geburtstags-Challenge“ werfen die Teilnehmer ihre Scheiben auf den 18 Bahnen im Übrigen auf brandneue Körbe. Die haben die „Airhawks“-Mitglieder vor einigen Wochen installiert. Für den Laien mögen sie sich nicht von den bisherigen unterscheiden, für die Spieler bedeuten sie einen Riesenunterschied: „Sie fangen die Scheibe besser und sind anders geformt“, sagt von Bandemer. Dieses Modell wird auf vielen großen internationalen Turnieren genutzt.

Zwei der neuen Discgolf-Körbe wurden von der Stadt Weilheim spendiert. Die „Bavarian Airhawks“ sind dafür dankbar. „Ein sehr gutes Zeichen. Wir freuen uns über solche Signale“, sagt von Bandemer. Derlei zeige, dass die Stadtverwaltung diesem Sport, der in Weilheim ja in durchaus naturschutzrechtlich relevantem Gebiet stattfindet, gegenüber positiv aufgeschlossen ist.