TC Weilheim: Damen 60 und Herren in Winterrunde mit makelloser Bilanz

Von: Paul Hopp

Teilen

Spielten eine erfolgreiche Winter-Saison in der Bezirksliga: die Weilheimer Damen 60 mit (v.li.) Christine Reiser, Evi Steinmetz, Sabine Diesel-Kemper, Monika Obermeier, Angela Kraus, Karin Bauer-Schick und Christiane Rill. © TC Weilheim

Für den TC Weilheim verlief die Hallen-Saison durchaus erfolgreich. Die Damen 60 und die Herren schlossen ihre Runde gar mit makelloser Bilanz ab.

Weilheim – Nicht in geballter Form, aber doch mit einigen Mannschaften beteiligte sich der TC Weilheim an der „Winterrunde“ des bayerischen Tennis-Verbandes. Analog zur gewohnten Sommer-Saison werden dabei in verschiedenen Ligen Teamduelle ausgetragen. Gleich in drei Spielklassen haben die Weilheimer in der Winterrunde den Meistertitel geholt.

Die Damen 60 holten sich in souveräner Manier in der Bezirksliga den ersten Platz. Mit 12:0 Punkten lagen sie am Ende deutlich vor den nächsten Verfolgern, dem TSV Forstenried (9:3) und dem TSV Schäftlarn (8:4). In sechs Partien gaben die Weilheimerinnen nur drei Match-Punkte ab. Die guten Auftritte in der Halle „lassen hoffen, dass das neuformierte Team auch in der Sommersaison eine gute Rolle spielen kann“, so der TC in einer Mitteilung.

Dreimal Platz eins für TC Weilheim in der Winterrunde

Im Freien treten die Weilheimer Damen 60 in der Bayernliga Süd an. Saisonstart ist am 14. Mai mit dem Auswärtsspiel gegen den TSV Rohrbach. Für Weilheim spielten in der Winterrunde: Mannschaftsführerin Christine Reiser (7:0 Siege), Sabine Diesel-Kemper (5:1), Christiane Rill (10:0), Ruth Schütz (10:0), Evi Steinmetz (4:0), Karin Bauer-Schick (5:2), Angela Kraus (2:0) und Monika Obermaier (1:1).

Ebenfalls eine makellose Bilanz hatten die Weilheimer Herren vorzuweisen. Das Team um Clubtrainer Jordan Wenninger trat in der Bezirksklasse 1 an und holte sich mit 12:0 Punkten vor dem Landkreisrivalen TC Penzberg (9:3) den Titel. Im direkten Duell mit dem Nachbarn setzten sich die Weilheimer mit 5:1 durch.

Auf Seiten der Kreisstädter kamen während der Saison folgende Spieler zum Einsatz: Sebastian Eichhorn (0:1), Tobias Stiglmair (2:1), Stefan Nonnenmann (1:2), Raphael Briegel (5:1), Korbinian Wacker (3:1), Joel Schleberger (2:0), Sebastian Goslich (2:0), Moritz Streitwieser (1:0), Johannes Wörle (1:1), Simon Büscher (2:0), Daniel Köglmayr (7:1), Christian Bettinger (3:1), David Hendel (3:0) und Jordan Wenninger (7:0).

In der Sommer-Saison werden die TC-Herren mit ihrer ersten Mannschaft in der Südliga 1 antreten. Gegner sind unter anderem der TC Penzberg, der TSV Otterfing, der TC Herrsching und der TSV Neubiberg-Ottobrunn. Saisonstart ist am 8. Mai. Aufgrund einer Strukturreform im Freistaat wurden die Spielklassen neu eingeteilt und umbenannt.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Ganz vorn in ihrer Spielklasse in der Winter-Runde landeten auch die Damen des TC Weilheim. Mit 9:1 Punkten schafften sie in der Bezirksklasse 2 die beste Bilanz. Die Saison war von mehreren Spielausfällen geprägt – so gewannen die Weilheimerinnen gegen Greifenberg, Söcking und den STC Oberland jeweils kampflos. Die Partie gegen den SV Ascholding entschied die Mannschaft mit 5:1 für sich, der Vergleich mit dem TC Mittenwald endete 3:3-unentschieden. Für Weilheim spielten: Nina Wiesmaier (3:1), Ramona Feierabend (2:0), Anna Helmenstein (5:0), Emily Lubitz (2:0), Clara Avenarius (0:2), Elena Sonn (2:0) und Charlotte Lubitz (1:1).