Riesengroßer Run auf Frisbee-Turniere der „Bavarian Airhawks“

Von: Paul Hopp

Teilen

Das neue Vorstandsteam der „Bavarian Airhawks“: (v.l.) Michael Gschmeissner (Kassier), Alexander Hickisch (1. Vorsitzender, Richard Schönl (2. Vorsitzender) und Johannes Ferchl (Beisitzer) sind seit einigen Wochen im Amt. Gegründet wurde der Discgolf-Verein im Jahr 1980 (damals als ESV-Sparte), den Parcours am Weilheimer Gögerl gibt es – in Anfängen – schon seit 1982. © Bavarian Airhawks

Der Discgolf-Verein „Bavarian Airhawks“ legt wieder richtig los: Zum „Revival“ richtet der Klub am Gögerl zwei Turniere aus. Der Run auf die Startplätze war gewaltig.

Weilheim – Wer beim „Revival“-Turnier der „Bavarian Airhawks“ dabei sein wollte, der musste pfeilschnell sein. Schon wenige Minuten nach dem Start der Online-Anmeldung war ein Großteil der 90 Startplätze gebucht. Und auch die 75 Startslots für die „Südstaatentour“ waren schnell vergeben. Somit ist alles gerichtet für ein feines Turnierwochenende, das der Weilheimer Frisbee-Klub am Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, auf seinem Parcours am Gögerl ausrichtet.

In den vergangenen Jahren war es, auch bedingt durch Corona, etwas ruhiger um den Klub geworden, der 1980 – auf Betreiben von Hartmut Wahrmann – als Sparte des Weilheimer Eisenbahner-Sportvereins (ESV) gegründet worden war. Ab Mitte der 1980er Jahre erlebten die Frisbee-Golfer aus der Kreisstadt eine Hochphase, unter anderem holte Wahrmann zwei WM-Titel. Seit 1998 gibt es die „Bavarian Airhawks“ als eigenständigen Verein. Den Vorsitz übernahm seinerzeit Günter Tanner.

Zwei Discgolf-Turniere am Weilheimer Gögerl

Bei der jüngsten Jahresversammlung stellte sich Tanner, seit 1982 im Verein, nicht mehr zur Wiederwahl. Und ein weiteres Urgestein, Günter Urban (zuletzt Kassier), trat nicht mehr an. An beide richtete die neue „Airhawks“-Führung einen „riesengroßen Dank für ihr Engagement“. Den Vorstand bilden nun Alexander Hickisch (1. Vorsitzender), Richard Schönl (2. Vorsitzender), Michael Gschmeissner (Kassier) und Johannes Ferchl (Beisitzer).

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die „Airhawks“ erfuhren im vergangenen Jahr wieder einen deutlichen Mitgliederzuwachs – binnen weniger Monate stieg die Zahl von zehn auf derzeit 35. Ein Großteil der neuen Mitglieder habe sich „erst letztes Jahr am Gögerl kennen gelernt und beschlossen, dem Verein beizutreten“, berichtet Hickisch.

Darum geht’s: Beim Discgolf bzw. Frisbee-Golf (Archivfoto) muss die Scheibe über eine Bahn mit möglichst wenig Versuchen in einem Korb versenkt werden. © Imago Images

Die „Airhawks“ verfügen über zwei Kurse: einen 18-Körbe-Parcours am Gögerl in Weilheim (bei der Eröffnung 1984 der erste überhaupt in Deutschland) und einen 9-Körbe-Parcours an der Bergehalde in Peißenberg. Der Kurs am Gögerl war in den vergangenen Wochen nicht zuletzt aus Naturschutzgründen gesperrt. Das neue Vorstandsteam sei mit den zuständigen Behörden „im stetigen Austausch, um für alle Parteien eine möglichst gute Lösung zu schaffen“, so Hickisch.

Auch das ist interessant: Beim Gögerltraillauf in Weilheim lief die schnellste Frau absichtlich ohne Uhr. Der TSV Bernbeuren und der TSV Weilheim waren die erfolgreichsten Vereine beim Ski-Kreiscup-Finale. Der Schongauer Leichtathletik-Nachwuchs holte in München mehrere Spitzenplätze.

Die „Airhawks“-Mitglieder treffen sich in der Regel wöchentlich am Sonntag (13 bis 15 Uhr) zum Training: bei gutem Wetter am Gögerl, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle der Ammerschule. Interessierte sind zum Schnuppertraining willkommen. Vereinsausflüge zum Discgolfen und gemeinsame Fahrten auf Turniere stehen ebenfalls auf dem Programm der Mitglieder.

Infos zu den Airhawks Informationen zum Weilheimer Discgolf-Verein gibt es online unter www.bavarianairhawks.de sowie auf Instagram unter bavarian_airhawks.

Am kommenden Wochenende steigen die „Airhawks“ auch wieder als Turnierveranstalter ein. Früher fanden am Gögerl regelmäßig größere Wettbewerbe statt. 2009 zum Beispiel wurden in Weilheim die deutschen Meister ermittelt. Am Samstag und Sonntag treten nun Spieler aus Deutschland und Österreich an, um sich bei zwei Turnieren zu messen. Im Bereich der Bahnen werden Wanderwege und Bänke abgesperrt, die „Airhawks“ bitten in diesem Zusammenhang die Spaziergänger um Verständnis. Turnierbeginn an beiden Tagen ist um 8.45 Uhr. Die Siegerehrungen sind jeweils für 17.30 Uhr vorgesehen. Zuschauer sind jederzeit willkommen. Die „Basis-Station“ der Turniere ist am Gögerl-Sportplatz eingerichtet. Es ist auch eine Spendenaktion für die Ukraine geplant.

Die „Airhawks“-Sportler selbst haben sportlich eine gute Generalprobe abgeliefert. Am vergangenen Wochenende holten sie beim „3. Windrad-Open“ in München-Fröttmaning in verschiedenen Altersklassen insgesamt drei Podestplätze.