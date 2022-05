Dominik Bittner: Zum WM-Start gibt‘s gleich einen Kracher

Von: Roland Halmel

Teilen

In angespannter Erwartung: Dominik Bittner (hier im Trikot seines Vereins Wolfsburg) fiebert dem Beginn der Weltmeisterschaft entgegen. © imago images

Nix mit locker einspielen: Die Eishockey-WM beginnt für Dominik Bittner und das deutsche Team am Freitag mit einem Kracher gegen einen mehrfachen Weltmeister.

Peißenberg – Den ersten Teil der WM-Vorbereitung hatte Dominik Bittner verpasst, weil er mit seinen Wolfsburg Grizzlys noch in den DEL-Play-offs aktiv war. Danach bremste ihn eine Erkrankung aus. In der Zwischenzeit ist der Peißenberger Eishockey-Profi aber wieder fit und seit vergangener Woche auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt richtet sich Bittners Blick auf die Weltmeisterschaft in Finnland, die für das deutsche Team am Freitag beginnt.

Bittner trifft beim letzten Test vor der WM

Beim abschließenden Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Österreich erzielte der 29-Jährige sogar das letzte Tor beim 3:1-Sieg der DEB-Auswahl. „Das war aber ein Empty-Net-Treffer“, berichtete Bittner, der sich mit seinem Teamkollegen von der Nationalmannschaft am vergangenen Dienstag vom Flughafen in Stuttgart auf den Weg in die finnische Hauptstadt Helsinki machte.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

„Ich freue mich brutal auf die WM, weil auch unsere NHL-Jungs dabei sind und es mein erstes internationales Turnier mit Fans wird“, sagte Bittner, der bei den Olympischen Spielen in Peking im vergangenen Februar und der WM 2021 in Riga (Lettland) noch vor mehr oder minder leeren Rängen spielen musste. „Helsinki ist eine tolle Stadt mit Eishockey-verrückten Fans“, so Bittner. Er freut sich auf die Atmosphäre in der Halle, zu der vermutlich auch viele deutsche Fans ihren Teil beitragen werden.

Bei der Eishockey-WM sind wieder Zuschauer zugelassen

„Ich glaube, wir können eine ähnliche Leistung zeigen wie im vergangenen Jahr“, so der Peißenberger. Er ist zuversichtlich, mit der DEB-Auswahl, zu der unter anderem NHL-Topverteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) gehört, eine gute WM zu spielen. Vor einem Jahr landete die Mannschaft von Nationaltrainer Toni Söderholm auf Platz vier.

Damals besiegte sie in der Vorrunde Kanada mit 3:1. Die Kanadier sind am Freitag (19.20 Uhr) auch der Auftaktgegner der Deutschen. „Das ist zu Beginn gleich ein richtiger Brocken, wobei die Gegner die wir schlagen müssen, erst danach kommen“, so Bittners Einschätzung.