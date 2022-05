Moritz Hartmann lässt sich auch von schlechtem Wetter nicht bremsen

Von: Paul Hopp

Ließ sich auch von schlechtem Wetter nicht bremsen: Moritz Hartmann vom Post SV Weilheim gewann beim Duathlon in Hilpoltstein. © privat

Widrige Bedingungen herrschte bei der bayerischen Meisterschaft im Duathlon. Moritz Hartmann vom Post SV ließ sich davon nicht beirren. Der Youngster zog sein Ding durch.

Weilheim – Eines ist klar: Moritz Hartmann ist absolut kein Schönwettersportler. Der 15-Jährige vom Post SV Weilheim trotzte bei der bayerischen Duathlon-Meisterschaft widrigen äußeren Bedingungen und holte sich in der Altersklasse der „Jugend B“ den Titel.

Dauerregen und kühle sieben Grad Celsius begleiteten die Veranstaltung, die in Hilpoltstein über die Bühne ging. Der mittelfränkische Ort liegt unweit von Roth, dem Schauplatz der weltberühmten Triathlon-„Challenge“. Schwimmen mussten die Teilnehmer beim Duathlon nicht – Laufen, Radfahren und wieder Laufen standen bei den Meisterschaften auf dem Programm.

Moritz Hartmann gewinnt Bayern-Titel im Duathlon

Moritz Hartmann und seine Altersgenossen hatten insgesamt 13 Kilometer Distanz zu absolvieren. Der Post-SV-Athlet, seit Herbst 2021 im bayerischen Triathlon-Landeskader, übernahm schon auf der ersten Laufrunde über zwei Kilometer die Führung. Auf der zehn Kilometer langen Radstrecke baute der Youngster den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter aus und ließ auch auf dem abschließenden Laufkilometer nichts mehr anbrennen. Nach 29:41 Minuten überquerte er die Ziellinie.

Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Moritz Kaunz (FC Deining), betrug 1:16 Minutzen. 21 männliche und weibliche B-Jugendliche kamen in die Wertung. Schnellste Teilnehmerin war Alba Warter Rubio (TV Erlangen) mit der Zeit von 32:56 Minuten. Bei den B-Jugendlichen war die Rad-Übersetzung beschränkt: Maximal war eine Abrolllänge von 6,10 Metern pro Kurbelumdrehung erlaubt.

Die Meisterschaft war für Hartmann der Auftakt zu mehreren großen Triathlon-Wettkämpfen in ganz Deutschland. Als nächstes peilt das Kader-Mitglied, dessen Vater Jürgen ebenfalls beim Post SV aktiv ist, einen Start beim DTU-Jugendcup in Forst in der Lausitz (22. Mai) an. Danach geht es zur Jugend-DM nach Lübeck (19. Juni) sowie zum DTU-Jugendcup nach Jena (3. Juli).

Nur knapp eine Medaille verpasste Post-SV-Mitglied Dominic Wimmer. Der Dießener belegte in der Altersklasse M40 den vierten Platz. Von der Bronzemedaille war Wimmer nur 19 Sekunden entfernt. Die Erwachsenen hatten 8 Kilometer Laufen, 30 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer Laufen zu absolvieren. Wimmer schaffte die Distanz in 1:39:15 Stunden. Die bayerischen Meistertitel (Gesamtwertung) holten Sebastian Schrenker (1:29:53) vom TSV Wasserburg und Julia Stern (1:41:06) vom TuS Fürstenfeldbruck.