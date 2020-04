Aus Peißenberg über Peiting nach Berlin

Eishockey

Die DEL ist der Traum von vielen Eishockeyspielern. Fabian Dietz (21) hat den Schritt dorthin geschafft. Für die „Eisbären Berlin“ trat er in der (mittlerweile abgebrochenen) Saison 42 Mal an - eine besondere Aktion gelang ihm am 11. Oktober 2019.

Peißenberg/Berlin – Der Aufstieg von Fabian Dietz verlief rasant. Von 2012 bis 2018 spielte der Stürmer für den EC Peiting. Aus der Oberliga ging es zu den „Lausitzer Füchsen“ in die DEL2 – doch nur für eine Saison. Dann war der mittlerweile 21-Jährige bereits in der DEL, Deutschlands höchster Eishockeyliga, angekommen. In der vergangenen Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet worden war, kam der Peißenberger auf 42 Einsätze für die „Eisbären“ Berlin. Sieben Mal lief er für den Kooperationspartner, die „Lausitzer Füchse“, auf.

Fabian Dietz: Unterschied zur Oberliga ist riesig

„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Saison zufrieden“, sagt Dietz. Was Tore, Punkte und Eiszeit angehe, ginge natürlich noch mehr, ergänzt der Eishockeyspieler. „Aber man darf nicht vergessen, vor zwei Jahren habe ich noch Oberliga gespielt. Der Unterschied ist schon groß.“ Seiner Meinung nach kann man Oberliga- und DEL-Eishockey gar nicht miteinander vergleichen. Die Spielintelligenz der Akteure, und die Geschwindigkeit seien anders. „Außerdem ist die Konsequenz, die hinter jeder Handlung steckt, unglaublich hoch“, so Dietz.

Die Saison beendete er mit den „Eisbären“ auf dem vierten Platz. Die Play-offs fielen aus. „Ich denke, wir hätten Chancen gehabt, den Titel zu holen“, lautet seine Einschätzung. „Die Stimmung war gut, alle haben sich verstanden, das war ganz besonders“, erzählt er. Umso enttäuschter waren die Spieler, als sie bei einem Team-Essen vom Saisonabbruch erfuhren. Im Sinne der Gesundheit aller sei es im Nachhinein aber die beste Entscheidung gewesen, sagt Dietz.

Fabian Dietz: Erstes Tor beim 6:2-Sieg gegen Krefeld

In seinen 42 DEL-Spielen kam Dietz auf zwei Vorlagen sowie ein Tor. Seinen ersten Treffer in der ersten Liga erzielte er am 11. Oktober 2019. Es war das 3:0 beim 6:2-Sieg seiner „Eisbären“ gegen Krefeld. Gerne erinnert sich Dietz daran zurück und hat den „Traumpass“ seines Teamkollegen, Constantin Braun, noch genau im Kopf. „Ich musste den Puck dann nur noch reinschieben“, berichtet er. Die Scheibe, mit der er sein Tor gemacht hat, hat der 21-Jährige aufgehoben. Sie liegt bei ihm zu Hause auf einem Schrank.

In Berlin fühlt sich Dietz wohl. Sein Trainer, Serge Aubin, habe mit ihm und den anderen jungen Spielern viel gesprochen. Es gab zusätzliche Videoanalysen. „Das hat viel geholfen und war gut fürs erste Jahr“, sagt Dietz. Und trotz des Konkurrenzkampfs haben in der Kabine alle gute Laune gehabt. „Jeder will seinen Platz sichern, aber wir müssen als Mannschaft funktionieren“, so der Peißenberger.

Fabian Dietz: In Berlin fühlt er sich wohl

In seinem Heimatort, bei seinen Eltern, hielt sich Dietz in den vergangenen Wochen auf. Alle Spieler hatten Urlaub. Seine Nähe zur Heimat hat er nicht verloren. Auch mit seinen alten Teamkollegen vom EC Peiting hat er ab und zu noch Kontakt. Außerdem schaut er sich die Wiederholungen der Peitinger Spiele auf der Streaming-Plattform „SpradeTV“ an.

Seinen Fokus hat Dietz auf die nächste Saison gerichtet und will sich in Form bringen. Zu Hause machte er Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, abends war er mit dem Fahrrad oder auf Inlineskates unterwegs. Für Ende April war der Starttermin fürs offizielle Sommertraining angesetzt. Wenn es aber losgeht, wird Dietz auch wieder in Berlin wohnen. Er ist froh, dass er in der aktuellen Lage einen Vertrag für die kommende Spielzeit hat. „Für Spieler ohne Vertrag ist die Situation heftig“, sagt er.

