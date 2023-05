Dominik Bittner: Der Familie wegen zum Deutschen Meister

Peißenberger wechselt Wolfsburg nach München

Von Roland Halmel schließen

In der kommenden Saison spielt Dominik Bittner für Red Bull München. Der Wechsel des Peißenbergers zum frischgebackenen deutschen Eishockey-Meister hat aber nicht nur sportliche Gründe.

Peißenberg – Die Halbfinalserie in der DEL zwischen Red Bull München und den Wolfsburg Grizzlys ging über die volle Distanz von sieben Spielen. Die Münchner gewannen die Serie schlussendlich mit 4:3 und sorgten damit für das Saisonende bei den Wolfsburgern. Dominik Bittner, der Peißenberger im Trikot der Grizzlys, bestritt dabei seine letzten Partien für die Niedersachsen.

Seit seinem 15. Lebensjahr befindet sich Bittner auf Eishockey-Wanderschaft

Kurz nachdem die Münchner die Meisterschaft im Finale gegen Ingolstadt für sich entschieden hatten, verkündete der 30-Jährige seinen Wechsel zum neuen Titelträger. „Ich wollte wieder näher an der Heimat sein, schließlich habe ich die Hälfte meines Lebens auf Wanderschaft verbracht,“ begründete Bittner, der bereits mit 15 Jahren nach seiner Nachwuchszeit in Peißenberg und Bad Tölz zu den Jungadlern Mannheim wechselte, seine Entscheidung, nach München zu gehen.

In Wolfsburg reifte Bittner zum Nationalspieler

In Mannheim sammelte der Verteidiger dann auch erste DEL-Erfahrungen, ehe er über Schwenningen nach Wolfsburg kam, für das er vier Jahre aufs Eis ging. „Das war eine schöne und erfolgreiche Zeit mit einer Vizemeisterschaft und zweimal Halbfinale, wo wir immer am späteren Meister München gescheitert sind“, bilanziert Bittner, der inzwischen 484 DEL-Spiele absolviert hat und der bei den Grizzlys zum Nationalspieler reifte. Während dieser Zeit durfte er für das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften 2021 (Platz vier) und 2022 (Platz sieben) sowie sowie den Olympischen Spielen 2022 in Peking (Platz zehn) mitspielen. „Ich werde in München wohnen und habe dadurch die Möglichkeit, wieder öfter bei Geburtstagen oder Weihnachten bei der Familie zu sein“, sagt Bittner, der kurz nach den Play-offs Vater wurde. „Auch meine Tochter hat eine Rolle gespielt. Ihre Großeltern haben so die Gelegenheit, sie aufwachsen zu sehen“, berichtet der frischgebackene Vater, der in den nächsten Wochen ebenfalls viel Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen kann.

Bittner enttäuscht über Nicht-Nominierung für die Weltmeisterschaft

Das war so aber gar nicht geplant. Bittner trat unmittelbar nach dem Saison-Aus der Grizzlys die Fahrt zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft an, die bereits in der Vorbereitung auf die derzeit laufende Weltmeisterschaft im finnischen Tampere und im lettischen Riga steckte. Nach dem letzten Testspiel gegen die USA bekam Bittner jedoch die unerfreuliche Mitteilung, dass er nicht zum 25-Mann-Kader von Nationalcoach Harold Kreis gehört, der zur WM fährt. „Ich bin natürlich sehr enttäuscht, auch weil ich meine Leistungen als sehr gut empfunden habe. Gegen die USA habe ich bei keinem Gegentor auf dem Eis gestanden, und ich habe ziemlich solide gespielt“, so Bittner. Rein sportlich könne er sich nichts vorwerfen. „Trotzdem werde ich die WM jetzt natürlich verfolgen und ich wünsche den Jungs natürlich viel Erfolg“, sagt Bittner, der sich damit trösten kann, jetzt viel Zeit mit Frau und Tochter verbringen zu können.

Für das deutsche Team läuft es bei der Weltmeisterschaft noch nicht nach Wunsch, Trotz ansprechender Leistungen musste es sich sowohl gegen Schweden (0:1) als auch gegen Finnland (3:4) und die USA (2:3) geschlagen geben. Will die DEB-Auswahl das Viertelfinale erreichen, muss es in den noch folgenden Partien gegen Dänemark (Donnerstag, 18. Mai), Österreich (Freitag, 19. Mai), Ungarn (Sonntag, 21. Mai) und Frankreich (Dienstag, 23. Mai) noch ausgiebig Punkte einfahren.