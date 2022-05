Max Nagl lässt zum Saisonstart der MX-Masters die Muskeln spielen

Von: Paul Hopp

Souverän auf schwierigem Kurs: Max Nagl holte sich mit dem Optimum von 75 Punkten den Tagessieg beim MX-Masters-Auftakt, der in Dreetz stattfand. © ADAC Motorsport

Das war ein klares Zeichen an die Konkurrenz: Beim Start der ADAC-MX-Masters in Dreetz hat Max Nagl gezeigt, dass er es noch kann - auch auf einer für ihn neuen Strecke.

Dreetz – Es ist kaum zu glauben, aber auch ein Max Nagl – obschon so lange als Profi im Geschäft – erlebt in Sachen „Motocross“ hin und wieder noch etwas Neues. Der Auftakt der ADAC-MX-Masters bedeutete für den 34-jährigen Routinier aus Weilheim eine echte Premiere. Auf der Strecke in Dreetz (Brandenburg) „bin ich zuvor noch nie gefahren“, gab er zu Protokoll.

„Und ich muss sagen, dass es die anstrengendste Strecke des gesamten ADAC-MX-Masters-Kalenders ist. Man muss in dem sehr tiefen Boden immer mit Druck fahren, damit das Motorrad stabil liegt.“ Seine „Husqvarna“ hatte Nagl jedenfalls bestens im Griff. Wie sonst hätte der Teamweltmeister von 2012 die Konkurrenz derart beherrschen können, wie er es am Wochenende eben tat? Mit dem Maximum von 75 Punkten gewann Nagl die Tageswertung in der MX-Klasse.

Max Nagl gewinnt Tageswertung mit Punkte-Maximum

Der Auftritt war auch ein Zeichen an die Konkurrenz, dass Nagl gewillt und auch fähig ist, 14 Jahre nach seinem letzten Gesamtsieg nochmals die prestigeträchtige Serie zu gewinnen. Nach seinem Erfolg 2008 war er vornehmlich damit beschäftigt, in der MX-Weltmeisterschaft um Punkte zu kämpfen. Bis 2017 landete er in der höchsten Liga fast immer am Ende des Jahres in den Top Ten. 2009 wurde er Vize-Weltmeister, 2016 Dritter. Seit Nagl nicht mehr in der WM startet, ist er bei den MX-Masters verstärkt im Einsatz. Im vergangenen Jahr war er drauf und dran, den Gesamtsieg zu holen, ehe ihn eine Verletzung stoppte – am Ende wurde er Dritter.

Der Start in Dreetz war für Nagl auch eine Art Comeback. „Ich bin über sieben Monate keine Rennen gefahren und freue mich, hier gleich gewonnen zu haben“, sagte der Fahrer vom „Krettek-Haas-Racing-Team“. „Meine guten Starts waren eine gute Basis für die drei Laufsiege. Ehrlich gesagt, bin ich über die Maximalpunktzahl selbst etwas überrascht.“

Die MX-Masters finden mittlerweile in einem speziellen Format statt. Pro Veranstaltung gibt es nun drei Wertungsläufe (statt wie früher zwei), wobei das erste Rennen bereits am Trainingstag stattfindet. Nagl – im Qualifying Fünfter – gewann den ersten Lauf mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Niederländer Lars van Berkel. Den „holeshot“ (als Erster in die erste Kurve) hatte sich der Spanier Jorge Zaragoza geholt, doch schon bald zog der Routinier vorbei. Ab der vierten Runde hatte er die Führung inne und ließ nichts mehr anbrennen.

Tags darauf, im zweiten Lauf, fuhr Nagl einen überlegenen Start-Ziel-Sieg ein. Nach gewonnenem „holeshot“ setzte er sich immer weiter von den anderen Piloten ab und siegte mit 27 Sekunden Abstand auf Adam Sterry. Der britische KTM-Fahrer luchste dem Weilheimer im dritten Rennen den „holeshot“ ab. In der Folge lieferten sich beide über mehrere Runden ein Duell um die Spitze. Das entschied am Ende Nagl für sich. „Ich war überrascht, dass Adam Sterry beim Start noch innen durchgeflutscht ist, so konnte ich mir aber ein paar gute Spuren von ihm abgucken. Der Kampf mit ihm hat Spaß gemacht und war sehr fair“, so Nagl in einer ADAC-Mitteilung. Ein Fahrfehler ließ Sterry danach bis auf den fünften Platz zurückfallen. Nagl fuhr mit elf Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Jordi Tixier ins Ziel.

Youngster Valentin Kees einmal in den Punkten

Ebenfalls in Dreetz am Start war Nachwuchsfahrer Valentin Kees, der im „Youngster Cup“ mitmischte. Der 17-Jährige vom „KTM Kosak Racing“-Team erlebte eigenem Bekunden nach ein „sehr hartes Wochenende“. Das Qualifying beendete Kees in seiner Gruppe als Zehnter. Im ersten Wertungslauf belegte der Schwabniederhofener den 19. Platz unter 40 Piloten und sammelte damit zwei Zähler für die Gesamtwertung.

In den beiden anderen Wertungsrennen kam Kees zwar ins Ziel, verfehlte aber die Punkteränge (22./28.). Die Tageswertung gewann der Spanier Guillem Farres, der wie Nagl das Punktemaximum holte, vor dem Südafrikaner Camden McLellan und dem Deutschen Maximilian Spies (Ortrand/Brandenburg).