„Ein Statement“ fürs Discgolf: Bayerische Meisterschaft in Weilheim bot viel Spannung

Von: Paul Hopp

Teilen

Discgolfer Andy Kölbl beim Abwurf auf der Bahn eins bei der bayerischen Meisterschaft 2023 in Weilheim. © Roland Halmel

Die „Bavarian Airhawks“ waren Ausrichter der bayerischen Meisterschaft im Discgolf. Das Turnier machte beste Werbung für den Sport — um den Open-Titel gab‘s ein Stechen.

Weilheim – Mit einer flüssigen und zugleich kraftvollen Bewegung hat Robin Griesheimer von den „Bavarian Airhawks“ die bunte Plastikscheibe auf der Bahn vier auf die Reise geschickt. Sie fliegt in einem feinen Bogen an mit Laub voll behängten Ästen vorbei und macht dann einen Knick nach links. Dahin, wo – dem freien Blick verborgen – der Metallkorb, das Ziel, stehen soll.

„Schöner Wurf“, erklingt es im Rücken Griesheimers. Das Lob kommt nicht etwa von einem Zuschauer, sondern von einem der größten Titel-Konkurrenten in der Open-Klasse, in diesem Fall Stephan Stölzle von der „Discgolf Guerilla“ aus Schwabmünchen.

Viel Spannung bei bayerischer Meisterschaft in Weilheim

Es ist schon erstaunlich – zumal wenn man andere Sportarten wie Fußball und Eishockey als Vergleich heranzieht: Bei allem sportlichem Ehrgeiz herrscht unter den Discgolfern im Wettkampf eine lockere, freundschaftliche Atmosphäre, selbst wenn es, wie jüngst am Weilheimer Gögerl, um die bayerischen Meistertitel geht. Die „Bavarian Airhawks“ fungierten als Ausrichter dieses Wettbewerbs, der 2022 in Gößweinstein Premiere feierte.

Der Putt sollte sitzen: Das Foto zeigt „Airhawks“-Spieler Henning von Bandemer auf der Bahn vier. In der M40 wurde der Starnberger Dritter. © Roland Halmel

Anhand der Reaktionen, die so im Internet kursieren, lässt sich sagen: Die Aufgabe hat der Weilheimer Klub bestens gemeistert. „Klar war es viel Aufwand“, sagt Vorsitzender Alexander Hickisch, der als Turnierdirektor fungierte. Aber angesichts der positiven Rückmeldungen „weiß man, wofür man es gemacht hat“. Die Austragung der Titelkämpfe war den „Airhawks“ ein echtes Anliegen: „Es ist ein Statement für uns als Klub und für die Sportart“, so Hickisch.

Spendensumme von 1500 Euro für Weilheimer „Tafel“

Seitens der Stadt werden die Discgolfer wahrgenommen; zur Eröffnung der zweitägigen Wettkämpfe kam der dritte Bürgermeister, Alfred Honisch. Eingebürgert hat sich, dass die „Airhawks“ bei ihren Turnieren auch das Soziale im Blick haben: Im aufgestellten „Spendenglas“ zugunsten der „Tafel“ kamen 1500 Euro zusammen. Apropos Geld: Dank zahlreicher Sponsoren bekamen die Besten jeder Klasse auch noch einen Betrag sowie Sachpreise überreicht; kleine Pokale gab’s obendrein.

Leute, da wird überall geworfen: Turnierdirektor Alexander Hickisch (links) erläutert einigen Zuschauern das Bahnen-Layout. © Roland Halmel

Sportlich boten die Wettkämpfe bei herausfordernden Wind-Bedingungen einiges. Nach drei Runden über 18 Bahnen war in den Klassen mit mehr als acht Startern ein Finale der besten vier auf neun Bahnen angesetzt. Hochspannend ging es in der Open-Klasse zu: Dort kämpften die beiden „Airhawks“-Mitglieder Robin Griesheimer (Schwabsoien) und Dennis Schüler (Oberhausen) zusammen mit Julius Maier (Discgolf München) und Stephan Stölzle (Discgolf Guerilla) um die Podestplätze. Das Quartett hatte davor schon die dritte Runde zusammen absolviert.

Stephan Stölzle verteidigt seinen Open-Titel

Mit drei Birdies schaffte es Stölzle tatsächlich noch, zu Schüler aufzuschließen – beide kamen insgesamt auf 188 Würfe. Maier (190) und Griesheimer (197) hatten das Nachsehen. Somit gab es ein Stechen um den Sieg, dort hatte der Gast aus Schwaben das glücklichere Händchen. Stölzle schaffte damit eine Titelverteidigung: Schon im vergangenen Jahr hatte er den bayerischen Titel in der Top-Spielklasse geholt – damals übrigens auch im Stechen.

Schüler war angetreten „mit der Ambition zu gewinnen“, wie er vor dem Start der dritten Runde sagte. Der 29-Jährige haderte allerdings etwas mit seiner Leistung. „Es läuft nicht so gut, wie ich es gerne hätte.“ Gleichwohl waren seine Ergebnisse auf dem 55-Paar-Kurs mit den Resultaten 52, 54, 57 in den regulären Runden beachtlich.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Sportsoldat Griesheimer, der in Altenstadt stationiert ist und als Fallschirmspringer an Weltcups im Zielspringen teilnimmt, sieht Discgolfen als „schönen Ausgleich“. Seit etwa eineinhalb Jahren betreibt er die Disziplin, trainiert sehr oft am Gögerl. In der zweiten Runde gelang ihm ein Ergebnis von vier unter Par. „Für mich ist das sehr gut“, sagte der 26-Jährige. Bis dato hatte er das auf dem Weilheimer Parcours erst zweimal geschafft. Mit einer 167 (55/51/61) zog er ins Finale ein.

Vize-Meister in der Open-Klasse: „Airhawks“-Spieler Dennis Schüler aus Oberhausen. © Instagram/Airhawks

Christian Oswald schafft bestes Ergebnis der Veranstaltung

Das beste Ergebnis der gesamten Veranstaltung schaffte ein Lokalmatador, der in der M40-Klasse antrat: „Airhawks“-Spieler Christian Oswald hatte nach drei Runden lediglich 149 Würfe (52/48/49) zu Buche stehen. „Das war schon beeindruckend“, sagte Klub-Vorsitzender Hickisch. Im Finale ließ sich Oswald die Führung nicht mehr nehmen, mit insgesamt 179 siegte er klar vor Andreas Kölbl (186) und „Airhawks“-Akteur Henning von Bandemer (194). Der drittplatzierte Lokalmatador hatte im Finale mit einer 27 das beste Ergebnis erzielt.

Drei Titel für die „Bavarian Airhawks“

Auch in anderen Klassen mischten die Gastgeber vorn mit. So gewann Ann-Kathrin Blum mit einem Ergebnis von 185 (58/65/62) die Open-Klasse der Frauen. Katrin Ellmaier (65/77/64) landete auf dem dritten Platz. Ein eigenes Finale gab es in dieser Gruppe nicht, da weniger als acht Spielerinnen angetreten waren. Gleiches galt für die F40-Klasse; in ihr holte sich „Airhawks“-Spielerin Gabriele Ilg (70/67/75) mit deutlichem Vorsprung auf die drei anderen Konkurrentinnen den Sieg.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Im Feld der M50-Routiniers lieferte Lokalmatador Günter Tanner eine gute Leistung ab und holte sich mit 181 Würfen (59/56/66) den Silberplatz. Auf der dritten Runde wurde es nochmals spannend, da Markus Jeschek von der „Discgolf Guerilla“ mit einer 60er-Runde ordentlich Druck machte. Am Ende hatte Tanner einen Wurf Vorsprung. Das Maß der Dinge in der M50-Klasse war Sieger Werner Riebesel (168).