Für Fabian Dietz läuft es bei den „Towerstars“ - und so geht es für ihn weiter

Von: Roland Halmel

Trägt auch in den kommenden Jahren das Ravensburger Trikot: Stürmer Fabian Dietz, vor der Saison vom deutschen Meister Berlin gekommen, hat in Ravensburg rundherum überzeugt. © Imago Images

Der Peißenberger Fabian Dietz hat sich beim DEL2-Klub Ravensburg durchgesetzt. Mit dem Team steht er im Halbfinale. Schon jetzt steht fest, wie es für Dietz weitergeht.

Peißenberg/Ravensburg – Für fast alle Eishockeyspieler aus der Region ist die Saison inzwischen zu Ende. Ein paar von ihnen, die im professionellen Eishockey unterwegs sind, stehen mit ihren Teams aber noch auf dem Eis. Dazu gehört auch der Peißenberger Fabian Dietz, der bei den Ravensburg Towerstars in der DEL2 unter Vertrag steht. Der 23-jährige Rechtsaußen war vor der Saison aus der DEL vom amtierenden deutschen Meister, den Eisbären Berlin, zu den Oberschwaben gewechselt.

Fabian Dietz in der Hauptrunde drittbester „Towerstars“-Torschütze

Dietz, der beim Nachwuchs des EC Peiting groß wurde, erwies sich für die Towerstars als überaus wertvoll. In der Hauptrunde war er mit 18 Toren drittbester Torschütze der Ravensburger, weitere 15 Treffer bereitete der gebürtige Weilheimer vor. Damit hatte der 23-Jährige nicht unwesentlichen Anteil daran, dass seine Mannschaft die Hauptrunde auf Rang drei beendete. Deshalb verwunderte es auch nicht, dass die Towerstars, die mit einem souveränen 4:0 in der „Best of seven“-Serie gegen die Eispiraten Crimmitschau den Einzug in das Play-off-Halbfinale schafften, den Vertrag von Dietz vorzeitig verlängerten.

„Fabian hat sich super ins Team integriert, er ist ein harter Arbeiter, der immer alles fürs Team gibt und in jeder Spielsituation einsetzbar ist. Er blockt Schüsse, er scort und er ist immer für seine Mitspieler da“, lobte Daniel Heinrizi, Geschäftsführer „Sport“ bei den Ravensburgern. Er zeigte sich erfreut darüber, dass Dietz sich längerfristig an den Verein gebunden hat. „Dietzi ist ein toller Typ für die Kabine, er hat seine Rolle angenommen und füllt sie super aus. Wir glauben, dass er die nächsten Jahre noch besser wird. Er ist ein super Schlittschuhläufer, war unser drittbester Torjäger, ist noch jung und will immer besser werden“, lobte auch Ravensburgs Cheftrainer Peter Russell den Peißenberger.

Das erhaltene Lob gibt Dietz umgehend zurück an den Verein: „Es macht mir sehr viel Spaß in Ravensburg und wir haben eine tolle Mannschaft. Ich bekomme viel Verantwortung, auch in Über- und Unterzahl. Auch ein Punkt für mich war und ist, dass die Towerstars den Anspruch haben, um die Meisterschaft mitspielen zu wollen“, begründete Dietz seine Zusage. „Ich fühle mich im Umfeld hier auch sehr wohl und habe es auch nicht allzu weit in meine Heimat“, so der Peißenberger.

Weiter geht’s für ihn und seine Ravensburger im Halbfinale der DEL2 gegen den EC Bad Nauheim. Am gestrigen Donnerstag starteten Dietz und seine Towerstars mit einem Heimspiel in die „Best of seven“-Serie - die Ravensburger verloren allerdings knapp mit 4:5 nach Verlängerung. Sollten sie das Finale erreichen, treffen sie auf den Gewinner des Duells zwischen den Löwen Frankfurt und den Heilbronner Falken. Läuft alles nach Wunsch, darf der Peißenberger auch in diesem Jahr wieder einen Titel feiern.

